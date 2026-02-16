¡Ú10¿Í¤Ë1¿ÍÁ´³Û´Ô¸µ¡ÛÃíÊ¸·ï¿ô10Ëü·ïÆÍÇË¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹ËÜÅ¹¡×¤¬2/19¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª14¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖÄ¶¡¦´Ô¸µº×¡×¤Î¾ÜºÙ²ò¶Ø¡£ºÇÂç700pt¿ÊÄè¤Ê¤É¡¢19Æü¤«¤é¤Î¸ÂÄê»Üºö¤¬ÌÜÇò²¡¤·
¥Þ¥¤¥×¥ê¥ó¥¿ーµ¡Ç½¼ÂÁõ¤ÇÇã¤¤´Ö°ã¤¤¤òËÉ»ß
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹ËÜÅ¹¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë
¥×¥ê¥ó¥¿ーÍÑ¸ß´¹¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ëÄÌÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹ËÜÅ¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥å¥ê¥¨¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÄÍ ¹¯°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î9Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë³«Å¹14¼þÇ¯¡¢¤ª¤è¤ÓShopify¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¸å¤ÎÎß·×ÃíÊ¸·ï¿ô10Ëü·ïÆÍÇË¤òµÇ°¤·¡¢2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï¡¢14Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë²áµîºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÅöÆü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÁ´ËÆ¤ò¡¢ËÜÆü¤³¤³¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹ËÜÅ¹¤Ï¤³¤Á¤é :
https://chips-shop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260216_renewal_pre
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¸ø³«Í½Äê
¡Ú2/19～3Æü´Ö¸ÂÄê¡Û¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÄ¾¸å¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å»Üºö¡×
¥ªー¥×¥óÄ¾¸å¤Î3Æü´Ö¡Ê2/19～2/21¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¶Ã¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10¿Í¤Ë1¿Í¡¢¤ªÇã¤¤Êª¶â³Û¤òÁ´³Û¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é´°Á´¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢¸åÆüÁ´³Û¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¾å¸Â¤¢¤ê¡Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÄ¾¸å¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú2/19～¡Û¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç700pt¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¸å¤Ë¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï300pt¤Î¤È¤³¤í¡Ö700pt¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2·î19Æü¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó°Ê¹ß¤ÎÅÐÏ¿¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥ªー¥×¥ó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òSTART¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1pt¡á1±ß¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¡ý´ü´ÖÃæ¤Î¤´ÃíÊ¸¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤«¤é10¿Í¤Ë1¿Í¡¢¤ªÇã¤¤Êª¶â³Û¤òÁ´³Û¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸¶ñ¤äÀ¸³è»¨²ß¤Ë¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ë¡×3·î3Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯´Ô¸µº×
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î¿·¤·¤¤¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë3¼ï¤Î¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¥¯ー¥Ý¥ó¡×
Á´°÷¤¬»È¤¨¤ë200±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö500±ßOFF¡×¡Ö700±ßOFF¡×¤ÎÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀèÃå20Ì¾¡ÛÂÐ¾Ý¥¤¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¤â¤¦1ËÜ¡ª
¾ÃÌ×¤Î·ã¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¯¤òÌµÎÁ¤ÇÄÉ²Ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÂÐ¾ÝÉÊ¤ÏÅöÆüÈ¯É½Í½Äê¡ª¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÅöÆü¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤ªµÞ¤®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú3/18¤Þ¤Ç¡ÛÂç¿Íµ¤Ê¸Ë¼¶ñ¡¦À¸³è»¨²ß¤¬Á÷ÎÁÌµÎÁ¡ª
Ê¸¶ñ¤ä¥¢¥í¥Þ¡¢À¸³è»¨²ß¤òµ¤·Ú¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£°ìÉô¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß²ñ¾ì¤Ï¤³¤Á¤é :
https://chips-shop.com/pages/renewal2602?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260216_renewal_pre
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òºÌ¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÆÃÅµ¡£ºÇÂç700±ßOFF¤Î¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¯¤â¤¦1ËÜ¤ª¤Þ¤±¡×¤Ê¤É¡¢14Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î´Ô¸µ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡×¿Ê²½¤·¤¿¥µ¥¤¥Èµ¡Ç½
¿·¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÃµ¤¹¡¦Áª¤Ö¡×¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¡£¥µ¥×¥é¥¤ÉÊ¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ø¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥×¥ê¥ó¥¿ーµ¡Ç½
¤ª»È¤¤¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò°ìÅÙÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¡¦¥È¥Êー¤À¤±¤ò¼«Æ°É½¼¨¡£¡Ö¤É¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò°ì½Ö¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»È¤¤¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ー·¿ÈÖ¤ò°ìÅÙÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¡¦¥È¥Êー¤Î¤ß¤ò¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ä¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¼«Æ°É½¼¨¡£Ãµ¤¹¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊºÆÃíÊ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¤ÎUI²þÁ±
¼«Í³¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿§¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë²èÌÌ¤ØÊÑ¹¹¡£¥«¥éーÁªÂò¥ß¥¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
ËÄÂç¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò½Ö»þ¤ËÆÃÄê¡£·¿ÈÖ¤Îµ²±°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¡ÖÇã¤¤´Ö°ã¤¤¡×¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡¢¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¿·µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¥«¥Æ¥´¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ì¿·
¿®Íê¤Î¥¤¥ó¥¯¡¦¥È¥Êー¥³ー¥Êー¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ê¸¶ñ¡¦»¨²ß¡¦¥¢¥í¥Þ¤Î¥³ー¥Êー¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¡¦¤ä¤µ¤·¤¤¡×¥Èー¥ó¤Ø°ì¿·¡£Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¡¤Î10Ëü·ï¡×¤Ø¸þ¤±¤Æ¡£¥¤¥ó¥¯¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò
Shopify¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¤Ç10Ëü·ï¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤ÇÂÆ§¤ß¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤ÏÅ°Äì¤·¤ÆUI/UX¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¯ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î10Ëü·ï¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡£¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²÷¿Ê·â¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß²ñ¾ì¤Ï¤³¤Á¤é :
https://chips-shop.com/pages/renewal2602?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260216_renewal_pre
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¸ø³«Í½Äê
¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹ËÜÅ¹¥µ¥¤¥È(https://chips-shop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260216_renewal_pre)
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹
¼è°·¾¦ÉÊ¡§¥¤¥ó¥¯¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¡¢¥È¥Êー¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¡¢Ê¸¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¡¢PC&¥¹¥Þ¥Û´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¢À¸³è»¨²ß
¢£¡Ö¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¤¥ó¥¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î°õºþ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢É½¸½¤ò¼«Í³¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥×¥ê¥ó¥¿ーÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¸ß´¹¥¤¥ó¥¯¡¦¥È¥Êー¡¢¥é¥Ù¥ë¥Æー¥×Åù¤Î»öÌ³ÍÑÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¼þÊÕµ¡´ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ê¸¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Þ¤Ç¡¢¼è¤ê°·¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¡¢¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÁí¹çEC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝµ¬³ÊISO14001/9001Ç§Äê¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»º¤ä¡¢¤´¹ØÆþ¸å1Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËá¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Á¥Ã¥×¥¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤òÁ´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ý»ý¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/76125/table/38_1_a60b850e70c9c9adc48839def8896a44.jpg?v=202602161251 ]