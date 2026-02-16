º£¤³¤½¡¢²ÎÉñ´ì¡ª¡Ô·î¥¤¥Á²ÎÉñ´ì¡Õ2026 ¾å±Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×·èÄê
·î¥¤¥Á²ÎÉñ´ì2026 ¥Ý¥¹¥¿ー
±Ç²è´Û¤ÇËè·î¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è ¡Ô·î¥¤¥Á²ÎÉñ´ì¡Õ ¤ò2026Ç¯¤â4·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡º£´ü¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢»°Ã«¹¬´î¤¬¡Ö·èÆ®¡ª¹âÅÄÇÏ¾ì¡×¡¢¡Ö·î¸÷Ïª¿ËÏ©ÆüËÜ É÷±À»ù¤¿¤Á¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¿·ºî²ÎÉñ´ì¤ÎÂè£³ÃÆ¡Ö»°Ã«¤«¤Ö¤ Ëë¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¡×¤¬¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì²½·èÄê¡ª»°Ã«¼«¿È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¡¢·àÃÄ¡ÖÅìµþ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Üー¥¤¥º¡×¤Ç1991Ç¯¤Ë½é±é¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·ºÆ±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·æºîÉñÂæ¡Ö¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´ー¡¦¥ª¥ó¡×¤ò¿·¤¿¤Ë²ÎÉñ´ì²½¤·¤¿ËÜºî¡£¡Ö°ìÅÙËë¤ò³«¤±¤¿¤é¤½¤ÎËë¤Ï²¼¤í¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¿Í¤Î»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢°ËÀª¤Î¼Çµï¾®²°¡¦Ë©ÍéºÂ¤Ç¼¡¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡¢¶¸¸Àºî¼Ô ²Ö¶ÍÅß¸ÞÏº¡Ê¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ë¡¢ºÂ¸µ Æ£ÀîÈ¾Â¢(ÊÒ²¬°¦Ç·½õ)¡¢´ÇÈÄÌò¼Ô »³ËÜ¾®Ê¿¼¡¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤é¡¢ÊÊ¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ÇÐÍ¥¤¬ËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¡ª²ÎÉñ´ìºÂ¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀÄ¶ÏÃÂêºî¤¬¡¢¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç2027Ç¯£±·î£±£µÆü(¶â)¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¡Ê3½µ´Ö¾å±Ç¡¢¾å±Ç´ÛÄÉ²ÃÍ½Äê¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ç¤¢¤ëºäÅÄÆ£½½Ïº¤È¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ù ¡Ê£´·î£±£°Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢º£´ü¤Ï¿·ºî¤¬·×£²ËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦ºäÅì¶Ì»°Ïº¤ÈÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤Ë¤è¤ë¡¢½÷Êý¤ÎÈþ¤È²Ú¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æó¿ÍÆ»À®»û¡Ù¤ä¡¢º£Ç¯ 7¡¦£¸·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹ー¥Ñー²ÎÉñ´ì¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¤¿¤¤ ¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§µÜºê½Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹´©¡Ë¡¢¶¨ÎÏ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡Ë¡¢ºä¸ý°Â¸ã¤Î¾®Àâ¤ò²¼Éß¤¤ËÌîÅÄ½¨¼ù¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿¡ØÌîÅÄÈÇ ºù¤Î¿¹¤ÎËþ³«¤Î²¼¡Ù¤òºä¸ý°Â¸ãÀ¸ÃÂ 120 Ç¯µÇ°¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤³¤½´Ñ¤¿¤¤Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¤ª¼êº¢¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë²ÎÉñ´ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤ª¶á¤¯¤Î±Ç²è´Û¤Ç¡Öº£¤³¤½¡¢²ÎÉñ´ì¡ª¡×
¡Ô·î¥¤¥Á²ÎÉñ´ì¡Õ2026 ¤Î¥Á¥é¥·¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç½Ð¤È¡¢¿·ºî¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ´Õ¾Þ·ô¡Ú¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¡Û£³Ëç¥»¥Ã¥È·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¾å±Ç±Ç²è´Û¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡¢¿·¶¶±éÉñ¾ì¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ê5/26 Ëø¡Ë¡¢ÆîºÂ¤Û¤«¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú·î¥¤¥Á²ÎÉñ´ì¡Ê2026¡Ë¡¡¾å±Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
£´·î£±£°Æü(¶â)～£³£°Æü(ÌÚ) ¿·ºî¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ê¤½¤Í¤¶¤¤·¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¡Ù
£µ·î£²£²Æü(¶â)～£²£¸Æü(ÌÚ) ¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æó¿ÍÆ»À®»û¡Ê¤¤ç¤¦¤«¤Î¤³¤à¤¹¤á¤Ë¤Ë¤ó¤É¤¦¤¸¤ç¤¦¤¸¡Ë¡Ù
£¶·î£µÆü(¶â)～1£±Æü(ÌÚ) ¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥« Á°ÊÔ¡Ù
£··î£²£´Æü(¶â)～£³£°Æü(ÌÚ) ¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡¡¸åÊÔ¡Ù
£¸·î£·Æü(¶â)～£±£³Æü(ÌÚ) NEW¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡Ø»ÍÃ«²øÃÌ¡Ê¤è¤Ä¤ä¤«¤¤¤À¤ó¡Ë¡Ù
£¹·î£²£µÆü(¶â)～£±£°·î£±Æü(ÌÚ)¡¡¡Ø¤Õ¤ë¤¢¤á¤ê¤«¤ËÂµ¤Ï¤Ì¤é¤µ¤¸¡Ù
£±£°·î£²£³Æü(¶â)～£²£¹Æü(ÌÚ) ¡ØÌîÅÄÈÇ ºù¤Î¿¹¤ÎËþ³«¤Î²¼¡Ù
£±£±·î£±£³Æü(¶â)～£±£¹Æü(ÌÚ) ¡Ø·£¼êÄ»¸É¾ëÍî·î¡¿ÍÌµ®ÈÞ¡Ê¤Û¤È¤È¤®¤¹¤³¤¸¤ç¤¦¤Î¤é¤¯¤²¤Ä¡¿¤è¤¦¤¤Ò¡Ë¡Ù
£±£²·î£´Æü(¶â)～1£°Æü(ÌÚ) ¡ØÌîÅÄÈÇ ¸¦Ã¤¤ÎÆ¤¤¿¤ì¡Ù
2027Ç¯£±·î£±£µÆü(¶â)～£²·î£´Æü(ÌÚ) ¿·ºî¡Ø»°Ã«¤«¤Ö¤ ²ÎÉñ´ìÀäÂÐÂ³º²¡Ê¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´ー¡¦¥ª¥ó¡Ë Ëë¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¡Ù
2027Ç¯£²·î£±£²Æü(¶â)～£±£¸Æü(ÌÚ)¡¡¡Ø³ÇÊ¸¾Ï µÈÅÄ²°¡Ù
¡Ú¾å±Ç±Ç²è´Û¡ÛÅì·à¤Û¤«Á´¹ñ£³4 ´Û
¡Ú´Õ¾ÞÎÁ¶â¡Ê³ÆºîÉÊ¡Ë¡Û°ìÈÌ ¿·ºî2,500±ß ¤½¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ 2,300 ±ß ¡¿³ØÀ¸¡¦¾®»ù¡Ê¿·ºî¡¦µìºî¶¦ÄÌ¡Ë1,500 ±ß
¡ý¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ´Õ¾Þ·ô¡Ú¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¡Û3 Ëç¥»¥Ã¥È 6,000 ±ß ¢¨¿·ºî¤Î´Õ¾Þ¤Ë¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
¾å±Ç±Ç²è´Û¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡¢¿·¶¶±éÉñ¾ì¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ê5/26 Ëø¡Ë¡¢ÆîºÂ¤Û¤«¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ