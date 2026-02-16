»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò°é¤à¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµï¾ì½ê¡ÈÆÊÌÚ¸©±öÃ«ÃÏ¶è½é¡É¤Î»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡Ö¥Ýー¥à¡×¥ªー¥×¥ó!
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í·ÃÍ§²ñ¡ÊËÜÉô¡§¹âº¬ÂôÄ®¡¢³«½êÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©¤µ¤¯¤é»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡¡¸Å¸ý ÊÝ¡Ë¤Ï¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢²È¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤â¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡¢»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡Ö¥Ýー¥à¡×¤Î³«½ê¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡Ö¥Ýー¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡×»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÊÌÚ¸©±öÃ«ÃÏ¶è¤È¤·¤Æ½é¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¹¡£
Íý»öÄ¹°§»¢
»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡Ö¥Ýー¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¾å¤Îº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÀ¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµï¾ì½ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤¯¤é»ÔÆâ2¤«½ê¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ä¡¢ËÜË¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ä¤µ¤¯¤é»ÔÃÏ°è¶¦À¸¥»¥ó¥¿ーSAKUTOMO¡Ê½ÅÁØÅª»Ù±çÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡ËÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç»ö¶È¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ¾Ý»ùÆ¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ùÆ¸¤ÎÀ¤ÂÓ´Ý¤´¤È¡¢À©ÅÙ²£ÃÇÅª¤Ê»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµòÅÀ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í·ÃÍ§²ñ¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¯¤é»Ô¤Ë¤Æ¡ÖÀ¸³èº¤µçÀ¤ÂÓÅù¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡×¤ä¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×Åù¤Î±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤µ¤¯¤é»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸Ê¡»ã¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»ÔÆâ¤Ë¤Ï2¤«½ê¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òÍ¤·¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¤â»ùÆ¸Ê¡»ã¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µï¾ì½ê¡Ö¥Ýー¥à¡×¤Î³«½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¤Î±öÃ«ÃÏ¶è½é¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢Íý»öÄ¹¤Î¸Å¸ý¤è¤ê³«½ê¤Î°§»¢¤ò¤·¡¢¤µ¤¯¤é»Ô»ÔÄ¹¤ÎÃæÂ¼ Âî»ñÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æüº¢¤«¤é¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é½Ë¼¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤â¼Â»Ü¤·¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç³«½ê¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¾ï¶Ð¿¦°÷5Ì¾¡¢Èó¾ï¶Ð2Ì¾¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¿ôÌ¾¤Ç±¿±Ä¤·¡¢½µ5Æü¡Ê·î～¶â¡Ë11»þ～20»þ¤Ç³«½ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¤µ¤¯¤é»Ô»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¥Ýー¥à
½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©¤µ¤¯¤é»Ô»á²È1777-2
Äê°÷¡§20Ì¾ÄøÅÙ¡¡ ¼ç¤Ë¾®³ØÀ¸¡ÊÄã³ØÇ¯¡Ë
³«½êÆü»þ¡§·îÍËÆü～¶âÍËÆü½µ5Æü¡¡11:00～20:00
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¾ï¶Ð¿¦°÷5Ì¾¡¢Èó¾ï¶Ð2Ì¾¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¿ôÌ¾
HP¡§¡ÚHP¡Ûhttps://www.kei-yuu-kai.com/index.html
SNS:¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/sakutom01?igsh=em93d2lybXdmN3g2¡¡
¢£±¿±Ä¼çÂÎ¡§¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í·ÃÍ§²ñ
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í·ÃÍ§²ñ¤Ï¡¢Ê¿À®14Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¾ã³²¼Ô¤ÎÆüÃæ³èÆ°¾ì½ê¤È¤Ê¤ë½¢Ï«¡¦À¸³è²ð¸î»ö¶È½ê¤ò4¥«½ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤¯¤é»Ô¤Ë»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ò´Þ¤à»ùÆ¸ÄÌ½ê»ÜÀß¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÀ°È÷¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Ê¿À®15Ç¯¤ËºÇ½é¤Î»ö¶È½ê¡Ö¤¤¤Ö¤¡×¤òÆÊÌÚ¸©¹âº¬ÂôÄ®¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤«¤é¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â±§ÅÔµÜ»Ô¡¢¤µ¤¯¤é»Ô¡¢¹âº¬ÂôÄ®¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÀ¸³¶¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.kei-yuu-kai.com/company.html
¢£¡Ö»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡×¤È¤Ï
¡Ö»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè¤Î¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ2016Ç¯¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤âÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ä¿Æ¤Î¶¦Æ¯¤¤Ë¤è¤ë¸ÉÎ©¤ä¸É¿©¡¢È¯Ã£¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¤äÀ¸³è¾å¤Îº¤Æñ¡¢·ÐºÑÅªÍýÍ³¤Ë¤è¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÓ¼º¤Ê¤É¡¢³Æ¡¹¤Î¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤è¤êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤ËÊü²Ý¸å¤Îµï¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¿©»ö¡¢³Ø½¬½¬´·¡¦À¸³è½¬´·¤ÎÄêÃå¡¢ÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë268¥ö½êÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯1·îËö»þÅÀ¡Ë
https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/child-third-place(https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/child-third-place)