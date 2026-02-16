Y¡ìs¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤ÎºÇ¿·ºî¤ò2·î20Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä
Y¡Çs¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·ºî¤ò¡¢2026Ç¯2·î20Æü(¶â)¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ°ìÉô¥¹¥È¥¢µÚ¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖY¡Çs Eyewear¡×¤Ï¡¢Y¡Çs¤ÎÍÎÉþÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÂ¤·ÁÅª¤ÊÊ¬ÎÌ´¶¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¡¢Y¡Çs¤é¤·¤¤¿§ºÌ¡¢°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ä¼Á´¶¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥â¥À¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¤´¤¯·Ú¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê³Ý¤±¿´ÃÏ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¹´¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£°ú¤Â³¤Y¡Çs¤é¤·¤¤¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹3·¿¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
YG-G01
¥¢¥¤¥Ö¥íー¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥à¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò·ÁÀ®¡£¥ªー¥ë¥Á¥¿¥ó¤Ë¤è¤ë·ÚÎÌ¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê¹½Â¤¤¬¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£Áõ¾þ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÂ¤·Á¤Ë¡¢Y¡Çs¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹½ÃÛÀ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Color:#1/#2/#3
37,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
YG-G02
Âç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¥·¥§¥¤¥×¤Ë¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê¥»¥ë¥Æ¥ó¥×¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¥Õ¥ìー¥à¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ËÃ¼Àµ¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥×¥ë¤Ï¾åÌÌ¤«¤éL»ú¤Î¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¡¢½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Ë¼«Á³¤Ë±è¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Color:#1/#2/#3
37,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
YG-G04
°ìÂÎÀ®·Á¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥Ó¥Õ¥ìー¥à¡£
ÀµÌÌ¤«¤é¥Í¥¸¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¹½Â¤¤¬¡¢Áõ¾þÀ¤òÍÞ¤¨¤¿Ã¼Àµ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¦Â¥Á¥¿¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥ãー¥×¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ë¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤È½ÀÆðÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Color:#1/#2/#3
37,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
Y¡Çs Eyewear 2026 S/S
È¯ÇäÆü:2026Ç¯2·î20Æü(¶â)
Å¸³«:ÆüËÜ¹ñÆâ°ìÉô¥¹¥È¥¢
Y¡Çs É½»²Æ»(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6550)¡¦Y¡Çs °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6522)¡¦ Y¡Çs / Y¡Çs for men / LIMI feu ½ÂÃ«PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53793)¡¦Y¡Çs PARCO_ya¾åÌîÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6548)¡¦Y¡Çs ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6508)¡¦Y¡Çs ¾¾²°¶äºÂ(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6511)¡¦Y¡Çs ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6514)¡¦Y¡Çs °ËÀªÃ°Î©ÀîÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6507)¡¦Y¡Çs ¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6504)¡¦Y¡Çs °ËÀªÃ°±ºÏÂÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&city_ids%5B%5D=148&brand_ids%5B%5D=19&search_type=0&map_lat=&map_lng=)¡¦Y¡Çs Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&city_ids%5B%5D=147&brand_ids%5B%5D=19&search_type=0&map_lat=&map_lng=)¡¦Y's ÅìÉð±§ÅÔµÜÉ´²ßÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6554)¡¦Y's SUPER POSITION OKAYAMA(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53254)¡¦Y's Âç´Ý»¥ËÚÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6531)¡¦Y's Æ£ºêËÜÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&city_ids%5B%5D=152&brand_ids%5B%5D=19&search_type=0&map_lat=&map_lng=)¡¦Y¡Çs ¿·³ã°ËÀªÃ°(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6501)¡¦Y¡Çs ÂçÏÂ ¹áÎÓË·Å¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6549)¡¦Y¡Çs ¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6503)¡¦Y¡Çs ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6490)¡¦Y¡Çs ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6497)¡¦Y¡Çs Âçºå¥¿¥«¥·¥Þ¥ä(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6494)¡¦Y¡Çs ¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6493)¡¦Y¡Çs ÆÁÅç¥¢¥ß¥³(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6481)¡¦Y¡Çs ¤½¤´¤¦¹ÅçÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6484)¡¦Y¡Çs ¹â¾¾»°±Û(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6482)¡¦Y¡Çs ¤¤¤è¤Æ¤Ä¹âÅç²°(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&city_ids%5B%5D=126&brand_ids%5B%5D=19&search_type=0&map_lat=&map_lng=)¡¦Y¡Çs Äá²°É´²ßÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6476)¡¦Y¡Çs ´äÅÄ²°ËÜÅ¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6477)¡¦Y¡Çs ¾®ÁÒ°æÅû²°(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6479)¡¦Y¡Çs ²Æì¥ê¥¦¥Ü¥¦Å¹(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6475)
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/)
Y¡Çs
¥ï¥¤¥º¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë»³ËÜÍÔ»Ê¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ºÇ½é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³ËÜ¤ÎÉþºî¤ê¤Ø¤Î»×ÁÛ¤ÈÅ¯³Ø¤Ç¤¹¡£¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÉþ¤ò½÷À¤¬Ãå¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È»þÂå¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¡¢¼«Î©¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉþºî¤ê¡£µ¡Ç½Åª¤ÇÉÊ°Ì¤¢¤ëÆü¾ïÃå¡£ÆÈ¼«¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÃæ¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ç·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤ë¥ï¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡£¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¹´¤ê¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ãå¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í¤ÎÂÎ¤ÈÉþ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤´¶¡¢Ê¬ÎÌ´¶¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÉþÁÏ¤ê¡£Å¯³Ø¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¸½ºß¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¥Áー¥à¤ÎÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢µ¡Ç½Åª¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/