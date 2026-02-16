Ì¤Íè¤òÁÛ¤¦½÷À¤È¤Î¤¿¤á¤ÎRIVI¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎNIPT
REVI¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶äºÂ±¡¤Ï¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸ÀÌîÍ¥»Ò¡Ë¤³¤Î¤¿¤ÓDNAÀèÃ¼°åÎÅ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·Ç¥¿±6½µ¤ÎÁá´ü¤«¤é·ì±Õ¸¡ºº¤Ç£±～22ÈÖ¥È¥ê¥½¥ßーÀ÷¿§ÂÎ°Û¾ï¤¬·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÊ¬¤«¤ë¿··¿½ÐÀ¸Á°¸¡ºº¡ÊNIPT¡Ë¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤è¤êÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶äºÂREVI¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤Þ£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅ¤È¾å¼Á¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤´Äó¶¡³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹
¤³¤ÎÅÙÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö½ÐÀ¸Á°·ì±Õ¸¡ºº¡ÊNIPT¡Ë¡×¤Ï¡¢ÊìÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÂÛ»ù¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
NIPT¤È¤ÏNIPT¡ÊNon-Invasive Prenatal Testing¡Ë¤Ï¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤Þ¤Î·ì±Õ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÛ»ù¤ÎÀ÷¿§ÂÎ°Û¾ï¤Î²ÄÇ½À¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î®»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´°Á´¸Ä¼¼¤ÇÅÅÆ°¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ò´°È÷
Åö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤´ÁêÃÌ¤«¤é¸¡ºº¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ´°Á´¸Ä¼¼¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´Íè±¡¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿
¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
REVI¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡¶äºÂ±¡
¢©104―0061
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-8-14¶äºÂÂç¿·¥Ó¥ë£·F
TEL¡¡03¡¾5579¡¾5703
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://reviclinic1201.hp.peraichi.com/?_ga=2.15697398.1384744993.1770603035-1195394898.1770603035&_gl=1*v20nzc*_gcl_au*NjQ1MjIzNjgwLjE3NzA2MDMwMzQuMTgwOTk4NTUzOC4xNzcwNjAzMDczLjE3NzA2MDMxMDA