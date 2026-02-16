¡Ú¥¨¥êー¥¹ËÅçFC¡Û2026¥·ー¥º¥ó¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à·èÄê¡ª¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖËÅç¤òÅ»¤¦¡×
¥³¥Þー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °æß· ¹§¹¨¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¥¨¥êー¥¹ËÅçFC(³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥êー¥¹ËÅç ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÃæÂ¼ ·òÂÀÏº)¤Î2026¥·ー¥º¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026¥·ー¥º¥ó ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Æー¥Þ¡§ ¡ÖËÅç¤òÅ»¤¦¡×
2026¥·ー¥º¥ó¤ÎÁ´ÂÎ¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖËÅç¤òÅ»¤¦¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤Î¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÅç¶è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤òÅ»¤¦¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¥Ñー¥È¥Êー¤Ï2·î16ÆüÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
³Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÜºÙ
¡¦1st¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡ÊFP¡§ÀÖ / GK¡§²«¡Ë¡§ ¡ÖÃÏ°è¤Ëºé¤¸Ø¤ë¡¢ËÅç¤Î¾ÝÄ§¡×
¥¯¥é¥Ö¤Î¾ðÇ®¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÖ¡ÊGK¤Ï¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê²«¡Ë¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢ËÅç¶è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Öºù¡Ê¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡Ë¡×¤È¡ÖËÅç¶è¤Î¥Ó¥ë·²¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤¹¥¯¥é¥Ö¤Î»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡ÊFP¡§ÀÄ / GK¡§¥°¥ìー¡Ë¡§ ¡ÖÌë¶õ¤ò¾È¤é¤¹¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»É¸¡×
¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¡Ö²´ÍÓºÂ¡ÊARIES¡Ë¡×¤È¡¢ËÅç¤Î¥Ó¥ë·²¤Î¸÷¤òÌÏ¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿ ¡£¼¿¹õ¤Î°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Ê¤¤À±¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃÏ¤Ç¤â¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¤ò¼«¤é¾È¤é¤·½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÆ³¤¯¡ÖÆ»É¸¡×¤È¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¡¦3rd¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡ÊFP¡§¹õ / GK¡§¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡§ ¡ÖËÅç¤ÎÌë¤Ëµ±¤¯¡¢»ê¹â¤Îµ±¤¡×
ËÅç¶è¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñÅª¤ÊÌë·Ê¤È¾¡Íø¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¡Ê¥´ー¥ë¥É¡Ë¡¢ºù¡Ê¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡Ë¤¬Ìë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÍÅ±ð¤Ëµ±¤¯»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÅç¶è¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤Î¿âÄ¾¥é¥¤¥ó¤È¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡Ö¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Î»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¾ðÊó
¥¨¥êー¥¹ËÅçFC 2026 ¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à
¡Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡§TRES(https://tres.co.jp/)¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê
- °ìÈÌÍÑ (S～3XO)¡§\14,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥¥Ã¥ºÍÑ¡Ê110～160¡Ë¡§\9,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ê¤´ÃíÊ¸¤«¤é3～4½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡Ë
¢¨2/25¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç³«ËëÀï¡Ê4/5¡ËÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¡¢3/5¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç³«ËëÀï¡Ê4/5¡ËÁ°¸å¤´¤í¤Î¤ªÆÏ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Í¢Á÷¤ÎÃÙ±äÅù¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯2·î16Æü(·î)～
¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://shop.aries-toshima.com/collections/2026-uniform
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥Þー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æß· ¹§¹¨
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡2016Ç¯5·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ3ÃúÌÜ20-6
Ê¡²¬»ÙÅ¹¡¡¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À4ÃúÌÜ4-11
HP¡¡¡¡¡¡¡¡ https://commerce-media.info
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥³¥Þー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§¹ÊóÉô
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@commerce-media.info