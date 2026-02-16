¡ÚwebtoonÈÇ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ÛLINE¥Þ¥ó¥¬¡¢ebookjapan¤Ë¤Æ¡Ø°¦¤·¤¿É×¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Çº£ÅÙ¤³¤½¤Ï°¦¤·¤Þ¤»¤ó¡Ú¥¿¥Æ¥è¥ß¡Û¡Ù¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡ª
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒC-Route¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡Ø°¦¤·¤¿É×¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Çº£ÅÙ¤³¤½¤Ï°¦¤·¤Þ¤»¤ó¡Ú¥¿¥Æ¥è¥ß¡Û¡Ù¤òÀ©ºî¡£LINE¥Þ¥ó¥¬¤Èebookjapan¤Ë¤Æ¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¡Ø°¦¤·¤¿É×¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Çº£ÅÙ¤³¤½¤Ï°¦¤·¤Þ¤»¤ó¡Ú¥¿¥Æ¥è¥ß¡Û¡Ù¤È¤Ï¡©
¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¤è¤êÇÛ¿®Ãæ¤Î¿Íµ¤¥Î¥Ù¥ë¡Ø°¦¤·¤¿É×¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Çº£ÅÙ¤³¤½¤Ï°¦¤·¤Þ¤»¤ó ～¸ø¼ßÎá¾î¤ÈºÇ¶¯¤Î·³¿Í¤ÎÎøÀïµ～¡Ê¾®Àâ¡§ I.Y ¥¤¥é¥¹¥È¡§ ¼·ÊÊ¤ß¤ê ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒC-Route¡¢¾®ºÂ¡Ë(https://maplenovels.jp/book/aishita/aishita-1/)¡Ù¤ò¸¶ºî¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡¢½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¡Êwebtoon¡ËºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
¸É¹â¤ÊÆó¿Í¤Î¡¢ºÇ¤âÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂçÎø°¦――¡£
¡Öº£ÅÙ¤³¤½¡¢¤³¤ÎÃË¤ò°¦¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¥Îー¥¼¥ó¥êー¥Õ¥¹¸ø¼ß¾ë¤ÎÃÏ²¼Ï´¡£¥¢¥ô¥§¥êー¥Õ¥¡¤Ï»à¤ËºÝ¡¢¿À¤Ë¤½¤¦ÀÀ¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬ÈÈ¤·¤¿ºá¤Ï¡¢É×¡¦¥¢¥ì¥¹¤Î°¦¿Í¤Î»¦³²¡£·ã¹·¤·¤¿¥¢¥ì¥¹¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«º§ÌóÀ®Î©Á°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀÅ¤«¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¥¢¥ô¥§¥êー¥Õ¥¡¤Ï¡¢Èà¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ――¡£
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
LINE¥Þ¥ó¥¬
https://line-manga.com/9F7yxC
ebookjapan
https://ebookjapan.yahoo.co.jp/stories/158639/
¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¡¡https://maplenovels.jp
¤³¤ì¤¬¤ï¤¿¤·¤Î¡¢¥¥å¥ó¤Î¤«¤¿¤Á¡£¤È¤¤á¤¤Ë¤á¤°¤ê¤¢¤¦Îø°¦¥ìー¥Ù¥ë
¥¥å¥ó¤È¤È¤¤á¤¯Îø°¦ºîÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤ÎÅÅ»Ò¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡¡https://maplenovels.jp/(https://maplenovels.jp/)
¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡ https://twitter.com/maple_novels(https://twitter.com/maple_novels)
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
mm_koukoku@microgroup.co.jp