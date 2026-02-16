TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡×¥ï¥¤¥¨¥à·ÏÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥ì¥³Ì¡²è¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¡ª²øÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥ï¤¤¤ª¤Ï¤Ê¤·¡×2Àè¹ÔÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÃæ¡ª
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡Ø¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÂè6ÏÃ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³Ì¡²è¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¡Ø¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¤Ë¤Æ¡ØËâ²¦¾ë¤ÎÎÁÍýÈÖ ～¥³¥ï¥â¥ÆËâÂ²¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤¹～¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¥ï¥¤¥¨¥à·ÏÀèÀ¸¡Êhttps://x.com/yye6kk¡Ë¤Ë´ó¹ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËUP¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kayachan.com/special/
¡¡3·î22Æü³«ºÅ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥»¥ì¥¯¥È¾å±Ç¤È¡¢²øÃÌ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²øÃÌ¥é¥¤¥Ö¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡Ùpresents ¥³¥ï¤¤¤ª¤Ï¤Ê¤·¡× £²¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¤Ï¡¢¥«¥ä¤Á¤ã¤óÌò¤ÎµÌ°Éºé¡¢¥Á¥¨ÀèÀ¸Ìò¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡¢²øÃÌ»Õ¤Ï¾¢Ê¿¡¢¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¡ÊÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¡¦µÈÅÄÌÔ¡¹¡Ë¡¢ÌëÇÏÍµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¿½¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢£³µÍ×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î22Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§²Ê³Øµ»½Ñ´Û¡¡¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë
³«¾ì/³«±é¡§
¡ÚÃë¤ÎÉô¡Û13:00³«¾ì/13:30³«±é
¡ÚÌë¤ÎÉô¡Û17:00³«¾ì/17:30³«±é
·ôÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
¡Ú¥¤ー¥×¥é¥¹Àè¹ÔÈÎÇä ÃêÁª¼õÉÕ¡Û
https://eplus.jp/kayachan/
ÃêÁª¼õÉÕ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§2·î15Æü15:30～3·î1Æü(Æü) 23:59
https://eplus.jp/kayachan/
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
¡¦¥Æ¥ìÅì·Ï£¶¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¡¢WOWOW
¨¦2026Ç¯1·î11Æü(Æü)17:30～ÊüÁ÷³«»Ï
¡¦¥Æ¥ìÅì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¨¦2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¤è¤ê Ëè½µ(Æü)17:30～ÊüÁ÷³«»Ï
¡¦AT-X
¨¦1·î11Æü(Æü)¤è¤ê Ëè½µ(Æü)21:00～¡¡ÊüÁ÷³«»Ï
¡Ú¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡ÛËè½µ(¿å)28:30～¡¿Ëè½µ(Æü)6:00～
¡¦WOWOW
1·î13Æü(²Ð)¤è¤êËè½µ(²Ð)24:00～24:30
¡ÊÁ´ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤Ë¤Æ
Àè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡ª¡ª
¨¦2026Ç¯1·î11Æü(Æü)18:00～ÇÛ¿®³«»Ï
¡Ú°ìÈÌÇÛ¿®¡Û1·î16Æü(¶â)18:00～¡¡¢¨½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
AnimeFesta¡¢DMM TV¡¢£Æ£Ï£Ä¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢Hulu¡¢J:COM STREAM¡¢milplus¸«ÊüÂê¥Ñ¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥à¡¢Ponta¥Ñ¥¹¡¢Prime Video¡¢TELASA¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¡¢¥àー¥Óー¥Õ¥ëPlus
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Â¾ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¡§µÌ°Éºé
¥Á¥¨ÀèÀ¸¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Ê¥à¡§³áÍµµ®
¥â¥Ö¥ª¡§Íî¹çÊ¡»Ì
¥¢¥¥éÀèÀ¸¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ
¥Á¥Ò¥íÀèÀ¸¡§°æß·»í¿¥
¥«¥ä¥Ñ¥Ñ¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥«¥ä¥Þ¥Þ¡§Ç½ÅÐËãÈþ»Ò
¥Ê¥Ê¡§¸Í¾¾ÍÚ
¥à¥Ä¡§ºç¸¶ÎÉ»Ò
¥µ¥¯¤Á¤ã¤ó¡§µ×ÌîÈþºé¡¡
¥±¥ó¥±¥ó¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´¡¡
¥æ¥º¤Á¤ã¤ó¡§ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
¸¶ºî¡§É´¹çÂÀÏº
¡¡¡Ø¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§Çî»ËÃÓÈ«
¥·¥êー¥º¹½À®¡§Â¼±Û ÈË
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÂÀÏº¡¡¿¹¸ý¹°Ç·
Èþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§º´Æ£¡¡Êâ
¿§ºÌÀß·×¡§²ÎÀî¡¡Î§»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÈß·¡¡ºÚ·î
ÊÔ½¸¡§Äê¾¾¡¡¹ä
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO¡¡À®ÅÄ½Ü
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¤ー¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥ª
¡ã²»³Ú¡ä
OP¼çÂê²Î¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý¡×
ED¼çÂê²Î¡§ºó¿ý & Æ³Ñà¡ÖPlaymour feat. ¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¡×
¢£¡Ö¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kayachan.com
¢£¡Ö¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡×¸ø¼°X
https://x.com/kayakowa