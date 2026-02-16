AI¥¹¥Èー¥à¡¢Alibaba Cloud¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
AI¥¹¥Èー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¯¥·ー¥É¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£°æ½ÓÉ×¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3719¡Ë¤Ï¡¢ 2026Ç¯1·î¡¢Alibaba Cloud¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAlibaba Cloud Partner Connect 2026¡×¤Ë¸½ÃÏ»²²Ã¤·¡¢Æ±¼Ò¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤ÎÄ´°õ¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¿Íºà°éÀ®¤È¼ÂÌ³¼ÂÁõ¤ò°ìÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ò¡¢¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¼Â¹ÔÃÊ³¬¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢Î¾¼Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼¡À¤Âå¿Íºà¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±AI¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±³«È¯AI²èÁüÀ¸À®¤äÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢À©ºî¸½¾ì¤ä¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¶µºà¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¶¦Æ±¤Ç´ë²è¡¦Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ë¶È¡¦À©ºî¸½¾ì¸þ¤±AI¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ»Ù±çAI²èÁüÀ¸À®¥Äー¥ë¤ä´ë¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤«¤éÆ³Æþ¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¡È»È¤ï¤ì¤ëAI¡É¤Î¼ÂÁõ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±MaaS¡ÊModel as a Service¡Ë´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¥â¥Ç¥ë¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿äÏÀ´ðÈ×¡¢APIÄó¶¡¤Ê¤É¤ò´Þ¤àAI³èÍÑ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿½ÀÆð¤ÊÄó¶¡¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡AI¥¹¥Èー¥à³ô¼°²ñ¼Ò º£°æ¼ÒÄ¹ ¥³¥á¥ó¥È
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤ËAI³èÍÑ¤Ø¤ÎÅê»ñ°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¹âÅÙ²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢AI¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£AIµ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï¼«¤é¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ëAI¶µ°é»ö¶È¡ÊAI¥¹¥¯ー¥ë¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢AI³èÍÑ¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³¤³°°Æ·ï¤Ø¤ÎÄó°Æ¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢AI³èÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½ÅÍ×À¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½¡¢¥³¥¹¥È¡¢±¿ÍÑ¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢AI¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò°ìÂÎ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëAlibaba Cloud¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î´ûÂ¸¸ÜµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AI¤È¥¯¥é¥¦¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Alibaba Cloud¤ÎAI¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI¼ÂÁõ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Alibaba Cloud¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Alibaba Cloud¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ëー¥×¤ÎE¥³¥Þー¥¹¤ä·èºÑ¡¢ÊªÎ®¤Ê¤É¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëµðÂç¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿Alibaba Cloud¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×³°¤Î´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¤â¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IDC¤ä¥¬ー¥È¥Êー¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼ÔÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Infrastructure as a Service¡ÊIaaS¡ËÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥¹¥Èー¥à¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÇAI¡¦¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ëAlibaba Cloud¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¼ÂÌ³¡¦¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¼ÂÁõ¤È¿Íºà°éÀ®¤òÆ±»þ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI¥¹¥Èー¥à¤Ï¡¢ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆAI¶µ°é¡¦¼ÂÌ³¼ÂÁõ¡¦»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò°ìÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ò¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Alibaba Cloud¤¬Í¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿å½à¤ÎAI¡¦¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤äÀ©ºî¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼ÂÌ³²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¶¶ÅÏ¤·Ìò¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¹ñÆâ¤ÇÃ´¤¤¡¢¹½ÁÛ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥¹¥Èー¥à¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û500²¯±ß¤ÎÃ£À®¤òÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°AI¼ÂÁõ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§AI¥¹¥Èー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¯¥·ー¥É¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£°æ ½ÓÉ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ® 3-17-11 ÜÆÍÕ¥Ó¥ë 9 ³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI »ö¶È¡¢AI ¶µ°é¡¢AI ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢ERP¡¿HR ¥³¥ó¥µ¥ë¡¢LED ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÈÎÇä¡¦¥êー¥¹¡¢¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¹¹ð¡¢IT µ¡´ïÈÎÇä Åù
´ë¶ÈHP¡§https://www.ai-storm.co.jp
-----
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
AI¥¹¥Èー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§press@ai-storm.co.jp
-----