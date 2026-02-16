Áª¤ó¤Ç¡¢¤Î¤»¤Æ¡¢ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¡ª ¿Ê²½¤·¤¿Âç¹¾¸Í²¹ÀôÌ¾Êª¡Ö¤Î¤Ã¤±Ð§¡×¤¬¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¡ÚÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ·¯ÄÅ¤Î¿¹¡Û¡ÚÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡Û
¡¡Á´¹ñ¤Ë73¤Î²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¤ä¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëGENSEN HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àîºê½Ó²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ·¯ÄÅ¤Î¿¹¡Ê°Ê²¼¡¢·¯ÄÅ¤Î¿¹¡Ë¡¢Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤Æ¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Áª¤ó¤Ç¡¢¤Î¤»¤Æ¡¢ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¡ª ¿Ê²½¤·¤¿Âç¹¾¸Í²¹ÀôÌ¾Êª¡Ö¤Î¤Ã¤±Ð§¡×¤¬¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¤´ÅöÃÏ¿©ºà¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»ä¤À¤±¤Î¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¡×¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö·¯ÄÅ¤Î¿¹¡×¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¾ÜºÙ¡§https://x.gd/4FUi8
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡×¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¾ÜºÙ¡§ https://x.gd/LAlPh
¢£～ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢～¾ÜºÙ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¡§
¡¦·¯ÄÅ¤Î¿¹¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30～14:30
¡Ò～ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢～¥á¥Ë¥åー°ìÍ÷¡Ó
¡¦²Ã²ìóÏ¤ÎÍñ¤È¤¸
¡¦Ê¼¸Ë¸©»ºÆÚ¡¡²óÆéÆù
¡¦¥«¥Ä¥ª¤Î¥¿¥¿¥
¡¦·ÃÆá¤É¤ê¤Î·Ü¤Á¤ã¤ó¾Æ¤
¡¦»³Â±¾Æ¤
¡¦²ñÄÅÌ¾Êª¥½ー¥¹¥«¥Ä
¡¦ÂçÊ¬Ì¾Êª¡¡¤È¤êÅ·
¡¦¤æ¤ÐÈôÎ¶Æ¬¤ÎÂçº¬¤½¤Ü¤íñ²¤«¤±
¾åµ¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¤ÎÂ¾¡¢¤Î¤Ã¤±Ð§¤Î¶ñºà¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½µËö¡¦ÈËË»Æü¤Ï¶ñºà¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª¡Û
½µËö¡¦ÈËË»Æü¤Ï¡¢¤Î¤Ã¤±Ð§¤Î¶ñºà¤Ë¡Ö¤Þ¤°¤í¡¦¥µー¥â¥ó¡¦³Ãì¡×¡¢¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦ËõÃã¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄÉ²Ã¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¤ÎÄÉ²Ã¤Ï～ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢～´ü´ÖÆâ¤ÎÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦ÈËË»Æü¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÁÍýÆâÍÆ¤äÄó¶¡´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ú½µËö¤Î¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°ÎÁ¶â¤¬¤ªÆÀ¤Ë¡ª¡Û
·¯ÄÅ¤Î¿¹¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Õ¤í²ñ°÷¡×¤´Äó¼¨¤ÇÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦ÈËË»Æü¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¬500±ßOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµÂÐ¾ÝÆü¡¡ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦ÈËË»Æü
¡¦ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡¡·¯ÄÅ¤Î¿¹¸ÂÄê
¡¦ÆÃÅµÆâÍÆ¡¡¡¡¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦ÆþÍáÉÕ¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÎÂç¿ÍÎÁ¶â¤«¤é500±ß°ú¤
¡¦ÆÃÅµÂÐ¾Ý¡¡¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë
¡¦¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¤¤¤¤¤Õ¤í²ñ°÷¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Î²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àº»»¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡¦¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§ https://x.gd/GFHby
¢¨ÆÃÅµ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï²ñ°÷ÍÍ¤ª°ì¿ÍÍÍ¤º¤Ä¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨¥°¥êー¥ó²ñ°÷¡¢¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°²ó¿ô·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¡Ö～ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢～¡×ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¤Î¤´¾Ò²ð
¼óÅÔ·÷¤«¤é¤â¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡ªË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÁÏºî¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à½É¡Ö·¯ÄÅ¤Î¿¹¡×
¼óÅÔ·÷¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¤È¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤ë½É¡Ö·¯ÄÅ¤Î¿¹¡×¡£
½É¤«¤é¼Ö¤Ç30～40Ê¬·÷Æâ¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤ä´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤¬ÅÀºß¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤Ê¤É¡¢Ã¯¤ÈË¬¤ì¤Æ¤â°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°Ã±ÂÎ¤Î¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö´Û¼«Ëý¤ÎÆþÍá¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ä»¶ºö¤ÇÈè¤ì¤¿ÂÎ¤ò¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿ÅòÁ¥¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÅò¤Ï¿Í¹©²¹Àô¸÷ÌÀÀÐ¤ÎÅò¡ÊÅ·Á³²¹Àô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÏÊ¨¤«¤·Åò¤Ç¤¹¡Ê¸÷ÌÀÀÐ¤ÎÅò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢§¥¢¥¯¥»¥¹
½»½ê¡§¢©292-1144 ÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»ÔË¡ÌÚ384-119
¥¢¥¯¥»¥¹¡§´Û»³¼«Æ°¼ÖÆ» ·¯ÄÅIC¤è¤êÌó20Ê¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://x.gd/rALev
²¹Àô¡¢¥°¥ë¥á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¢Í·±àÃÏ¡ª³Ú¤·¤µÁ´³«¤Î²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡×
¡¡¹áÀî¸©¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊµÙÆü¤âÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤â´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¼«²È¸»Àô¤Î²¹Àô¤Ç¿´¿È¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤¬ÊÂ¤Ö¹ë²Ú¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡×¤Î¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ÖNEW¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ì¥ª¥Þ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡£¥ì¥ª¥Þ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥¤¥ë¥ß¥Ê¥¤¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ì¥ª¥Þ¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¤¬¥Þ¥Ä¥±¥ó¥¤¥ë¥ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥´ー¥ë¥É¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢NEW¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£±àÆâ¤Î¥¦ー¥êー¥º¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ú¥Ç¥£ー¥º¥³ー¥Òー¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
»þ´Ö¡§ËèÆü17:15～ÊÄ±à»þ´Ö¤Þ¤Ç
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§¥Ñー¥¯Æþ±àÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¥Õー¥É¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¡§ https://x.gd/Vf4Oj
¢§¥¢¥¯¥»¥¹
½»½ê¡§¢©761-2405 ¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô°½²ÎÄ®·ª·§À¾40-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ» Á±ÄÌ»ûIC¤è¤êÌó30Ê¬¡¢ÉÜÃæ¸ÐPA¡Ê¥¹¥Þー¥ÈIC¡Ë¤è¤êÌó15Ê¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡§ https://x.gd/ZFDIW
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NEW¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¡§ https://x.gd/IRE7A
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾ GENSEN HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò
¢£½êºßÃÏ ¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-16-21¡¡¶äºÂÌÚÈÔ¥Ó¥ë5³¬
¢£ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡ 2017Ç¯12·î5Æü¡ÊÁÏ¶È2001Ç¯11·î¡Ë
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡100É´Ëü±ß
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡Àîºê ½Ó²ð
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ¤Ç²¹ÀôÎ¹´Û¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î±¿±Ä»ö¶È¤òÅ¸³«
¡ÊÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ73»ÜÀß¡£2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
¢£URL https://corporate.ooedoonsen.jp/