Áª¤ó¤Ç¡¢¤Î¤»¤Æ¡¢ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¡ª ¿Ê²½¤·¤¿Âç¹¾¸Í²¹ÀôÌ¾Êª¡Ö¤Î¤Ã¤±Ð§¡×¤¬¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¡ÚÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ·¯ÄÅ¤Î¿¹¡Û¡ÚÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡Û

¡¡Á´¹ñ¤Ë73¤Î²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¤ä¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëGENSEN HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àîºê½Ó²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ·¯ÄÅ¤Î¿¹¡Ê°Ê²¼¡¢·¯ÄÅ¤Î¿¹¡Ë¡¢Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¤Ë¤Æ¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡¡Áª¤ó¤Ç¡¢¤Î¤»¤Æ¡¢ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¡ª ¿Ê²½¤·¤¿Âç¹¾¸Í²¹ÀôÌ¾Êª¡Ö¤Î¤Ã¤±Ð§¡×¤¬¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£


¤´ÅöÃÏ¿©ºà¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»ä¤À¤±¤Î¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¡×¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ö·¯ÄÅ¤Î¿¹¡×¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¾ÜºÙ¡§https://x.gd/4FUi8


¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡×¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¾ÜºÙ¡§ https://x.gd/LAlPh



¢£～ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢～¾ÜºÙ


³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë


ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¡§


¡¦·¯ÄÅ¤Î¿¹¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡Ê¹áÀî¸©¡Ë


±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30～14:30



¡Ò～ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢～¥á¥Ë¥åー°ìÍ÷¡Ó


¡¦²Ã²ìóÏ¤ÎÍñ¤È¤¸


¡¦Ê¼¸Ë¸©»ºÆÚ¡¡²óÆéÆù


¡¦¥«¥Ä¥ª¤Î¥¿¥¿¥­


¡¦·ÃÆá¤É¤ê¤Î·Ü¤Á¤ã¤ó¾Æ¤­


¡¦»³Â±¾Æ¤­


¡¦²ñÄÅÌ¾Êª¥½ー¥¹¥«¥Ä


¡¦ÂçÊ¬Ì¾Êª¡¡¤È¤êÅ·


¡¦¤æ¤ÐÈôÎ¶Æ¬¤ÎÂçº¬¤½¤Ü¤íñ²¤«¤±


¾åµ­¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¤ÎÂ¾¡¢¤Î¤Ã¤±Ð§¤Î¶ñºà¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£














¡Ú½µËö¡¦ÈËË»Æü¤Ï¶ñºà¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª¡Û


½µËö¡¦ÈËË»Æü¤Ï¡¢¤Î¤Ã¤±Ð§¤Î¶ñºà¤Ë¡Ö¤Þ¤°¤í¡¦¥µー¥â¥ó¡¦³­Ãì¡×¡¢¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦ËõÃã¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄÉ²Ã¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢¨¥á¥Ë¥åー¤ÎÄÉ²Ã¤Ï～ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢～´ü´ÖÆâ¤ÎÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦ÈËË»Æü¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹


¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÁÍýÆâÍÆ¤äÄó¶¡´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹


¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹



¡Ú½µËö¤Î¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°ÎÁ¶â¤¬¤ªÆÀ¤Ë¡ª¡Û


·¯ÄÅ¤Î¿¹¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Õ¤í²ñ°÷¡×¤´Äó¼¨¤ÇÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦ÈËË»Æü¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¤¬500±ßOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡¦ÆÃÅµÂÐ¾ÝÆü¡¡ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦ÈËË»Æü


¡¦ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡¡·¯ÄÅ¤Î¿¹¸ÂÄê


¡¦ÆÃÅµÆâÍÆ¡¡¡¡¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¡¦ÆþÍáÉÕ¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¤ÎÂç¿ÍÎÁ¶â¤«¤é500±ß°ú¤­


¡¦ÆÃÅµÂÐ¾Ý¡¡¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë


¡¦¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¤¤¤¤¤Õ¤í²ñ°÷¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Î²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àº»»¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹


¡¦¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§ https://x.gd/GFHby



¢¨ÆÃÅµ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï²ñ°÷ÍÍ¤ª°ì¿ÍÍÍ¤º¤Ä¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹


¢¨¥°¥êー¥ó²ñ°÷¡¢¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹


¢¨¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°²ó¿ô·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹



¢£¡Ö～ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤ó¤Ö¤ê¥Õ¥§¥¢～¡×ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¤Î¤´¾Ò²ð


¼óÅÔ·÷¤«¤é¤â¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡ªË­¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÁÏºî¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à½É¡Ö·¯ÄÅ¤Î¿¹¡×


¼óÅÔ·÷¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¤È¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤ë½É¡Ö·¯ÄÅ¤Î¿¹¡×¡£


½É¤«¤é¼Ö¤Ç30～40Ê¬·÷Æâ¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤ä´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤¬ÅÀºß¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤Ê¤É¡¢Ã¯¤ÈË¬¤ì¤Æ¤â°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°Ã±ÂÎ¤Î¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö´Û¼«Ëý¤ÎÆþÍá¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ä»¶ºö¤ÇÈè¤ì¤¿ÂÎ¤ò¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿ÅòÁ¥¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£





¢¨ÆâÅò¤Ï¿Í¹©²¹Àô¸÷ÌÀÀÐ¤ÎÅò¡ÊÅ·Á³²¹Àô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë


¢¨¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÏÊ¨¤«¤·Åò¤Ç¤¹¡Ê¸÷ÌÀÀÐ¤ÎÅò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë



¢§¥¢¥¯¥»¥¹


½»½ê¡§¢©292-1144 ÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»ÔË¡ÌÚ384-119


¥¢¥¯¥»¥¹¡§´Û»³¼«Æ°¼ÖÆ» ·¯ÄÅIC¤è¤êÌó20Ê¬


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://x.gd/rALev



²¹Àô¡¢¥°¥ë¥á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¡¢Í·±àÃÏ¡ª³Ú¤·¤µÁ´³«¤Î²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡×


¡¡¹áÀî¸©¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊµÙÆü¤âÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤â´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¼«²È¸»Àô¤Î²¹Àô¤Ç¿´¿È¤ò²ò¤­¤Û¤°¤·¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤¬ÊÂ¤Ö¹ë²Ú¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¤Ç¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡×¤Î¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ÖNEW¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ì¥ª¥Þ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡£¥ì¥ª¥Þ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥¤¥ë¥ß¥Ê¥¤¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ì¥ª¥Þ¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¤¬¥Þ¥Ä¥±¥ó¥¤¥ë¥ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥´ー¥ë¥É¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ëµ±¤­¤Þ¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢NEW¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£±àÆâ¤Î¥¦ー¥êー¥º¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ú¥Ç¥£ー¥º¥³ー¥Òー¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ


´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç


»þ´Ö¡§ËèÆü17:15～ÊÄ±à»þ´Ö¤Þ¤Ç


ÍøÍÑÎÁ¶â¡§¥Ñー¥¯Æþ±àÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¥Õー¥É¤ÏÍ­ÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¡§ https://x.gd/Vf4Oj





¢§¥¢¥¯¥»¥¹


½»½ê¡§¢©761-2405 ¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô°½²ÎÄ®·ª·§À¾40-1


¥¢¥¯¥»¥¹¡§¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ» Á±ÄÌ»ûIC¤è¤êÌó30Ê¬¡¢ÉÜÃæ¸ÐPA¡Ê¥¹¥Þー¥ÈIC¡Ë¤è¤êÌó15Ê¬


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¥Û¥Æ¥ë¥ì¥ª¥Þ¤Î¿¹¡§ https://x.gd/ZFDIW


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NEW¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¡§ https://x.gd/IRE7A



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


¢£²ñ¼ÒÌ¾ GENSEN HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò


¢£½êºßÃÏ ¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-16-21¡¡¶äºÂÌÚÈÔ¥Ó¥ë5³¬


¢£ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡ 2017Ç¯12·î5Æü¡ÊÁÏ¶È2001Ç¯11·î¡Ë


¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡100É´Ëü±ß


¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡Àîºê ½Ó²ð


¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ¤Ç²¹ÀôÎ¹´Û¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î±¿±Ä»ö¶È¤òÅ¸³«


¡ÊÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ73»ÜÀß¡£2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë


¢£URL https://corporate.ooedoonsen.jp/