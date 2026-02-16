¡ÚËÜ¾å±Ç¡¦ÉñÂæ°§»¢·èÄê¡Û±Ç²è¡Ø¥´¥ê¥é¥Ûー¥ë¡Ù2·î20Æü¤è¤êËÜ¾å±Ç³«»Ï¡ª¿·½É¡¦¿´ºØ¶¶¤Ç¤Î3Æü´ÖÏ¢Â³ÉñÂæ°§»¢¤â·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒPIF¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡Ë¤¬¹ÊóÀëÅÁÅù¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¥´¥ê¥é¥Ûー¥ë¡×¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§Koji Uehara¡Ë¤Ï¡¢Àè¹Ô¾å±Ç¤Ç¤ÎÇ®Îõ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤è¤¤¤è2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËÜ¾å±Ç¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¦AIK¤Î½é¼ç±éºî¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤òKj¡ÊDragon Ash / The Ravens¡Ë¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¤¬Ì³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤È±Ç²è³¦¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆÊÌÚ¤Î¾®»³¥·¥Í¥Þ¥í¥Ö¥ì¤Ç¸ø³«¸å¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡Ê¿·½É¡Ë¤ÈÂçºå¡Ê¿´ºØ¶¶¡Ë¤Î2·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ°§»¢¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉñÂæ°§»¢ ³µÍ×
¡ÚÅìµþ¡§kino cinema ¿·½É¡Û
¡¦ 2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
◦ 19:30～ ¾å±Ç³«»Ï ¡¿ 21:35～ ÉñÂæ°§»¢¡ÊÌó25Ê¬¡Ë
◦ ÅÐÃÅ¼Ô¡§Koji Uehara´ÆÆÄ¡¢AIK¡¢Ìç´Ö¹Ò¡¢Ruu¡¢¾¾²¼¶³»Ò¡¢¥â¥ê¥ò¡¢¿¹»³¤ß¤Ä¤¡¢¾¾ËÜµý¶³
◦»Ê²ñ¡§¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±
◦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡¡2·î17Æü(²Ð) 0:00～(2·î16Æü(·î)24:00～)
·à¾ìÁë¸ý¡¡2·î17Æü(¿å)·à¾ìOPEN»þ´Ö～
¡¦ 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
◦ 12:00～ ÉñÂæ°§»¢¡ÊÌó30Ê¬¡Ë ¡¿ 12:30～ ¾å±Ç³«»Ï
◦ ÅÐÃÅ¼Ô¡§Koji Uehara´ÆÆÄ¡¢AIK¡¢Ruu
◦»Ê²ñ¡§¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±
◦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡¡2·î18Æü(¿å) 0:00～(2·î17Æü(²Ð)24:00～)
·à¾ìÁë¸ý¡¡2·î18Æü(¿å)·à¾ìOPEN»þ´Ö～
¡¦ 3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
◦ 18:40～ ¾å±Ç³«»Ï ¡¿ 20:45～ ÉñÂæ°§»¢¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
◦ ÅÐÃÅ¼Ô¡§Koji Uehara´ÆÆÄ¡¢AIK¡¢Ruu
◦»Ê²ñ¡§¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±
◦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡¡2·î19Æü(ÌÚ) 0:00～(2·î18Æü(¿å)24:00～)
·à¾ìÁë¸ý¡¡2·î19Æü(ÌÚ)·à¾ìOPEN»þ´Ö～
¡ÚÂçºå¡§kino cinema ¿´ºØ¶¶¡Û
¡¦ 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
◦ 17:55～ ¾å±Ç³«»Ï ¡¿ 20:00～ ÉñÂæ°§»¢
◦ ÅÐÃÅ¼Ô¡§Koji Uehara´ÆÆÄ¡¢AIK
◦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡¡2·î18Æü(¿å) 0:00～(2·î17Æü(²Ð)24:00～)
·à¾ìÁë¸ý¡¡2·î18Æü(¿å)·à¾ìOPEN»þ´Ö～
¡¦ 3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
◦ 10:25～ ¾å±Ç³«»Ï ¡¿ 12:30～ ÉñÂæ°§»¢¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
◦ ÅÐÃÅ¼Ô¡§Koji Uehara´ÆÆÄ¡¢AIK
◦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡¡2·î19Æü(ÌÚ) 0:00～(2·î18Æü(¿å)24:00～)
·à¾ìÁë¸ý¡¡2·î19Æü(ÌÚ)·à¾ìOPEN»þ´Ö～
¢¨·É¾ÎÎ¬¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦Áë¸ý¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï·à¾ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÜ¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Åìµþ/Âçºå¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë2·à¾ì¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¾å±Ç¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©¡§¾®»³¥·¥Í¥Þ¥í¥Ö¥ì
◦ ¸ø³«Æü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～
◦ ·à¾ìHP¡§https://www.ginsee.jp/roble/
Åìµþ¡§kino cinema ¿·½É
◦ ¸ø³«Æü¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～
◦ ·à¾ìHP¡§ https://kinocinema.jp/shinjuku/
Âçºå¡§kino cinema ¿´ºØ¶¶
◦ ¸ø³«Æü¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～
◦ ·à¾ìHP¡§ https://kinocinema.jp/shinsaibashi/
½©ÅÄ¸©¡§ALVE¥·¥¢¥¿ー
◦ ¸ø³«Æü¡§2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～
◦ ·à¾ìHP¡§https://alvetheater.com
¢£±Ç²è¡Ø¥´¥ê¥é¥Ûー¥ë¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=h46Rig7pQEA ]
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Âçºå¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥´¥ê¥é¥Ûー¥ë¡×¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÄ«»Ò¡ÊAIK¡Ë¡£Èà½÷¤¬¥®¥¿ー¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡ÖGIRL TALKING ABOUT LOVE¡×¤Ï¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Îø¿Í¤Î°íÌë¡ÊÌç´Ö¹Ò¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÏÀ®¸ù¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¼ê¥ìー¥Ù¥ë¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ä«»Ò¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£
Í½¹ðÊÔURL¡ÊYouTube¡Ë¡§
30ÉÃ¡¡https://youtu.be/cZU5vW8eItk
60ÉÃ¡¡https://youtu.be/h46Rig7pQEA
¡Ú¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡¦½Ð±é¡§AIK¡¢Ìç´Ö¹Ò¡¢¾¾²¼¶³»Ò¡¢Ruu¡¢¥â¥ê¥ò¡¢¿¹»³¤ß¤Ä¤¡¢°ÂÉô°Ë¿¥¡¢»³¸ýÃÒ½¼¡¢¹õÃ«Í§¹á¡¢°ËÆ£Êâ¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ ¤Û¤«
¡¦²»³Ú¡§Kj¡ÊDragon Ash / The Ravens¡Ë
¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±
¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§Koji Uehara
¡¦À½ºî¡§±Ç²è¡Ö¥´¥ê¥é¥Ûー¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊÃæÂ¼½ÓÌé¡¿BABYOWL/¥Ï¥ë¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¿³ô¼°²ñ¼ÒPIF¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥·¥å¡Ë
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
¡¦¸ø¼°HP
http://gorilla-hall.com
¡¦¸ø¼°X
https://x.com/gorillahall_mov
¡¦¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/gorillahall_movie
¡¦¸ø¼°YouTube
https://youtube.com/@movie_gorillahall?si=pk-cboa-PU4yZEDc
¢£GORILLA HALL OSAKA
¡ÖºÇ¹â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2023Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Âç·¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡£¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç1300Ì¾¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÀß·×¡£²¤ÊÆ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥³¤Î»ú·¿¤Ë°Ï¤à2F¥Õ¥í¥¢ー¤Ï¡¢
¹ñÆâ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÏÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½»½ê¡§Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÀô1-1-82¡ÊSPORTS VILLAGE SUMINOEÆâ¡Ë
Osaka Metro»Í¥Ä¶¶Àþ ½»Ç·¹¾¸ø±à±Ø £²ÈÖ½Ð¸ý ÅÌÊâ8Ê¬
TEL¡§06-6690-7771