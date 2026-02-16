¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥Èº×Åµ¡ÖPODCAST EXPO 2026¡×»ÏÆ°¡£P7Âè°ìÃÆÅÐÃÅ¼Ô20Ì¾È¯É½¡¦½ÐÅ¹75ÁÈ·èÄê¡¦Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï
¢¨PODCAST EXPO 2026
ËÜÆü¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖP7 - PODCAST SUMMIT 2026¡×Âè°ìÃÆÅÐÃÅ¼Ô20Ì¾¤òÈ¯É½¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPodcast Weekend 2026¡×½ÐÅ¹Âè°ìÃÆ75ÁÈ¤¬·èÄê¤·¡¢P7Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÊ¸²½¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¸ò¤ï¤ë2Æü´Ö
PODCAST EXPO¤Ï¡¢
- ±ä¤Ù12,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPodcast Weekend¡×
- ¿·¤¿¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÆÃ²½·¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖP7 - PODCAST SUMMIT¡×
¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÍ»¹ç·¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¡¢¥ê¥¹¥Êー¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Ê¸²½¤È»º¶È¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÆâ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¥ê¥¹¥Êー¤¬¡Ö¹Ô¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÈÂç¤¹¤ë¹ñÆâ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È»Ô¾ì¡¢¤½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ø
¶áÇ¯¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÍøÍÑ¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥È¥Ê¥ë¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñÄ´ºº*¤Ç¤Ï¡¢·î´Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÍøÍÑÎ¨¤ÏÁ´À¤Âå¤Ç17.2¡ó¤ËÃ£¤·¡¢20Âå¤Ç¤Ï27.3¡ó¤È¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¿å½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Grand View Research¤ÎÍ½Â¬*¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¹¹ð»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤ËÌó4²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÌó2ÇÜ¤ÎÌó8.6²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÏÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦´ë¶È¡¦¥ê¥¹¥Êー¤¬²£ÃÇÅª¤ËÀÜÅÀ¤ò»ý¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
PODCAST EXPO¤Ï¡¢Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î²»À¼»Ô¾ì¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò¡Ö¼ñÌ£¤Î±äÄ¹¡×¤«¤é¡Ö»º¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½¡×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
P7 - PODCAST SUMMIT 2026
¢¨P7 ¥¤¥áー¥¸²èÁü
2026Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖP7¡Ê¥Ôー¥»¥Ö¥ó¡Ë¡×¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー20Ì¾¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂè°ìÃÆ P7 ÅÐÃÅ¼ÔÈ¯É½¡ä ¢¨50²»½ç
¡¦°ëÌî ¿¿Êæ¡Ê¿ÍÎà³Ø¼Ô¡Ë
¡¦Æâ¾Â ¿¸ÂÀÏº¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡¦¿ÀµÈ ¾Ìé¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Éô ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡¦¿ÀÅÄ Âç²ð¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥Áー¥Õ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦À¶ÅÄ Î´Ç·¡ÊÅí»³¾¦»ö¡¦ÂåÉ½¡Ë
¡¦º´Çì ¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡¦±öÌî À¿¡Ê·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ× ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
¡¦½ÂÃ« Í¥¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò»¨ÃÌ ÂåÉ½¡¿TOCINMASH¼çºË¡Ë
¡¦Ã«Àî ²Å¹À¡ÊÅ¯³Ø¼Ô¡Ë
¡¦ÌîÂ¼ ¹âÊ¸¡ÊPodcast Studio Chronicle ÂåÉ½¡Ë
¡¦Èõ¸ý À»Åµ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒBOOK ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¦ËÙ¸µ ¸«¡Êºî²È¡¿YouTuber¡Ë
¡¦¿åÌî °´¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¦¿åÌî ÂÀµ®¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡¿YouTuber¡¿Podcaster¡Ë
¡¦¼¼±Û Î¶Ç·²ð¡Ê¡Öle Tonneau¡×¼çºË¡Ë
¡¦ËÜÃ« Í´õ»Ò¡Ê·àºî²È¡¦¾®Àâ²È¡Ë
¡¦¿¹ÅÄ¡ÊÅí»³¾¦»ö¡Ë
¡¦µÈÅÄ ¼þÊ¿¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë
¡¦¥ï¥Ã¥³¡ÊÅí»³¾¦»ö¡Ë
¡¦ÅÏÊÕ Í´¿¿¡Êºî²È¡¦½ñÉ¾²È¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÃ±ÂÎ¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤ÈÃ¯¤¬¡¢²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼´¤ËÀß·×¤·¤¿ÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¡¢2Æü´Ö¡¦Ìó20¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¡¢¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¤òÌä¤ï¤º¡¢À©ºî¤ÈÇÛ¿®¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÌ³¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¼¡¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÄÉ²ÃÅÐÃÅ¼Ô¤ä³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¥Æー¥Þ¡¢¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤ÈÃ¯¤¬¡¢²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡×-¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬À¸¤à²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Podcast Weekend 2026
¢¨2024Ç¯³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
Âè°ìÃÆ½ÐÅ¹75ÁÈ¤¬·èÄê¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤«¤é¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤Ø
2022Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖPodcast Weekend¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤È¥ê¥¹¥Êー¤¬Ä¾ÀÜ¸ò¤ï¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç75ÁÈ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î½ÐÅ¹¤¬·èÄê¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ñÆâ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤è¤êÂèÆóÃÆ½ÐÅ¹¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¼õÉÕ¤â³«»Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»×ÁÛ¤ä¶õµ¤´¶¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»²²ÃÏÈ¤Î³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄêÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤àÁØ¡×¤¬½¸¤¦ÅÀ¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬122ÈÖÁÈ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤ë¼«È¯Åª¤Ê³È»¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅ¹µ¬ÌÏ¤Î³ÈÄ¥¤ÏÃ±¤Ê¤ë»²²Ã¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÆâ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡È²Ä»ë²½¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥ê¥¹¥Êー¡¢´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬Ä¾ÀÜÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê´ë²è¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅÚ¾í¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè°ìÃÆ ½ÐÅ¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÈ¯É½¡ä ¢¨50²»½ç
¡Ú13ºÐ¤«¤é¤ÎPodcast¡Û¡Ú38¡î¥é¥¸¥ª¡Û¡Údining.fm¡Û¡ÚHYPLACE WAVE #¤Ï¤¤¤Ê¤ß¡Û¡Úoverture～¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¹¥¤¤Î¸ì¤êÉô²°～¡Û¡ÚPodcastTimes¡Ã¤Ý¤Ã¤É¤Ç¤Î¿·¿Í¡Û¡ÚRadio18s/Teenager¤«¤é¤Î±Ç²èÉô¡Û¡Ú¤¢¤¤é¤á¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú¥¢¥Æ¥¯¥·¤Î»Ó¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ã¤Æ(¥Ïー¥È)¡Û¡Ú¥¤¥í¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú¥ª¥Ð¥Èー¥¯¡Û¡Ú¥«¥¦¥Á¥Ý¥Æ¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º¡Û¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¥Ë¥åー¥¹¡Û¡Ú¥²ー¥à¤Ê¤ó¤È¤«¡Û¡Ú¤³¤¦¤¤È¤¿¤«¤ä¤Î¥é¥¸¥ª¤â¤É¤¡Û¡Ú¤³¤¸¤é¤»Ê¿À®ÌëÏÃ¡Û¡Ú¤µ¤Î¤ß¤¤Ò¤È¤Î¥é¥¸¥ª ⌞ ¥é¤Î¤ß¤¥¸¥ª ⌝ ¡Û¡Ú¤·¤ã¤Ù¤êÂ¤ê¤Ê¤¤Éô¡Û¡Ú¥·¥ó¥×¥ëKEIBA～Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¥é¥¸¥ª～¡Û¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»¤Ï¥¸¥ã¥º¤ËÄÌ¤º¡£¡Û¡Ú¤½¤¦¤á¤ó²°¤Ç¤¹¤¬²¿¤«¡©¡Û¡Ú¥À¥ó¥Éー¡¦¥¥åー¡Û¡Ú¥Á¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¡Û¡Ú¤Æ¤¤È～¡Û¡Ú¥Æ¥Ä¥»¥«～Å¯³Ø¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª～¡Û¡Ú¤È¤ß¤³¤Ï¤ó&º´¡¹ÌÚ·É»Ò¡Ö¤È¤ß¤³¤È¤±¤¤¤³¤Î¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢Î¹¡×¡Û¡Ú¤Í¤à¤ì¤ÌÌë¤Ë¤Ï¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡Û¡Ú¥Ôー¥Á¥¦ー¥í¥ó¤Î¡»¡»¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Û¡Ú¤Ò¤¦¤éË§Îï¤Î³Ú½÷¤Ê¥Ë¥åー¥¹¡Û¡Ú¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ñ¥Õ¥§¥¯¥é¥Ö¡Û¡Ú¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡Û¡Ú¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥Èーー¥¯¡Û¡Ú¤Û¤ó¤Î¤ì¤ó¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú¥Þ¥¤¥¯¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú¤á¤¤¤á¤¤¡Û¡Ú¥ä¥Þ¥â¥È¥æ¥¦¥È¤Î¥é¥¸¿ä¤·¡ª-¥¨¥ó¥¿¥á¸Åº£ÅìÀ¾-¡Û¡Ú¤æ¤ê¤·ー¡õ¤µ¤Û¤Û¤Î¥¬ー¥ë¥º¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥ê¥µー¥Á～¿¼¤¯Àø¤ì¡ª¡ª～¡Û¡Ú¤è¤ë¤Î¤Î¤¦¤«¡Û¡Ú¤ê¤Ã¤Á¤ã¡¦¤ê¤ç¤«¤Á¤Î¤ä¤¤¤ä¤¤¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú¥íー¥«¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Û¡Ú°¦¤ÎÄñ¹³¡Û¡Ú±«¤ÎÆü¤Ë¤ÏËÜ¤ò¤µ¤·¤Æ¡£¡Û¡Ú±Ç²è¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú²¶»× | ½µ´©Ì¡²è²È¤ÈÁõÃú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎPodcast¡Û¡Ú´Ý¤Á¤ã¤ó¶µ¼ø¤Î¥Ä¥ß¥Ê¥Ï¥Ê¥·¡Û¡ÚµÖ¤Î¾åµÊÃã¡Û¡Ú¶âÍËÆü¤ÎÊ²²Ð²ñ¡Û¡Ú·àÃÄ»óÇ¤Î°Í§¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Û¡Ú·î¤«¤é¥ß¥ß¥ß¡Û¡Ú·î²¬¥Ä¥¤Î·îÌÌÄÌ¿®¡Û¡Ú¹¥¤¤Ë¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡£¡Û¡Ú¹¥¤¼ñÌ£È¯¸«¡ª¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú¹©¶È¹â¹»ÇÀ¶ÈÉô¡Û¡Ú¹â¶¶¥¯¥ê¥¹¤ÎFA_RADIO:¹©¾ì¼«Æ°²½¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Û¡Ú»äÅª¥¨¥¯¥ì¥¢¥¤¥º¥à¡Û¡Ú¼«Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ö¥²¥¤¤È¤ª¤³¤²¤Î¥Ë¥åー¥¹¥È¡Û¡Ú½÷À¾ÃËÉÀßÈ÷»Î¤ÎµÙ·Æ¼¼¥é¥¸¥ª¡Û¡Ú¿ÍÀ¸É´²ßÅ¹¡Û¡Ú¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ï¤¯¤ï¤¯¼Ë¡Û¡ÚÀ¸Êª¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¡¡～¤Ö¤Ä¤¶¤¯¥Í¥ª～¡Û¡ÚÁÛ¤é¤·¥é¥¸¥ª¡Û¡ÚÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Î¹¤¬¤·¤¿¤¤¡Û¡ÚÃÏÊý¥²¥¤¤À¤±¤ÉÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡Û¡ÚÃæ2¤Îº²100¤Þ¤Ç¡Û¡ÚÅÅÇÈ¼æ¶ç¡Û¡ÚÅÚÍË¤Î¥µ¥«¥Ê¡Û¡ÚÆÉ½ñ¼òµª¡Û¡ÚÆü¡¹¤Î¶çÆÉÅÀ¡£¡Û¡ÚÇ¾Æâ¸ý³°¡Û¡ÚÇÒ·¼¡¢3000Ç¯¤Î¿ÍÎà¤Ø¡Û¡ÚÊ¸³Ø¥é¥¸¥ª¶õÈô¤ÓÇ¤¿¤Á¡Û¡ÚÊ¿À®½÷¥ª¥¿¥¯¤Î¥¤¥ó¥É¥¢Æ±ÌÁ¡Û¡ÚËÜÃãËÜÃã¡ÊHON-CHA HON-CHA¡Ë¡Û
¤¤¤Þ¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®¡×¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¸²½¡×¤Ø
ÈÖÁÈ¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¡¢¥ê¥¹¥ÊーÁØ¤â³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡È·èÄêÈÇ¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
PODCAST EXPO¤Ï¡¢¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
2Æü´Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌµ¿ô¤ÎÂÐÏÃ¤È½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÊ¸²½¤Î¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊ¸²½¤Ø¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¥³¥á¥ó¥È
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¤¤¤Þ³Î¼Â¤ËÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»Ù¤¨¤ë"»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¹½Â¤¡É¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£PODCAST EXPO¤Ï¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Ê¸²½¤È»º¶È¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀÜÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Ç®ÎÌ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢ÁÏ¤ê¼ê¡¦´ë¶È¡¦¥ê¥¹¥Êー¤¬¸ò¤ï¤ë´Ä¶¤ò°é¤Æ¤ë¡£¤³¤Î2Æü´Ö¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¼¡¤Î10Ç¯¤òÆ°¤«¤¹µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò»¨ÃÌ ÂåÉ½ ½ÂÃ« Í¥¡Ë
ÉñÂæ¤Ï¡¢¤Ä¤®¤ÎÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡£¡ÖHOME/WORK VILLAGE¡×
²ñ¾ì¤Ï¡¢µìÃÓ¿¬Ãæ³Ø¹»¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖHOME/WORK VILLAGE¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¡È³Ø¤Ó¤Î¾ì¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹»¼Ë¤¬¡¢¤¤¤ÞºÆ¤Ó¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò°é¤à¾ì½ê¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤¬»ý¤Ä¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå¤ÎÊ¸²½¤ò¶¦Í¤¹¤ë2Æü´Ö¡£»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÍ·¤Ó¡¦³Ø¤Ó¡¦ÂÐÏÃ¡×¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÎ©ÂÎÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È ¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï
ËÜÆü¤è¤ê¡¢¡ÖP7 - PODCAST SUMMIT 2026¡×Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö3·î¾å½Ü¡×¤òÌÜ½è¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÁá³ä²Á³Ê¡ä
¡¦1DAY¡ÊÅÚ /Æü¡Ë 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦2DAYS 12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¨¥ó¥È¥êーÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î28Æü
¡ã°ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¡ä
¡¦1DAY¡ÊÅÚ / Æü¡Ë 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦2DAYS 15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨°ìÈÌÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡§3·îÃæ½Ü
¢¨¡ÖPodcast Weekend 2026¡×¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖP7 - PODCAST SUMMIT 2026¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://podcastexpo.jp
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§PODCAST EXPO 2026¡Ê #PCEX2026 ¡Ë
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§HOME/WORK VILLAGE¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÃÓ¿¬2-4-5¡Ë
³«ºÅÆâÍÆ¡§Podcast Weekend 2026¡¿P7 - PODCAST SUMMIT 2026
¼çºÅ¡§PODCAST EXPO ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò»¨ÃÌ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò»¶Êâ¼Ò¡Ë
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
- X¡§https://twitter.com/podcast_expo/
- IG¡§https://instagram.com/podcast_expo/
¤ª¿½¹þÀè¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè °ìÍ÷
- P7Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥È¥êー¤ª¿½¹þ¤ßÁë¸ý¡§https://podcastexpo.jp/p7/#ticket
- Podcast Weekend Âè£²ÃÆ½ÐÅ¹¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕÁë¸ý¡§https://forms.gle/4TUX2e19qRMVh16a7
- ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤µ¤Þ¤ªÌä¹ç¤»Áë¸ý¡§https://forms.gle/Vuy6XfH96rJBsXbf8
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁí¹ç¤ªÌä¹ç¤»Áë¸ý¡§info@podcastexpo.jp¡ÊÃ´Åö¡§À¾¸¶¡Ë
*½ÐÅµ1: Otonal Inc./³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡ÖPODCAST REPORT IN JAPAN¡×
*½ÐÅµ2: Grand View Research - Podcast Advertising Market - Japan