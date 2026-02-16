¥¤ー¥É¡¢¡Ö¥²¥à¥Þ¥¤¥É¡×¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ë¿·»ÅÍÍ¤¬ÅÐ¾ì¡¢2·î16Æü¤è¤ê°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ç¿·»ÅÍÍ¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¡¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÀî ÍÎ¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤Steam¥ー¥³ー¥ÉÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥²¥à¥Þ¥¤¥É¡×¤Ë¤Æ¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É»ÅÍÍ¤ÎÄÉ²Ã¡¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢¥²¥à¥Þ¥¤¥É¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï¡¢º¸È¾Ê¬¤Ë¥²ー¥à¥¤¥é¥¹¥È¡¢±¦È¾Ê¬¤ËSteam¥ー¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·ôÌÌ¤ËSteam¥ー¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ー¥³ー¥É¤Î°õ»ú¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥²ー¥à¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÁ´ÌÌ¤Ç´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¡Ö2LÈ½¡×¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤´¤È¤Ë°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- LÈ½¡Ê89mm¡ß127mm¡Ë
- 2LÈ½¡Ê178mm¡ß127mm¡Ë
- ¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ê127mm¡ß127mm¡Ë
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍÑ»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥·ー¥ë»æ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥º¡×¤ä¡ÖÍÑ»æ¡×¤Î¼ïÎà¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ»þ¤ËÇ¤°Õ¤Î¥µ¥¤¥º¤äÍÑ»æ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ»ÅÍÍ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î¿·»ÅÍÍ¡Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿·¥µ¥¤¥ºÅù¡Ë¤Ï¡¢ÈÎÇäÃæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬°ìÀÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¥ー°õ»ú¤¢¤ê¡Ë¤Î¾¦ÉÊ¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥µ¥¤¥º¡×¡ÖÍÑ»æ¡×¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¾¦ÉÊ²èÁü¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥²¥à¥Þ¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥²¥à¥Þ¥¤¥É¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤Steam¥ー¥³ー¥ÉÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¥µ¥¤¥È¤Ç¥æー¥¶ー¤¬PC¥²ー¥à¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëSteam¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¡ÖSteam¥ー¡×¤Î¹ØÆþ¼êÂ³¤¡¦·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É°õºþÍÑ¤Î¥³ー¥É¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï·èºÑ¸å¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÖ¹æ¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡Ê¢¨¡Ë¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¹ØÆþ¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥íー¥½¥ó¡¡¡Ê°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥²¥à¥Þ¥¤¥ÉÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://ticket.entame-print.jp/game-print/
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈËÜÉô¡¡Ã´Åö¡§¾ë
https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html
¹ÊóÃ´Åö
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É
¢©164-0012 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®1-32-2 ¥Ïー¥â¥Ëー¥¿¥ïー17³¬
URL¡§https://www.iid.co.jp/