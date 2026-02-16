JOHNBULL¡Ê¥¸¥ç¥ó¥Ö¥ë¡Ë2026Ç¯ ½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óLOOKBOOK¸ø³«
JOHNBULL¤Ï¡¢1952Ç¯¤Ë²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô»ùÅç¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤Î¹â¤¤Ë¥À½µ»½Ñ¤ÈÆÈ¼«¤Î´¶À¤ò¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¹ñ»º¥¸ー¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖËÜÊª¡×¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¥¸ー¥ó¥º¡¦¥ïー¥¯¡¦¥ß¥ê¥¿¥êー¡¦¥É¥ì¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦JOHNBULL 2026Ç¯½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó LOOKBOOK
TOP lot.JL261S10/\22,000 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733391.html)
PANTS lot.JL261P09/\26,400 tax in
TOP lot.JL261S02/\19,800 tax in
PANTS lot.JL261P02/\34,100 tax in
SHIRT lot.JL262S01/\17,600 tax in
TOP lot.JL261C08/\15,400 tax in
PANTS lot.JL262P02/\16,500 tax in
SHIRT lot.JL261S03 /\19,800 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733385.html)
SKIRT lot.JL261K02/\15,400 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733371.html)
PANTS lot.JL261P04/\16,500 tax in
SHIRT lot.JL261S06/\26,400 tax in
BLOUSE lot.JL261S09/\27,500 tax in
PANTS lot.JL261P14/\27,500 tax in
TOP lot.JL261C05/\15,400 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733364.html)
PANTS lot.JL261P05/\28,600 tax in
SHIRTS lot.JL261S07/\28,600 tax in
PANTS lot.JL262P01/\18,700 tax in
SHIRT lot.JL261S11/\26,400 tax in
TOP lot. JL261C06/\5,500 tax in
PANTS lot.JL261P06/\27,500 tax in
SHIRT lot.JL261S12/\27,500 tax in
PANTS lot.JL261P07/\26,400 tax in
JACKET lot.JL261L02/\31,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733372.html)
TOP lot.JL261C01/\11,000 tax in
PANTS lot.JL261P01/\26,400 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733375.html)
JACKET lot.JL261L03/\41,800 tax in
TOP lot.JL261C03/\16,500 tax in
PANTS lot.JL261P03/\18,700 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733376.html)
SHIRT lot.JL261S08/\20,900 tax in
TOP lot. JL261N02/\9,900 tax in
PANTS lot. JL261P11/\19,800 tax in
< JOHNBULL 2026Ç¯½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó LOOK BOOK >(https://www.privatelabo.jp/contents/lookbook/womens-2026ss-johnbull-look_20260206/)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
JOHNBULL
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô»ùÅç¤Ë¤Æ1952Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£
¼«¼Ò¹©¾ì¤ò¤â¤Ä¥Ç¥Ë¥à¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È´¶À¤òÎÈ¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¥¸ー¥ó¥º¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥¨¥¢¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://johnbull.co.jp/
<¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È>
https://www.privatelabo.jp/
<¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à>
JOHNBULL @johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)¡¡
WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)