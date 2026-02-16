¡Ú¸ø³«µÇ°¡Û¿´¿Ì¤ï¤¹¶Ë¾å¥¨¥ó¥¿¥á¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ª2/27¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡È·à¾ì´Õ¾Þ·ô¡õ±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ö¥Ð¥°ー¥¹¡×¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒDD¥°¥ëー¥×¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¾¾Â¼ ¸üµ×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¸ø³«µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥Ó¥ê¥äー¥É¤ä¥Àー¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖBAGUS¡×¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥Êー¤è¤ê¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ñ°÷ÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç·à¾ì´Õ¾Þ·ô¤ò10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éBAGUS¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Ý¥¹¥¿ー·Ç½Ð¤äÍ½¹ðÆ°²è¤òÊü±Ç¤·±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè1ÃÆ¡Û
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£¼Â»ÜÆâÍÆ¡§BAGUS¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍÂÐ¾Ý
·à¾ì´Õ¾Þ·ô¤òÃêÁª¤Ç·×10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£±þÊçÊýË¡
1.¥Ð¥°―¥¹¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿
2.¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥Êー¤è¤ê±þÊç
3.2·î24Æü(²Ð)°Ê¹ß¤ËÅöÁª¼Ô¤Ø¾ÞÉÊÈ¯Á÷
¢¨±þÊç¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÈÖ¹æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ¡Û
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¼Â»ÜÆâÍÆ¡§
¡ÚBAGUS¸ø¼°X ¡õ Instagram¡Û
¡Ö±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¡×¤òÃêÁª¤Ç
·×10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£±þÊçÊýË¡
¡ã¸ø¼°X¡ä
1. BAGUS¸ø¼°X(https://x.com/Bagus99com)¤ò¥Õ¥©¥íー
2. ËÜÅê¹Æ¤Ë»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡×¡Ö¡ô¥Ð¥°ー¥¹¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¤Ç±þÊç´°Î»
3. 3·î9Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤ËÅöÁª¼Ô¤ØDM¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¡¢½ç¼¡¾ÞÉÊÈ¯Á÷
¡ã¸ø¼°Instagram¡ä
1. BAGUS¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/bagus___official/)¤ò¥Õ¥©¥íー
2. ¥¹¥Èー¥êー¥ºÆâ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¡Ê´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤«¤é¤â¤´±þÊç²ÄÇ½¡Ë
3. 3·î9Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤ËÅöÁª¼Ô¤Ø½ç¼¡¾ÞÉÊÈ¯Á÷
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥¹¥½¥ë¥È
¡ÚBAGUS¸ø¼°¥¢¥×¥ê³µÍ×¡Û
¢¡²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¡È¼Â²ñ·×¤Î3¡ó¡É¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ª
¢¨´ûÂ¸²ñ°÷ÍÍ¤ÏºÆÅÐÏ¿¤»¤º¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢¡¡Ö¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡×or¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡×¾ðÊó¤¬Áª¤Ù¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÁªÂòµ¡Ç½ÅëºÜ¡ª
¢¡BAGUS¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢¡ ¥¢¥×¥êÆâ¤ÎMAP¸¡º÷¤Ç¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹Ãµ¤·¤¬´ÊÃ±¤Ë¡ª～webÍ½ÌóorÅÅÏÃor·ÐÏ©°ÆÆâ～
¢¡¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¿ï»þÇÛ¿®¡ª
¢¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¿ï»þ¼Â»Ü¡ª
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¢¥×¥ê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢
¡ÚBAGUS¥Ö¥é¥ó¥É¡Û
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¶õ´ÖBAGUS
¡Ø¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー&¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¤Î¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£¥Ó¥ê¥äー¥É¤ä¥Àー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¡¢Âîµå¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡ÖºÇ¹â¡×¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BaneBAGUS¥Ö¥é¥ó¥É¾ÜºÙ
µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡õ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§
¥°¥é¥ó¥µ¥¤¥Ðー¥«¥Õ¥§¥Ð¥°ー¥¹¤ÏÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡õ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡£¤ªÞ¯Íî¤ÊÆâÁõ¤È¡¢¥Û¥Æ¥ëÊÂ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¹âµé´¶¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§B¥Í¥Ã¥È¤Ï¥°¥é¥ó¥µ¥¤¥Ðー¥«¥Õ¥§¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä½÷À¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¤½¤Î¿¿¼Â¤¬É³²ò¤«¤ì¤ë»þ¡¢¿Í¤Î¾ð¤±¤È¶Ã¤¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£
¼Çµï¾®²°¤ÎÓò»Ò¤¬¶Á¤¯¹¾¸Í¡¦ÌÚÈÔÄ®¡£¤¢¤ëÀã¤Î¹ß¤ëÌë¤Ëµ¯¤¤¿Âç»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤¿¸«»ö¤ÊµØÆ¤¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ã¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¡ä¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ーーー¡£
¤ä¤µ¤·¤¤±³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÁÖ²÷¤ÊµÕÅ¾·à¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¡¦»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾ÞW¼õ¾Þ¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¾Þ¤òÀ©¤·¤¿·æºî»þÂå¾®Àâ¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡£»ö¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ëÅÄ¼Ë»ø¤Ë¡¢ÊÁËÜÍ¤¡£Ææ¤ÎÇØ¸å¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¹õËë¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤é¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¤¬½¸·ë¡£ »þÂå·à¤ÎÌ¾¾¢¡¦¸»¹§»Ö´ÆÆÄ¤¬¡¢Âî±Û¤·¤¿±ÇÁüÈþ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿Í¾ð¥É¥é¥Þ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£»þÂå·à¤È²ÎÉñ´ì¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿ÍÍ¼°Èþ¤È¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡£Êª¸ì¤Ï¡¢»þÂå·à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¶Ë¾å¤ÎËÜ³Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¡¡Ê¸²½¼·Ç¯¡Ê1810¡Ë°ì·î½½Ï»Æü¡¢¹¾¸Í¡¦ÌÚÈÔÄ®¡£²ÎÉñ´ì¤Î¼Çµï¾®²°¡Ö¿¹ÅÄºÂ¡×¤Ç¤Ï¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤¬ÂçÆþËþ°÷¤ÇÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎµØÆ¤¤Á¤Ï¡¢ÉñÂæ¤¬¤Ï¤Í¤¿Ä¾¸å¡¢¿¹ÅÄºÂ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Çµ¯¤¤¿¡£¼Çµï¤ÎµÒ¤¿¤Á¤¬Î©²ñ¿Í¤È²½¤·¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÈþÇ»±ó»³ÈÍ»Î¡¦°ËÇ¼µÆÇ·½õ¡ÊÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ë¤¬¡¢Éã¡¦À¶º¸±ÒÌç¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤ò»¦³²¤·Æ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡¢ºîÊ¼±Ò¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤Î¼ó¤ò¸«»ö¡¢Æ¤¤Á¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Àã¤ÎÉñ¤¦Ìë¡¢¼ã¤ÈþÃË»Ò¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡ÖÌÚÈÔÄ®¤ÎµØÆ¤¤Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¤Î¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é°ìÇ¯È¾¸å¡¢Æ±¤¸±ó»³ÈÍ¤Ç¡¢µÆÇ·½õ¤Î±ï¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë²ÃÀ¥Áí°ìÏº¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤¬¿¹ÅÄºÂ¤òË¬¤ì¤ë¡£Áí°ìÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎµØÆ¤¤Á¤Ï¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤ÌÅÀ¤¬´ö¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²òÌÀ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¤¢¤Î¿´Í¥¤·¤¤µÆÇ·½õ¤¬¡¢¤¢¤ó¤ÊÂçÃË¤ÎºîÊ¼±Ò¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©
¤½¤â¤½¤âÈþÇ»¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤µÆÇ·½õ¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¾¸Í¤Î¿¹ÅÄºÂ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÁáÂ®¡¢µÒ¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚ¸Í·Ý¼Ô¤Î°ìÈ¬¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¡£ÏÃ¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤éµÆÇ·½õ¤Ï¿¹ÅÄºÂ¤ÎÌñ²ð¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µØÆ¤¤Á¤Îµ¡²ñ¤ò±®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£Î©»Õ¤ÎÁêÎÉÍ¿»°Ïº¡ÊÂìÆ£¸°ì¡Ë¡¢¸µ¡¦½÷·Á¤Î°á¾ØÊý¡¢Ë§ß·¤Û¤¿¤ë¡Ê¹â¶¶ÏÂÌé¡Ë¡¢¾®Æ»¶ñÊý¤Îµ×Â¢¡ÊÀµÌ¾ËÍÂ¢¡Ë¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¤ªÍ¿º¬¡Ê¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿¹ÅÄºÂ¤ÎÌÌ¡¹¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯µÆÇ·½õ¤ÎÁÇ´é¡£¤À¤¬¡¢¿¹ÅÄºÂ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë½ÅÄÃ¡¢µººî¼Ô¤Î¼ÄÅÄ¶â¼£¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÏÀ¸Áþ¡¢¾åÊý¤Ë½ÐÄ¥Ãæ¡£
¤É¤³¤«ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡£²¿¤«±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¶â¼£¤¬µ¢´Ô¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë»ö·ï¤ÎÆü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿Áê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡ª¤½¤³¤Ë¤Ï¼ÇµïÄ®¤é¤·¤¤¥«¥é¥¯¥ê¤È¡¢¿¹ÅÄºÂ¤Î¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿´²¹¤Þ¤ë¿è¤Ê¿Í¾ð¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÁËÜ Í¤
Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¡À¥¸Í¹¯»Ë¡¡ÂìÆ£¸°ì
»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡°¦´õ¤ì¤¤¤«¡¡¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¡ÉÚ²È¥Î¥ê¥Þ¥µ¡¡ÌîÂ¼¼þÊ¿
¹â¶¶ÏÂÌé¡¡ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¡ËÜÅÄÇîÂÀÏº¡¡ÀÐ¶¶Ï¡»Ê
Âô¸ýÌ÷»Ò¡¡¡¡ËÌÂ¼°ìµ±
ÅÏÊÕ ¸¬
¸¶ºî¡§±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¸» ¹§»Ö¡¡²»³Ú¡§°¤Éô³¤ÂÀÏº
¼çÂê²Î¡§¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÌ´¤À¤é¤±¡×ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡ÊEMI Records/UNIVERSAL MUSIC¡Ë
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
(C)2026¡ÖÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)2023 ±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¡¿¿·Ä¬¼Ò