¡Ö²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¡×¤ÎÎß·×²ó¼ýÎÌ34¥È¥ó¡¦ÍÆ´ï²ó¼ýËÜ¿ô5ËüËÜÆÍÇË¡ª·×²èÈæ140¡óÃ£À®¤ÇÃÏ°è¤Î»ñ¸»½Û´Ä¿ä¿Ê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥èー¥«Æ²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ Å¯Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¡×¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡Ö²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î15Æü»þÅÀ¤Ç²ó¼ýÎÌ¤¬Îß·×Ìó34¥È¥ó¡¢ÀìÍÑ¥ê¥¿ー¥Ê¥Ö¥ëÍÆ´ï¤ÎÎß·×²ó¼ýËÜ¿ô¤Ï50,000ËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é2026Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Ë25¥È¥ó¤Î²ó¼ý¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·×²èÈæÌó140¡ó¤È½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯1·îËö¤ËÎß·×10,000ËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¿·¤¿¤Ë40,000ËÜ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÉý¹¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2026Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î7ÅÔÉÜ¸©¤Ë¤¢¤ë¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¤ª¤è¤Ó¥èー¥¯¥Õー¥º¡¦¥èー¥¯¥Þー¥È¤Ê¤É¤Î·×95Å¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡ÖÌý¤ò´ÊÃ±¤ËÃí¤®Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ê´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡ÖÌý¤Î½èÍý¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ü¥È¥ë¤òÅ¹ÊÞ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Ü¥È¥ë¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍÆ´ï¤Î´ÉÍý¤äÀö¾ô¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤¿¡×¡ÖÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ó¼ý¤·¤¿²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤Ø¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï½¸¤á¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆENEOS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ÆØ¼£¡Ë¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õ¡¡Ç³ÎÁ¡ÊSAF¢¨¡Ë¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÂ¥¿Ê¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¡¢¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSustainable Aviation Fuel¡¦SAF¡Ë
ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ä½Ã»é¤Ê¤É¤ÎÈó²½ÀÐ¸¶ÎÁ¤«¤éÀ½Â¤¤¹¤ë¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡£²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤ÎÇ³ÎÁ¤ËÈæ¤Ù¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ë CO2 ÇÓ½ÐÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ENEOS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï 2026 Ç¯¤Î²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ö¶È²½Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦ SAF ¤ÎÀ½Â¤¥×¥é¥ó¥È¤Ë¡¢²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.itoyokado.co.jp/special/haiyu-kaisyu/index.html
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥¡Ö²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¡×²ó¼ý¥Õ¥íーÎã
¡Ú²ó¼ýÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û
¢¨2026Ç¯2·î»þÅÀ