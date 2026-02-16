Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡È¿Í¡É¤ò°é¤Æ¤ë¡ªÊÑ³×¤ÎÎò»Ë¤òÀ¸¤ó¤Àº´²ì¤¬»Ï¤á¤ëÄ©Àï¡ªC&R¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCREATIVE LINK SAGA¡×¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCREATIVE LINK SAGA¡×¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ê¥ó¥¯º´²ì¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëº´²ì¸©º´²ì»Ô¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê´óÉí¡Ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ
https://www.furusato-tax.jp/gcf/5168?utm_source=sagaken_sagashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_41201(https://www.furusato-tax.jp/gcf/5168?utm_source=sagaken_sagashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_41201)
¡ÖCREATIVE LINK SAGA¡×¤Ï¡¢²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡¢º´²ì¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¼ã¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë»º³Ø´±Ì±21ÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖÁÛÁüÎÏ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¡×¤òÍÜ¤¤¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¥¹¥¥ë¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ÝÂê²ò·è¤¹¤ëÎÏ¡×¤òÇÝ¤¦¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Èº´²ì¤Î¼·¸¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Î¿Í¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´Ìî¾ïÌ±¤Î¸ùÀÓ¤È¡¢À¤³¦°ä»º¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡×¤Î¹½À®»ñ»º¡Ö»°½ÅÄÅ³¤·³½êÀ×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡Öº´Ìî¾ïÌ±¤È»°½ÅÄÅ³¤·³½êÀ×¤ÎÎò»Ë´Û¡×¡£¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖCREATIVE LINK SAGA¡×¤Ç³Ø¤Ö¼ã¼Ô¤¬¡¢Îò»Ë´ÛÀìÍÑ¤ÎWeb¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤Ä¤Í¤¿¥ßー¿ÇÃÇ¡Ê¤Ä¤Í¤¿¤ß¡ßMe¡Ë¡×¤Î³«È¯¤ä¡¢º´Ìî¾ïÌ±¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ëË×Æþ·¿¥Üー¥É¥²ー¥à¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹GCF¡Ê¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢»Ù±ç¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ì¾»º¤Îº´²ì³¤ÂÝ¤ä¤¤¤Á¤´¡¢º´²ìµí¤Ê¤É¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º´²ì»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Íºà°éÀ®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤ê
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´´óÉí¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î»×¹ÍÎÏ¤òÃÃ¤¨¡¢µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤ËÀ¸¤«¤¹ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ä»ö¶È¤Î²ÝÂê¤ò¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¿Íºà¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤äÃÏ°è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£º´²ì»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¡¢¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¼Ô¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤È¤Ï¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤¬»þÂå¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÁªÂò¤·¡¢Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿µ°À×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¼ã¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£¡¢¤½¤Î³Ø¤Ó¤¬Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë½½Ê¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡Öº´Ìî¾ïÌ±¤È»°½ÅÄÅ³¤·³½êÀ×¤ÎÎò»Ë´Û¡×¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¼ã¼Ô¼«¿È¤¬Îò»Ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¡¢·Á¤Ë¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢´ë²è¡¦Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦Îò»Ë´Û¤È¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ä¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±¤¸Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ò²ð
¡ã¤Ê¤¼º£¡¢Îò»Ë´Û¤Ë¼ã¼Ô¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡ä
Îò»Ë´Û¤ò¡ÖÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤Ø
¡Öº´Ìî¾ïÌ±¤È»°½ÅÄÅ³¤·³½êÀ×¤ÎÎò»Ë´Û¡×¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Ë½½Ê¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼ã¼Ô¤¬Îò»Ë´Û¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢Â¤ò±¿¤Ó¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ê¿Íºà°éÀ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ã¼ÔÈ¯¡ªÎò»Ë´Û¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°Ä©Àï¡ä
¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÎò»Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢º´²ì»Ô¤Î¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡ÖCREATIVE LINK SAGA¡×¤Î¼õ¹Ö¼Ô£¸Ì¾¡ÊÂç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Íº®¹ç¡Ë¤¬¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Îò»Ë´Û¤Î³Ø¤Ó¤ò¼ã¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ÎÆþ¸ý¡×¤È¡ÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë³Ø¤Ó¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ëÏÀ¤«¤é¡¢2¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ë²è¡¦Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¤Ä¤Í¤¿¥ßー¿ÇÃÇ¡Ê¤Ä¤Í¤¿¤ß¡ßMe¡Ë
Îò»Ë´Û¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¼ã¼Ô¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È½Å¤Í¤ÆÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎWeb¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£Îò»Ë´Û¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢³Ø¤Ó¤Ø¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2026Ç¯£²·î ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¸ø³«Í½Äê¡Ë
¡Ê2¡Ëº´Ìî¾ïÌ±¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ëË×Æþ·¿¥Üー¥É¥²ー¥à
º´Ìî¾ïÌ±¤Î¿ÍÀ¸¤òÂêºà¤Ë¡¢Ä©Àï¤äÁªÂò¡¢¼ºÇÔ¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´óÉí¤Î»È¤¤¤ß¤Á
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´´óÉí¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬¹Í¤¨¡¢Äó°Æ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Í¤¿¥ßー¿ÇÃÇ¡Ê¤Ä¤Í¤¿¤ß¡ßMe¡Ë¡×¤ò¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¶â³Û¡Ê200Ëü±ß¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»ÔÈñ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë×Æþ·¿¥Üー¥É¥²ー¥à¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢CREATIVE LINK SAGA¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢ËÜ»ö¶È¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯2·î¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¡¦¤Ä¤Í¤¿¥ßー¿ÇÃÇ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¸ø³«
2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî³«»Ï¡Ê¤Ä¤Í¤¿¥ßー¿ÇÃÇ³È½¼¡Ë
¢¨¿ÊÄ½¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÖÎéÉÊ¡Ê»Ù±ç¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÌÜÉ¸¶â³Û
2,000,000±ß
¢£ÄùÀÚ
2026Ç¯4·î30Æü ¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡ÚCREATIVE LINK SAGA¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
º´²ì»Ô¡¡·ÐºÑÉô¡¡·ÐºÑÀ¯ºö²Ý¡¡·ÐºÑÀ¯ºö·¸
¢©840-8501¡¡º´²ì»Ô±ÉÄ®1ÈÖ1¹æ¡¡ËÜÄ£6³¬
TEL¡§0952-40-7101 FAX¡§0952-26-6244 E-mail¡§keizai@city.saga.lg.jp
