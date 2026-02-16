¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤«¤é¹âÎð¼Ô¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÂçºåÉÜ¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¥â¥Ë¥¿ー»ö¶È¡×¤Ë¶¨ÎÏ
¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡¡¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢*¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¸ー¥±ー¥«¥Ö¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìÂçºå»Ô Âå
É½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼¹°µª¡Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤¬¹Ô¤¦¡Ö65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
ÃåÍÑ¥â¥Ë¥¿ー»ö¶È¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤¬Êç½¸¤·¤¿65 ºÐ°Ê¾å¤Î¥â¥Ë¥¿ー50 Ì¾¤¬»²
²Ã¤·¡¢¼«Å¾¼Ö»ö¸ÎËÉ»ß¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î½ÅÍ×ÀÅù¤ò³Ø¤Ö»öÁ°¹Ö½¬¤òÊ£¿ô²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃåÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ö½¬¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡öSG Ç§¾Ú¥Þー¥¯À½ÉÊ¡¦¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢£ ÂçºåÉÜ¤Î¿¼¹ï¤Ê¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Î¸½¾õ
ÎáÏÂ6 Ç¯¤ÎÂçºåÉÜ¤Î¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ï34¿Í¤Ç¡¢2 Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñºÇ²¼°Ì¡£½Å½ý¼Ô¿ô¤Ï1,076 ¿Í¤È¡¢9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî5 Ç¯´Ö¡ÊÎáÏÂ2Ç¯～6 Ç¯¡Ë¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¡¦½Å½ý¼Ô¿ô¤Î¾õÂÖÊÌ¹½À®Î¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂçºåÉÜ¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¡×¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎÌó
1.5 ÇÜ¤È¹â¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â65 ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î43.5¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¤Î»àË´»ö¸Î¤ÎÌó6 ³ä¤ÏÆ¬Éô¤ËÃ×Ì¿½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÈóÃåÍÑ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨¤ÏÎáÏÂ7 Ç¯¤Ç7.2¡ó¤ÈÁ´¹ñºÇ²¼°Ì¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ21.2¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤è¤ê¹âÎð¼Ô¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ·¼È¯¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥â¥Ë¥¿ー»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »öÁ°¹Ö½¬¤òÂçºåÉÜÄ£¤Ç¤â¼Â»Ü
1·î26 Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»öÁ°¹Ö½¬¤Ë¤Ï¡¢22 Ì¾¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢
¡¦¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î°ÂÁ´¸ú²Ì
¡¦Àµ¤·¤¤¤«¤Ö¤êÊý¤È¥µ¥¤¥ºÄ´À°ÊýË¡
¡¦Æü¾ï¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÊýË¡
¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ÖHOCCO¡Ê¥Û¥Ã¥³¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ë¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·Áö¹Ô¤¹¤ë¡È¸«¤»¤ë·¼È¯¡É¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¹ÊóÃ´ÅöÉûÃÎ»ö¡Ö¤â¤º¤ä¤ó¡×¤â±þ±ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¤¢¤´¤Ò¤âÄ´À°¤Î»ÅÊý¤ò³Ø¤Ö»²²Ã¼Ô¡ÊÂçºåÉÜÄ£¤Ë¤Æ¡Ë
¡ÊÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¼Â»Ü²ó¤Ë¤Æ¡Ë
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÂçºåÉÜ¹ÊóÃ´ÅöÉûÃÎ»ö¤â¤º¤ä¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¾×·âµÛ¼ý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー
¹Ö½¬½¤Î»¸å¤ÏµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤â¤º¤ä¤ó
¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÀµ¤·¤¤¤«¤Ö¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
ÂçºåÉÜÄ£¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»öÁ°¹Ö½¬¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤µ¤ó¡£¤â¤º¤ä¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ»Ñ¤ò¸«¤»¤ë·¼È¯¡Ö´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡×
¢£¡Ö65 ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¥â¥Ë¥¿ー»ö¶È¡×³µÍ×
¡ü¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï
(1) 65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡ÊÎáÏÂ7Ç¯4·î1 Æü»þÅÀ¡Ë¡£
(2) ÂçºåÉÜÆâ¤Ëµï½»ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
(3) ½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¼«Å¾¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£
(4) ¼«Å¾¼ÖÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±Åù¤Ø²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëËô¤Ï¤³¤ì¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¡£
(5) ¼«Å¾¼Ö¾è¼Ö»þ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º»Ùµë¤µ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£
(6) ¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ·¼È¯Åù¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¡£
(7) ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²óÅú¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¡£
(8) ÂçºåÉÜ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë»öÁ°¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ü¥â¥Ë¥¿ー³èÆ°´ü´Ö ¹Ö½¬¼õ¹Ö¸å～ÎáÏÂ8Ç¯9·î30Æü(¿å)¤Þ¤Ç
¢¨³èÆ°´ü´Ö½ªÎ»¸å¤â»Ùµë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£ ¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ÖHOCCO¡Ê¥Û¥Ã¥³¡Ë¡×
¡Ö¥Û¥Ã¥³¡×¤Ï¥·¥Ë¥¢¤ä½é¤á¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ëÊý¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦ Âç·¿²½¤·¤¿¿·Àß·×¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥«¥Ðー¡×¤Ç¤¢¤´¤Ò¤â¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¼å¤¤ÎÏ¤Ç³°¤»¤ë
¡¦ °ú¤¯¤À¤±¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥³¥óÀ½¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ð¥ó¥É
¡¦ ¤¢¤´¤Ò¤â¤ÏË¥¤¤ÉÕ¤±»ÅÍÍ¤Çº¸±¦¤È¤â¼ª²£°ÌÃÖ¤ÎÄ´À°ÉÔÍ×
¡¦ Á°¸åº¸±¦4¥õ½ê¤ËÈ¿¼Í¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡¦ Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¹âÎð¼Ô¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤È¤«¤Ö¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¼é¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³µÍ×¡ä
²Á ³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¥µ¥¤¥º¡Ê»²¹Í½ÅÎÌ¡Ë¡§ 54-56cm(270g)¡¢57-59cm(285g)
¥«¥éー¡§¥Þ¥Ã¥È¥â¥¶¥¤¥¯¥Ñー¥×¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¥â¥¶¥¤¥¯¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
À½ÉÊHP¡§https://www.ogkkabuto.co.jp/bicycle/products/other/hocco/hocco.html
µ¬³Ê¡§¼«Å¾¼ÖÍÑSG¥Þー¥¯Ç§¾ÚÉÊ
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¸ー¥±ー¥«¥Ö¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÊURL¡§https://www.ogkkabuto.co.jp/¡Ë
¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤ä¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¥ìー¥¹¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥áー¥«ー¡£1982Ç¯ÀßÎ©¡£¥ªー¥È¥Ð¥¤¡¿¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ø°Â¿´¡Ù¡Ø°ÂÁ´¡Ù¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«Å¾¼ÖÍÑ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¸þ¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯Ç§¾Ú¥Þー¥¯¡ÖSG¡×¡ÖJCF¡×¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤ÈÃåÍÑ·¼È¯¤òÅ¸³«¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¡ÊPS¥¢¥ïー¥É¡Ë¡×¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¦6Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£