TBS¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ø¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤ÁÉ×ÉØ¡Ù¤¬Îß·×Éô¿ô500ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØÆÃÊÌÊÔ3 ―ever after ―¡Ù¤â¡¢ÅÅ»ÒÃ±¹ÔËÜ¡¿Ê¬ºýÈÇ¤ÎÂ³´©¤È¤·¤ÆÇÛ¿®Ãæ～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°Â¹¾ Î¼ÂÀ¡¢°Ê²¼¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ò¡Ë¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ø¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤ÁÉ×ÉØ¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§²ÆÀî¤æ¤¤Î¡¿Ì¡²è¡§¹õÂôÌÀÀ¤¡Ë¤¬Îß·×Éô¿ô500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£2019Ç¯2·î¤Ë¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2021Ç¯8·î¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤ä¡¢2022Ç¯5·î¤Î¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥ÞAWARD 2022¡×AURUM¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÉ×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎÉÁ¼Ì¤È¡¢É×¤ÎÉÔÎÑ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¡£2022Ç¯2·î¤Î´°·ë°Ê¹ß¤â³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢ËÜÊÔ¤«¤é8Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØÆÃÊÌÊÔ3 ―ever after ―¡Ù¤ò¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÅ»ÒÃ±¹ÔËÜ9´¬/Ê¬ºýÈÇ33～36´¬¡Ë
¡¡º£¸å¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Ï¡¢ËÜºî¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢TBS¥°¥ëー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ª¤è¤ÓÈÎÂ¥Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ºîÉÊ¾Ò²ð
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤ÁÉ×ÉØ
¸¶ºî¡§²ÆÀî¤æ¤¤Î
Ì¡²è¡§¹õÂôÌÀÀ¤
½ÐÈÇ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)²ÆÀî¤æ¤¤Î¡¦¹õÂôÌÀÀ¤/¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¢£ ¥¹¥Èー¥êー¡ÊËÜÊÔ¡Ë
¡Ö¼«Ëý¤ÎÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤Þ¤Ç¤Ï¡× ·ëº§2Ç¯ÌÜ¡¢29ºÐ¤ÎÊ¸¡Ê¤¢¤ä¡Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤âÁ¢¤à¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÉ×¤ÈÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ê¸¤ÏÉ×¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÆÏ¤¤¤¿°ÕÌ£¿¼¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëÉ×¡Ä¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤Î¡©¤½¤ì¤È¤â²¿¤«Â¾¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¡Ä!?¡× É×¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤ÆÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆü¾ï¤ò¼é¤ë¤«¡Ä¡£ÌÂ¤¤¤Î·ëº§À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë――¡£
¢£ ¥¹¥Èー¥êー¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØÆÃÊÌÊÔ3 ―ever after ―¡Ù
¢¨ÅÅ»ÒÃ±¹ÔËÜ9´¬¡¿ÅÅ»ÒÊ¬ºýÈÇ33～36´¬¤Ë¼ýÏ¿
¤¢¤ì¤«¤é8Ç¯¡Ä¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÈõ¸ýÎ¼¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥Ü¥¹¤Î»ÊÎá¤ÇÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©
Ê¸¡Ê¤¢¤ä¡Ë¡¢ÏÂ¿¿¡¢¤½¤·¤ÆÊì¿Æ¡Ä²û¤«¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢Èõ¸ý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Éå¤ì±ï¤Î¹âÍü¤«¤é»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤ëÁêÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èõ¸ý¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡ª¡©
¢£Ãø¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºî¡¡²ÆÀî¤æ¤¤ÎÀèÀ¸
----------------------------------------------------
¡Ø¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤ÁÉ×ÉØ¡Ù500ËüÉôÆÍÇË¡ª¡©À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é7Ç¯¡¢´°·ë¤«¤é4Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Î8Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤ÁÉ×ÉØ ÆÃÊÌÊÔ3 ―ever after―¡Ù¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢ÍÍ¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
29ºÐ¤ÎÈõ¸ý¤ËË¨¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Ì¡²è¡¡¹õÂôÌÀÀ¤ÀèÀ¸
----------------------------------------------------
³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Îß·×500ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ï¡¢ÉÁ¤¼ê¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÉ¤ß¼ê¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Ï¤¸¤á¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´¶ÁÛ¤ä¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÏºî¤ÎÎÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î°ìÉ®¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆÃÊÌÊÔ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÍ¾Çò¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ºîÉÊ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
