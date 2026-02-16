manebi¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÃÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ø¿Ê²½¡£¥ê¥Ð¥Í¥¹¡¢KOBASHI HD¡¢¥Ê¥«¥·¥ÞHD¡¢Ä¹Ã«¸×¥°¥ëー¥×¡¢»³ÅÄ¾¦²ñHD¤ÈÀïÎ¬Åª»ñËÜÄó·È
³ô¼°²ñ¼Òmanebi¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÅçÃÒÌé¡¢°Ê²¼manebi¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸³«È¯(R)¤òÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Íºà°éÀ®»Üºö¤ò³Î¼Â¤Ë´°Î»¤µ¤»¡¢ÁÈ¿¥À®²Ì¤Ø¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¿ÍºàÀ®Ä¹³èÀ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢manebi¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ª¤è¤Óµ»Ç½·Ñ¾µ¤Î²ÃÂ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ð¥Í¥¹¡¢KOBASHI HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ê¥«¥·¥Þ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ä¹Ã«¸×¥°¥ëー¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»³ÅÄ¾¦²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î5¼Ò¤ò¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª³ô¼ç¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¥»¥«¥ó¥À¥êー¼è°ú¤Ë¤è¤ë»ñËÜÄó·È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
º£²ó¤Î»ñËÜÄó·È¤Ï¡¢Ì¤¾å¾ì³ô¼°¤Î¥»¥«¥ó¥À¥êー»Ô¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê»ñËÜ¹½À®¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¢¤ê ¡¢manebi¤¬ÆüËÜ¤Î»º¶È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦ºÇÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡ÊÃÎ¤ÎOS¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö·Ð±Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹ ¡£
¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª³ô¼ç¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×²½
manebi¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢³Ø½¬¡¦¶µ°é¤ò¹½Â¤Åª¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¡Ö´ðÈ×µ¡Ç½¥ì¥¤¥äー¡Ê£å¥éー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡×¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë»²²è5¼Ò¤¬»ý¤Ä¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¤¤¤¦¡Ö³ÈÄ¥µ¡Ç½¡×¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¹ï¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤äµ»Ç½ÃÇÀä¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹ ¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28888/table/155_1_28042a5343a88a97123f2d1dd748e212.jpg?v=202602161251 ]
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡§MONOZUKURI STANDARD¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°
ËÜÄó·È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢manebi¤Î³Ø½¬´ÉÍýµ¡Ç½¡Ê£Ì£Í£Ó¡Ë¤ä£Á£É³Ø½¬Àß·×µ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¡¢¥ê¥Ð¥Í¥¹¤ÈKOBASHI HOLDINGS¤È¼èÁÈ¤àÆüËÜ¤ÎÍ¥ÎÉ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Î¸½¾ìÃÎ¸«¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¹ñºÝ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMONOZUKURI STANDARD¡×¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹ ¡£À½Â¤¡¦¥Ð¥¤¥ª¡¦±§Ãè¡¦´Ä¶¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä¹Ã«¸×¥°¥ëー¥×¡¢¥Ê¥«¥·¥Þ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢»³ÅÄ¾¦²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤È¤â¶¦ÁÏ¤ÎÅ¸³«¤ò³ÈÄ¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
manebi¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦±ïËþ(R)¡×¤Î¤â¤È¡¢¼«¤éÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÁÈ¿¥À®²Ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹ ¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¡ÖÃÎ¡×¤òÅý¹ç¡¦ºÆÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¥Ï¥Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
