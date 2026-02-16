NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡×¥ï¥ó¥ï¥ó¡¢¤ª¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ý¤¥¤Ý¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤ò±þ±ç¡ª¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª ¤ª¤¦¤¨¤ó¡ª¤ª¤¥¡ª¤ª¤¥¡ª¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈËÜÆü¥ªー¥×¥ó¡õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
NHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢ºÇ¿·DVD¡¦¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡¡¤ª¤¦¤¨¤ó¡ª¤ª¤¥¡ª¤ª¤¥¡ª¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÊÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎºÇ¿·¶Ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µµ¤¤Ê²ÎÀ¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¿·¶Ê¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª～¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Î¤¯¤Ë～¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤È¤ó¤È¤ó¥È¥Þ¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¿´²¹¤Þ¤ëÆ¸ÍØ¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢´¶À¤ÈÈ¯Ã£¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë³Ú¤·¤¤±ÇÁü¤ä²»À¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Êー¡Ö¤Ý¤¥¤Ý¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ý¤¥¤Ý¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯À¸³è½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²Î¤ä¤ªÏÃ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïº£²ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ä¡¢¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊóÅù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ÏGRe4N BOYZ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤ª¤¥¡ª¤ª¤¥¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¤ª¤¦¤¨¤ó¡ª¤ª¤¥¡ª¤ª¤¥¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä ¥×¥ë¥×¥ë¡×¡Ö¤¢¤¯¤Ó¤¬¤µ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û https://columbia.jp/inaiinai/
¡Ú¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¡Û https://www.youtube.com/watch?v=cSg73m7mfww
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚDVD /¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡Û
¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª ¤ª¤¦¤¨¤ó¡ª¤ª¤¥¡ª¤ª¤¥¡ª¡Ù
2026Ç¯3·î18ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§COBC-7506(DVD)¡¡COXC-1411(¥Ö¥ëー¥ì¥¤)
²Á³Ê¡§DVD/¥Ö¥ëー¥ì¥¤¶¦¤Ë¡¡ÀÇ¹þ\3,850¡ÊÀÇÈ´\3,500¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡Ú¤¦¤¿¤¦¤¿¤À¤¤¤¹¤¡Û
¢ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª～¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Î¤¯¤Ë～
¢ö¤ª¤¦¤¨¤ó¡ª¤ª¤¥¡ª¤ª¤¥¡ª
¢ö¤Éー¤¾¤ó
¢ö¤Ý¤ó¤¿¤« ¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤
¡ü¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤È¥Ñ¥¯¤³¤µ¤ó£±.
¢ö¤µ¤¡¤¢¤ë¤³
¢ö¥Õ¥ëー¥Ä ¥×¥ë¥×¥ë
¢ö¤È¤ó¤È¤ó¥È¥Þ¥È¤Á¤ã¤ó
¡ü¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤È¥Ñ¥¯¤³¤µ¤ó£².
¢ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤Ú¥Ý¥Ñ¥Ý¡ª
¢ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡ù¥À¥ó¥¹
¢ö¤ª¤Ã¡ª¤µ¤«¤Ê
¢ö¤Þ¤Í¤Ã¤³ ¤Ý¤ó¡ª～¤µ¤«¤Ê～
¢ö¤«¤â¤á¤Î¥°¥é¥¤¥Àー
¢ö¤Ê¤Ä¤Ê¤Ä ¥¥é¥¥é¡ª
¢ö¤¢¤¯¤Ó¤¬¤µ¤¤¤¿
¢ö¥¹ー¥Ñー¥ï¥ó¤Î¤¦¤¿
¡ü¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤È¥Ñ¥¯¤³¤µ¤ó£³.
¢ö¤¦¤É¤ó¤Î¤¸¤«¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢ö¤¢¤Ã ¤¢¤á¤À¡ª
¢ö¤«¤ó¤Ñー¤¤!!
¡ü¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤È¥Ñ¥¯¤³¤µ¤ó£´.
¢ö¥Ö¥ë¥ó¥Ö¥ë¥ó¥Ð¥ó¡ª
¢ö¤¿¤Í¤¿¤Í
¢ö¥Æ¥È¥Æ¥È¥Æ¥È¥Æ¥È¥Æ
¢ö¤É¤ó¤Ê¤ª¤È
¢ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ö～¡ª
¡Ú¤Ý¤¥¤Ý¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Û
¢ö¤ª¤µ¤ó¤Ý ¤Ý¤Æ¤Ý¤Æ
¢ö¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¤¸¤å¤ó¤Ð¤ó¤³
¢ö¤Ç¤¤ë¤â¤ó¡ª
¡Ú¤É¤¦¤è¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Û
¢öµ¥¼Ö¥Ý¥Ã¥Ý
¢ö¤ª¤Ê¤«¤Î¤Ø¤ë¤¦¤¿
¢ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¤¦¤¿
¢ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã
¢ö¤É¤ó¤°¤ê¤³¤í¤³¤í
¢ö¤²¤ó¤³¤Ä¤ä¤Þ¤Î¤¿¤Ì¤¤µ¤ó
¢ö¤æ¤
¢ö¤¤¤È¤Þ¤
¡ÚÆÃÅµ±ÇÁü¡Û
¥Üー¥ë¤Î¤¿¤Ó
¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü ¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë
¢ö¡¦¡¦¡¦¤¦¤¿
²Î»ìÉ½¼¨µ¡Ç½ÉÕ¤
ËÜÊÔ65Ê¬
ÆÃÅµ10Ê¬
¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡×(c)NHK¡¦NHK¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë
(c)2026 NHK¡¦NED
¡ÚÈÖÁÈÊüÁ÷»þ´Ö¡Û
NHK E¥Æ¥ì ·î～¶âÍËÆü¡¡¸áÁ°8»þ10Ê¬～8»þ25Ê¬¡Ê15Ê¬¡Ë
ºÆÊüÁ÷¡§·î～¶âÍËÆü¡¡¸á¸å4»þ15Ê¬～4»þ30Ê¬¡Ê15Ê¬¡Ë
¡ÚCD¡Û
¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª ¤ª¤¦¤¨¤ó¡ª¤ª¤¥¡ª¤ª¤¥¡ª¡Ù
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¡¡È¯Çä
ÉÊÈÖ¡§COCX-42639¡¡¡¡
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ\2,530¡ÊÀÇÈ´\2,300¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª～¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Î¤¯¤Ë～
02¥Ö¥ë¥ó¥Ö¥ë¥ó¥Ð¥ó¡ª
03¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤Ú¥Ý¥Ñ¥Ý¡ª
04¤Ê¤Ä¤Ê¤Ä ¥¥é¥¥é¡ª
05¤Éー¤¾¤ó
06¤¢¤Ã ¤¢¤á¤À¡ª
07¤ª¤Ã¡ª¤µ¤«¤Ê
08¤¦¤É¤ó¤Î¤¸¤«¤ó¤Ç¤¹¡ª
09¥Õ¥ëー¥Ä ¥×¥ë¥×¥ë
10¤È¤ó¤È¤ó¥È¥Þ¥È¤Á¤ã¤ó
11¤«¤ó¤Ñー¤¤!!
12¤¢¤¯¤Ó¤¬¤µ¤¤¤¿
13¥ï¥ó¥ï¥ó¡ù¥À¥ó¥¹
14¤Ý¤ó¤¿¤« ¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤
15¤µ¤¡¤¢¤ë¤³
16¥Æ¥È¥Æ¥È¥Æ¥È¥Æ¥È¥Æ
17¤É¤ó¤Ê¤ª¤È
18¥¹ー¥Ñー¥ï¥ó¤Î¤¦¤¿
19¤ª¤¦¤¨¤ó¡ª¤ª¤¥¡ª¤ª¤¥¡ª
20¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ö～¡ª
¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯ Æ¸ÍØ¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë
21¥¢¥¤¥¢¥¤
22¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¤¦¤¿
23¤ª¤Ê¤«¤Î¤Ø¤ë¤¦¤¿
24¤³¤®¤Ä¤Í
´ë²è¡¦À©ºî¡§NHK¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë
È¯Çä¸µ¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡×¡Ê£ã¡Ë£Î£È£Ë¡¦£Î£È£Ë¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë