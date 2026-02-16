¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ÎÇ®¶¸¤ò½ÂÃ«¤ÇºÆÂÎ¸³¡ªMUSIC EXPO LIVE 2025 - archive -¤ò³«ºÅ
MUSIC EXPO LIVE 2025 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢½ÂÃ« Sakura Stage BLOOM GATE¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMUSIC EXPO LIVE 2025 - archive -¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î3Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMUSIC EXPO LIVE 2025¡×¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¼Ì¿¿¤ä¡¢Spotify¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÅêÉ¼1°Ì³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¡¢Âç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¹â²»¼Á´Ä¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾·ÂÔÀ©¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ì³°¤Î½ÂÃ«±Ø¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄÌÏ©ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMUSIC EXPO LIVE 2025 - archive -¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅ¸¼¨¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯ºß½»¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ó¥Ã¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»£±Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡Ö¾®Ï²¼¡Ïº¡×¤¬Ã´Åö¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤äÍè¾ì¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯±é½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢Â¤ò»ß¤á¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¿Í¤ä²ñ¾ì¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ìÁ°¸å¤Ë³°´Ñ¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤àÍè¾ì¼Ô¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¼Ì¿¿Å¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ç¡ÖMUSIC EXPO LIVE 2025¡×Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤«¤é¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁüÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ì¿¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Æþ¸ý¤«¤é±ÇÁüÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÆ³Àþ¤òÀß·×¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ØË×Æþ¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁüÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Spotify¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÅêÉ¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅêÉ¼1°Ì³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¡¢ÆüÄøÊÌ¤Ë¾å±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«¿È¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤È°µ´¬¡ª´¶Æ°¤¬ÁÉ¤ë¡ª¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËþÂ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§MUSIC EXPO LIVE 2025 - archive -
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¸ø³«»þ´Ö¡§³ÆÆü 11:00～19:00
²ñ¾ì¡§½ÂÃ« Sakura Stage 3³¬ BLOOM GATE
https://www.shibuya-sakura-stage.com/facility/eventspace/
¡Ú2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¾å±Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦FRUITS ZIPPER
¡¦CANDY TUNE
¡¦SWEET STEADY
¡¦CUTIE STREET
¡¦KiiiKiii
¡¦4EVE
¡¦HANA
¡Ú2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¾å±Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦CORTIS
¡¦ENHYPEN
¡¦BE:FIRST
¡¦TOMORROW X TOGETHER
¡¦Number_i
¢¨½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§Spotify¡Ö MUSIC EXPO LIVE 2025 ¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡×¾ÜºÙ
Spotify¤Ë¤ÆMUSIC EXPO LIVE 2025¤Î³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
URL¡§https://spotify.link/MUSICEXPOLIVE2025
¢§MUSIC EXPO LIVE 2025
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://musicexpolive.com
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS
https://www.instagram.com/musicexpolive/
https://x.com/musicexpolive
https://youtube.com/@musicexpolive2025
¢£¼çºÅ
MUSIC EXPO LIVE 2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£´ë²è¡¦À©ºî
NHK¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º / STARBASE