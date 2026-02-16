¿·ºî¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¡¢¸¶ºîÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ëÄ¶¹ë²Ú¥ê¥ìー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡ü¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø7Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿´¶ÁÛ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë
¡ü2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡×Ìò¤Î±«µÜÅ·¤µ¤ó¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç½ç¼¡¸ø³«
¡ü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î¿·ºî¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¡Ê³«È¯¡§Netmarble F&C Inc.¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹µ¤¨¤¿Á´À¤³¦Æ±»þÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ê¥ìー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø7Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿´¶ÁÛ¤ä¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢ËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ìー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤Ï¡¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¸ø³«¤Î¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡×Ìò¡¦±«µÜÅ·¤µ¤ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ê¥ª¥À¥¹¡×Ìò¡¦³áÍµµ®¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Æ¥£¥ª¥ìー¡×Ìò¡¦ÃÝÃ£ºÌÆà¤µ¤ó¡¢¡Ö¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡×Ìò¡¦Â¼À¥Êâ¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Ð¥ó¡×Ìò¡¦ÎëÌÚÃ£±û¤µ¤ó¡¢¡Ö¥¥ó¥°¡×Ìò¡¦Ê¡»³½á¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Ûー¥¯¡×Ìò¡¦µ×ÌîÈþºé¤µ¤óÅù¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤¿¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î±ÇÁü¤ò½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸¶ºîÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥ê¥ìー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¡§¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡×Ìò¤Î±«µÜÅ·¤µ¤ó
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=eUqKs7kZR4U ]
¢¡¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡ÙÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿µÇ°X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤Ç¤ÏÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ç¼¡³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤Î¸ø³«¤ËÊ»¤»¤Æ¤¿µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¨¤é¤Ù¤ëPay¤äÀ¼Í¥¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÊýË¡¡§
£±.¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー
£².³ºÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ä¥¤ー¥È
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/7DSO_JP
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢PlayStation(R)5¡Ê¥³¥ó¥½ー¥ëÆÈÀê¡Ë¡¢Steam¡ÊPCÈÇ¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Google Play¤ª¤è¤ÓApp Store¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Æ¥£¥ª¥ìー¡×¤ä¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥é°éÀ®ÁÇºà¡¢²óÉüÎÁÍý¤Ê¤É¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹³«»Ï»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇE¥áー¥ë¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¡ÖÁó¶õ¤Ê¤ëÆÍÉ÷¤ÎÁÐ·õ¡×¡¢Éð´ï¶¯²½ÁÇºà¡¢¥´ー¥ë¥É¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥²ー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù»öÁ°ÅÐÏ¿¥Úー¥¸
¡¦App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%BD%AA-origin/id6744205088
¡¦Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanaori
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°PlayStation(R) Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°Steam
https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¤ä¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢º£¸å¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ø¼°YouTube¤äX¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¸ÂÄê±ÇÁü¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ìÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PlayStation Store¤äSteamÈÇ¥Úー¥¸¡¢¸ø¼°¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò½ç¼¡¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@7ds_origin_jp
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°Steam
https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/
¢¡¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤È¤Ï¢¡
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,500ËüÉô¤ò¸Ø¤ëÎëÌÚ±û»á¸¶ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Ç7,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRPG¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï¡Ê¤Ò¤«¤ê¤È¤ä¤ß¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¡Ë～¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥°¥é¥¯¥í¡Ë¤Î¸å·Ñºî¤È¤Ê¤ë¡¢ÂÔË¾¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¤Ç¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥á¥ê¥ª¥À¥¹¡×¤È¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡×¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢ÂçÎ¦¤òËÁ¸±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤ä¡ØÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¼ý½¸¤·¡¢ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«¤ÎËÁ¸±¤ò¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤ÇÍ§Ã£¤È¥Ñー¥Æ¥£ー¤òÁÈ¤ó¤ÇËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¹Àï¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤Í×ÁÇ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡Netmarble Corp.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kabam¤ÈSpinX Games¡¢Jam City¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢HYBE¤ÈNCSOFT¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§ARISE¡Ù¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä¡§ReBIRTH¡Ù¡¢¡ØRAVEN2¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://company.netmarble.com/en ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ https://www.netmarble.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá Ê°ÅÜ¤Î¿³È½¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.
¢¨App Store¤ÏApple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£Google Play¡¢Android¡¢YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎëÌÚ±û»á¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è¡Ù¡¢2019Ç¯10·î¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ¿À¡¹¤ÎµÕÎÚ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá Ê°ÅÜ¤Î¿³È½¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºîÌ¡²è¤Ï2020Ç¯¤Ë´°·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡Ù¤¬2021Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¡£2023Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢2024Ç¯10·î6Æü¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://7sins-4knights.net/
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
