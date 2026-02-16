²¤½£¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ë¡ÖUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¡×¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§ー¥º¥×¥ìー¥ª¥Õ 1st leg¡¢2nd leg¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¤òLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×¤Î·î³Û1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§ー¥º¥×¥ìー¥ª¥Õ 1st leg¡¢2nd leg¤ÎÇÛ¿®¥«ー¥É¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://bit.ly/3ZwV4Ha(https://bit.ly/3ZwV4Ha)
¡¡²¤½£¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ë¡ÖUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¡×¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§ー¥º¤Ø¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡È¾¡¤Æ¤ÐÁ°¿Ê¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¡É¤Î°ìÀïÉ¬¾¡――¤·¤«¤·¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§ー¥º¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ï¡¢1st leg¡¢2nd leg¤Î2»î¹ç¤Ç·èÃå¤¹¤ëÁíÎÏÀï¤Ç¤¹¡£Àè¼ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î90Ê¬¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¼¡¤Î90Ê¬¡£¶î¤±°ú¤¡¢½¤ÀµÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ°ì½Ö¤ÎÁ®¤¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î±¿Ì¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¶ÛÇ÷¤ÎÉñÂæ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Lemino¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§ー¥º¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ò1st leg¡¢2nd legÂ³¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î»î¹ç³«ºÅÅöÆü24:00¤«¤éÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÄºÅÀ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È·ãÆÍ¡£Matchday8¤Î°ø±ï¤ÎºÆÀï¤¬Áá¤¯¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ê¥¢A²¦¼Ô¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¤ÎÌ¾Ìç¥Üー¥Éー/¥°¥ê¥à¥È¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ë°ìÀï¤âÇÛ¿®¡£¸Ä¤ÎÇË²õÎÏ¤ÈÁÈ¿¥¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢Ç»Ì©¤Ê¹¶ËÉ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£2»î¹ç¥Èー¥¿¥ë¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¬·è¤Þ¤ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶î¤±°ú¤¤È¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´»î¹ç¡¦Á´¥´ー¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡ª¡×¤ä¡¢Áª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÃíÌÜ»î¹ç¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬¶¥±é¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ò¡¢¤¼¤ÒLemino¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®»î¹ç¡Û
¡¦2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë24:00 ¥Ù¥ó¥Õ¥£¥« vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É
¡¦2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë24:00 ¥Üー¥Éー¡¿¥°¥ê¥à¥È vs ¥¤¥ó¥Æ¥ë
¡¦2025Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë24:00 ¥¤¥ó¥Æ¥ë vs ¥Üー¥Éー¡¿¥°¥ê¥à¥È
¡¦2025Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë24:00 ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É vs ¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°
¢£ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ
¢£ÇÛ¿®»þ´Ö¡§ÆüËÜ»þ´Ö¤Î»î¹ç³«ºÅÅöÆü24:00～
¢£ÇÛ¿®»î¹ç¡§¥êー¥°¥Õ¥§ー¥º MatchdayËè¤Ë2»î¹ç¡¿18»î¹ç
¢¨Matchday3¤Î¤ß3»î¹ç¡¿18»î¹ç
¢¨Matchday1～2¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤ÆMatchdayËè¤Ë3»î¹ç¡¿18»î¹ç
¥×¥ìー¥ª¥Õ¡¡MatchdayËè¤Ë2»î¹ç¡¿8»î¹ç
¥Ù¥¹¥È16¡¡MatchdayËè¤Ë1»î¹ç¡¿8»î¹ç
¥Ù¥¹¥È8¡¡MatchdayËè¤Ë1»î¹ç¡¿4»î¹ç
¥Ù¥¹¥È4¡¡MatchdayËè¤Ë1»î¹ç¡¿2»î¹ç
·è¾¡¡¡1»î¹ç
¢£ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê·î³Û1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000147/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-uefaLP-0216
¡Ú¡ÖLemino¡×³µÍ×¡Û
¢£¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹
´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨£±¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡ãLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à·î³Û»ÈÍÑÎÁ¡ä
¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï¡¢¤´·ÀÌóÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦WebÅÐÏ¿¡¿¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¤´·ÀÌó¡§·î³Û1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦App Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡§·î³Û1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Google Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡§·î³Û1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨2 ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤Ë¡ÖdTV¡×¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£