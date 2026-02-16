¡ØTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º¡Ù12¼þÇ¯¡ª¥é¥¤¥Ö¡¢CD¡¢¥²ー¥àÆâ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò°ìÀÆ²ò¶Ø
³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾Â¼·¼À®)¤¬App StoreµÚ¤ÓGoogle Play¤Ë¤ÆÄó¶¡Ãæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡ØTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º THE SKY¡ÇS THE LIMIT¡Ù(Î¬¾Î:¥Ê¥Ê¥·¥¹)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥à¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ12¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º SPECIAL MEETING¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤ä¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤äºî¶Ê²È¡¦²¬¥Ê¥ª¥»á¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¡¢CD¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡¢¤ª¤è¤Ó2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤Ç12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¡ÖTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º Showcase -THREE SEVEN's DIARY-¡×½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤¬¸ø³«¡ª¥Ê¥Ê¥·¥¹ÊüÁ÷¶ÉÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¿½¹þ¤ò¼õÉÕÃæ
¥²ー¥àÆâ¤Ç¥×¥í¥íー¥°¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º Showcase -THREE SEVEN's DIARY-¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê¡ªACT.1¡¢ACT.2¡¢ACT.3¤ÎÁ´3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ê¥Ê¥·¥¹ÊüÁ÷¶ÉÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¿½¹þ¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¡ÖTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º Showcase -THREE SEVEN's DIARY-¡×³µÍ×¡ä
¡¦ACT.1
Æü»þ:2026Ç¯4·î26Æü(Æü) ²ñ¾ì:·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥ëー¥à
½Ð±é¼Ô:¼ÄÅÄ¤ß¤Ê¤ß(½ÕÆüÉô¥Ï¥ëÌò)¡¢°æß·»í¿¥(¶ÜÂô¥â¥â¥«Ìò)¡¢Æ»°æÍª(¿À¾ë¥¹¥¤Ìò)¡¢·¬¸¶Í³µ¤(À²³¤¥·¥ó¥¸¥åÌò)
¡¦ACT.2
Æü»þ:2026Ç¯5·î31Æü(Æü) ²ñ¾ì:»þ»öÄÌ¿®¥Ûー¥ë
½Ð±é¼Ô:ÃæÅçÍ£(Ìî¥Î¸¶¥Ò¥áÌò)¡¢À¶¿åºÌ¹á(±±ÅÄ¥¹¥ß¥ìÌò)¡¢Æ»°æÍª(¿À¾ë¥¹¥¤Ìò)¡¢ÃæÂ¼ºù(À²³¤¥µ¥ï¥éÌò)
¡¦ACT.3
Æü»þ:2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ) ²ñ¾ì:·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥ëー¥à
½Ð±é¼Ô:¹âÅÄÍ«´õ(Å·Æ²»û¥à¥¹¥ÓÌò)¡¢²Ã·¨°¡°á(³Ñ¿¹¥í¥ÊÌò)¡¢°æß·»í¿¥(¶ÜÂô¥â¥â¥«Ìò)¡¢¹â°æÉñ¹á(À²³¤¥«¥¸¥«Ìò)¡¢¼ÄÅÄ¤ß¤Ê¤ß(½ÕÆüÉô¥Ï¥ëÌò)
¢¨·É¾ÎÎ¬
¡ÖTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º Showcase -THREE SEVEN's DIARY-¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È:https://t7s.jp/live/777sdiary/
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É2053¤Î3rd¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸ø³«¡ª
2026Ç¯²Æ³«ºÅ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É2053¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿3rd¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º 2053 3rd Live -Cross Nova-¡Ê¥¯¥í¥¹¥Î¥ô¥¡¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê½ç¼¡¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º 2053 3rd Live -Cross Nova-¡×³µÍ×¡ä
ÆüÄø:2026Ç¯7·î19Æü(Æü)
²ñ¾ì:CLUB CITTA'(¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô)
¢£Tokyo 7th Sisters 2053 2nd Live¡ÖBrightestar¡×Blu-ray¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
2023Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2053¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë2nd¥é¥¤¥Ö¤ÎBlu-rayÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
¸½ºß¥Ê¥Ê¥·¥¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
Tokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º 2053 2nd Live Brightestar¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇBlu-ray¡ÛÍ½Ìó¥Úー¥¸:
https://store.t7s.jp/products/4582754763708
¢£ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö4U¡ßThe QUEEN of PURPLE tWOMAN LIVE Can u feel XX??¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡¢¥«¥Ðー³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CDÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
2025Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿4U¡¢The QUEEN of PURPLE¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö4U¡ßThe QUEEN of PURPLE tWOMAN LIVE Can u feel XX??¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖGain's no down¡×¡¢¡ÖXX-FADE!!¡×¡¢¡ÖKeep it up!!¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¥«¥Ðー³Ú¶Ê¡ÖFALLING DOWN¡×¡¢¡ÖStar¡ùGlitter¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª¸½ºß¥Ê¥Ê¥·¥¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
Can u feel "XX"?? -Re:package Edition-¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡ÛÍ½Ìó¥Úー¥¸: https://store.t7s.jp/products/4582754763715
¢£Ci+LUS¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª
Æó¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCi+LUS¡×¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê½ç¼¡¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ê¥Ê¥·¥¹12¼þÇ¯¡ª¥²ー¥àÆâ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
2·î19Æü(ÌÚ)¤Î¥Ê¥Ê¥·¥¹12¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¬¥Á¥ã¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥²ー¥àÆâ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§12¼þÇ¯µÇ°¥¬¥Á¥ã³«ºÅ¡ª
12¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¬¥Á¥ã¤«¤é¤Ï¼·ºé¥Ë¥³¥ë¤Î¸ÂÄê¿·PS¥«ー¥É2¼ïÎà¡¢¤ª¤è¤Ó¥»¥Ö¥ó¥·¥¹¥¿ー¥º¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤Î¿·P¥«ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¯¤´¤È¤ËStep¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Step7¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¿·PS¥«ー¥É¤Î³ÎÎ¨¤¬3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÄÌ¾ï¥¬¥Á¥ã¡¢Step14¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¿·SP¥«ー¥É¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤ªÆÀ¤ÊÍ½þ¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§12¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹
¥»¥Ö¥ó¥¹¥³¥¤¥óºÇÂç400¸Ä¡¢¡Ö2ÂåÌÜ¥¸¥ãー¥Þ¥Í¥â¥â¥«¡×¸ò´¹¥Á¥±¥Ã¥È7Ëç¡¢12¼þÇ¯µÇ°¥³ー¥Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö:2·î19Æü(ÌÚ)0:00 ～2·î28Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¡¦ÌµÎÁ10Ï¢¥¬¥Á¥ã
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢1Æü1²ó²ó¤»¤ë10Ï¢ÌµÎÁ¥¬¥Á¥ã¤ò3·î10Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
CP¤Î¹ç·×¾ÃÈñÎÌ¤ä³Ú¶Ê¥¯¥ê¥¢¤Ë±þ¤¸¤Æ¥»¥Ö¥ó¥¹¥³¥¤¥ó¤äPS¥°¥é¥µ¥ó¥³¥Ëー¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö:2·î24Æü(²Ð)14:59¤Þ¤Ç
¡¦¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯CP
2025Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÙÇÛ¿ÍÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò3·î10Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¥»¥Ö¥ó¥¹¥³¥¤¥óºÇÂç5,000¸Ä¤ä¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¸ÂÄê¥»¥ì¥¯¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ä¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ
¡ÖP¥¸¥çー¥«ー¼·ºé¥Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥³¥¤¥ó¥»ー¥ë¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥Ê¥Ê¥·¥¹¤Ï¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡¦¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦¤Ë³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Ê¥Ê¥·¥¹¸ø¼°SNS¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø¼°SNS
X:https://x.com/t7s_staff
YouTube:https://www.youtube.com/@tokyo7th505
¢£¥²ー¥à¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Tokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º (¥Èー¥¥çー¥»¥Ö¥ó¥¹¥·¥¹¥¿ー¥º)
ÇÛ¿®·Á¼°¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó(iOS¡¢Android)¸þ¤±¥¢¥×¥ê
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®¥ê¥º¥à¡õ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
ÂÐ±þOS¡§iOS12.0°Ê¹ß (°ìÉôµ¡¼ï¤ò½ü¤¯) / Android OS 5.1°Ê¹ß
¥²ー¥àURL¡§
iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s
¢£³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥«¥ó¡×¡¢¡ÖÃ±¼Ö¤Î¸×¡×¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à»ö¶È¡¢Æ°²è¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¡¢°åÎÅ»ö¶È¡ÖCLIUS(¥¯¥ê¥¢¥¹)¡×¡¢¡ÖRay¡×¡ÖZipper¡×¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î5ÎÎ°è¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿WebÃæ¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö10Ç¯¡¦20Ç¯Àè¤Ë¤â²ÁÃÍ¤ò»Ä¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡ : ³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS
½êºßÃÏ¡¡ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1 ¾®ÅÄµÞ¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡ : ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾Â¼·¼À®
ÀßÎ© ¡¡¡¡: 2007Ç¯2·î5Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥²ー¥à»ö¶È¡¢Æ°²è¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È¡¢°åÎÅ»ö¶È¡¢½ÐÈÇ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¡
´ë¶È¥µ¥¤¥È : https://www.donuts.ne.jp/