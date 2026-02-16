¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë»°¥ÎÎØ°ìÃúÌÜ·×²è¿·ÃÛ¹©»ö¡×¤Ë¤Æ¡ÖDBJ Green BuildingÇ§¾Ú¡Ê¥×¥é¥óÇ§¾Ú¡Ë¡×¼èÆÀ¡¡ÂæÅì¶è¤Î¿·ÃÛÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»ö¶È¡¢¼ý±×ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶ÈÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¬¾ù»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥¸¥ãー¥¹¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àî¡¡±É°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö(²¾¾Î)¹Á¶è»°ÅÄ5ÃúÌÜ·×²è¿·ÃÛ¹©»ö¡×¤Ë¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¡¡ÖDBJ Green Building Ç§¾Ú¡Ê¥×¥é¥óÇ§¾Ú¡Ë¡× ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÏÃÏ°è³èÀ²½¤Î¤¿¤áºÆ³«È¯»ö¶È¤ä¡¢Ãæ¸ÅÉÔÆ°»º¤ÎÍø³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¡¢ÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºö¤ä¥Õ¥í¥ó¤ÎÅ¬Àµ½èÍýÅù¤òÄÌ¤¸¤¿´Ä¶±øÀ÷¤È·ò¹¯Èï³²¤ÎËÉ»ß¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤éESGÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢¡ÖDBJ Green BuildingÇ§¾Ú¡×¤Î³µÍ×
DBJ Green BuildingÇ§¾Ú¤È¤Ï¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ°»º¡Ê¡ÖGreen Building¡×¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2011Ç¯4·î¤ËÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô(DBJ)¤¬ÁÏÀß¤·¤¿Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾ÝÊª·ï¤Î´Ä¶ÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÉºÒ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÇÛÎ¸Åù¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»º¤òÉ¾²Á¡¦Ç§¾Ú¤·¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢Êª·ï³µÍ×
¡Ê²¾¾Î¡Ë»°¥ÎÎØ°ìÃúÌÜ·×²è¿·ÃÛ¹©»ö
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è»°¥ÎÎØ°ìÃúÌÜ
¹½Â¤¡§RCÂ¤¡¦10³¬·ú¤Æ
Áí¸Í¿ô¡§45¸Í
½×¹©Æü¡§2026Ç¯9·î
´Ö¼è¤ê¡§1LDK¡¦2LDK
ÌÌÀÑÂÓ¡§31～51Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¢¢¥Ç¥å¥ª¥Õ¥é¥Ã¥Ä¥·¥êー¥º
¡Ö¿·¤·¤¤Íß¤·¤«¤Ã¤¿Êë¤é¤·¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥å¥ª¥Õ¥é¥Ã¥Ä¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
Êª·ï¤´¤È¤Ë´Ö¼è¤ê¡¦»ÅÍÍ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÜµÒÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨È´¤¤¤¿Êª·ï¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Êª·ï¤ÎÎ©ÃÏÆÃÀ¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¤ÎÀ¸³è¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÉ³²ò¤¡¢¤³¤Î½»¤Þ¤¤¤Ç¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥å¥ª¥Õ¥é¥Ã¥Ä¸ø¼°HP
https://www.duo-flats.jp/
¥Ç¥å¥ª¥Õ¥é¥Ã¥Ä¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¢¢¥Õー¥¸¥ãー¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎESGÀïÎ¬
¥Õー¥¸¥ãー¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ESG¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤ÈÃÏ°è¡¦¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤¿ESG³èÆ°¤Î¿ä¿ÊÂÎ·Ï¤È¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î½ÅÅÀ¥Æー¥Þ(¡ÖË¤«¤Ê¥é ¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ¡×¡Ö´Ä¶¡×)¤È2¤Ä¤Î´ðËÜ¥Æー¥Þ(¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×)¤òÀßÄê¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÈESGÀïÎ¬¤Î°ìÂÎ¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥¸¥ãー¥¹¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦¡¡¡¡¡¡¹æ¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥¸¥ãー¥¹¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-2-3
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡¡ £²£°£°£°Ç¯£²·î£·Æü
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡¡ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»ö¶È¡¢¼ý±×ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È
ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡¡ ¾®Àî¡¡±É°ì
ÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡¡ £°£³-£³£²£´£³-£²£·£±£²
²ñ ¼Ò H P https://www.hoosiers.co.jp/company/guid/investment.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥¸¥ãー¥¹¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
Ã´Åö¡¡ÀÐÂ¼
03-3243-2712