¡ÚOrion Island Waves¡ÛSIRUP / iri / PES¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¤¬·èÄê¡ª²Æì¤Î³¤É÷¡¢ÄÀ¤àÍ¼Æü¡¢¶Á¤¯²»³Ú¡£¥Óー¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¿´¤ò¤Û¤É¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡£
¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©Ë¸«¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹CEO Â¼Ìî °ì¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥¾ー¥ÄÎ°µå³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢ÆüËÜ¥È¥é¥ó¥¹¥ªー¥·¥ã¥ó¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤È¤â¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖOrion Island Waves ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¤â¤È¡¢GREENROOM¤ÎÀ©ºî¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¥Óー¥Á¥µ¥¤¥É²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖOrion Island Waves -Beachside Music Festival-¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊóÂè£²ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢SIRUP / iri / PES¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Orion Island Waves¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://orionislandwaves.jp/(https://orionislandwaves.jp/)
Orion Island Waves¡¡Âè2ÃÆ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
¥é¥Ã¥×¤È²Î¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Üー¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë SIRUP¡£HIP HOP/R&B¥Þ¥Êー¤Î¥Óー¥È¤È¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢Í£°ìÌµ⼆¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー iri¡£¤½¤·¤Æ¡¢MC¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー1ËÜ¤Ë¤è¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë PES ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SIRUP¡¡¡Ú4.18 Sat.¡Û
iri ¡Ú4.19 Sun.¡Û
PES¡¡¡Ú4.18 Sat.¡Û
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½Ð±éÆü³ä¤ê
4.18 Sat.
ORANGE RANGE
STUTS / SIRUP
Tommy Guerrero / PES
4.19 Sun.
KREVA
MONKEY MAJIK
iri / Kroi
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡õ²Æì¸©Ì±³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
2/16(·î)Àµ¸á12»þ～¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¥¹¥¿ー¥È¡ª
Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁá´ü½ªÎ»¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡§1DAY \9,900(ÀÇ¹þ)¡¦2DAYS \17,600(ÀÇ¹þ)
¡¦¸©Ì±³ä¡§1DAY \7,700(ÀÇ¹þ)¡¦2DAYS \13,200(ÀÇ¹þ)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL: https://orionislandwaves.jp/tickets/(https://orionislandwaves.jp/tickets/)
Orion Island Waves -Beachside Music Festival-
Orion Island Waves¤Ï¡¢²ÆìËÜÅçÆîÉô¡¦À¥Ä¹Åç¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¡¢¥Óー¥ë¡¢¥Õー¥É¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥§¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³¤É÷¡Ê¥¦¥ß¥«¥¸¡Ë¤ò´¶¤¸¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/253_1_0f7839ed3549d610bfd420ddeaccdafd.jpg?v=202602161251 ]
¢£Orion Island Waves ¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Orion Island Waves¤Ï¡¢GREENROOM¤ÎÀ©ºî¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ê¥¾ー¥ÄÎ°µå³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢ÆüËÜ¥È¥é¥ó¥¹¥ªー¥·¥ã¥ó¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»²²è¤¹¤ë¡ÖOrion Island Waves ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£