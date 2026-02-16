Àîºê¤Ë¡ÈµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Ìë¡É¤ò¡£¡ØÇîÂ¿¾ÆÄ» ¤â¤ÄÆé ÇÎè½½§¡Ê¤Ð¤ê¤¹¡Ë¡Ù2026Ç¯1·î21Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSunrise¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÆÃÓ¸ü»Ö¡Ë¤Ï¡¢³°¿©»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊª²Á¾å¾º¤ä¿Í·ïÈñ¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÄã²Á³ÊÂÓ¤Ø¤Î½¸Ãæ¡×¤È¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¡×¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ÃÏ°è¤Î¡ÈÆü¾ï¤Î³°¿©¥Ëー¥º¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·Å¹ÊÞ¡ØÇîÂ¿¾ÆÄ» ¤â¤ÄÆé ÇÎè½½§¡Ê¤Ð¤ê¤¹¡Ë¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÀîºê±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌë´Ö¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤·¡¢20～40Âå¤ÎÃ±¿È¡¦¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏÃ»»þ´Ö¡¦¹â²óÅ¾·¿¤Î°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¾ì¤ÎÁªÂò»è¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àîºê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤ÄÆé¡×¤Î¸¡º÷¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Ì¾Å¹¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ØÇîÂ¿¾ÆÄ» ¤â¤ÄÆé ÇÎè½½§¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Àîºê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï´õ¾¯¤ÊÌó50ÄÚ¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¡¦Á´90ÀÊ¡Ê¸Ä¼¼20ÀÊ¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÎ×¾ì´¶¤ÈÌó30¼ï¤Î¶ú¾Æ¤¡¢ÏÂµíÂç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤ÄÆé¡¢ËÉÙ¤ÊËÜ³Ê¶å½£¾ÆÃñ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾ÆÄ»¤Ï´ûÂ¸Å¹¡Ö¾ÆÄ»¤È¶¾Çþ ÉÚ¼£¡×¤Î±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢°ìËÜ°ìËÜÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢»ÐËåÅ¹¤ÎÌ¾Êª¡Ö¤È¤í¤íÆé¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¡ØÂç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÌÀÂÀ¤È¤í¤í¤â¤ÄÆé¡Ù¤òÄó¶¡¡£¥Ç¥£¥Êー¤ÎµÒÃ±²Á¤Ï4,500±ß¤«¤é¤ÈÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ËÀßÄê¤·¡¢¡ÈÁá¤¯²ó¤¹Å¹¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÄ¹¤¯²á¤´¤»¤ëÅ¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¡¦Æ±Î½¡¦²ÈÂ²¡¦¥Çー¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢Àîºê¤Ç¤Ï´õ¾¯¤Ê¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶å½£µï¼ò²°¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ëý¤Î¤â¤ÄÆé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾Êª¡¦Âç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¤â¤ÄÆé¡ÊÇò¡Ë°ì¿ÍÁ° 1, £¶99 ±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
ÇÎè½½§¤Î¤â¤ÄÆé¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡ÈÂç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¼«Ëý¤Î°ìÆé¡£ÃúÇ«¤Ê²¼½èÍý¤ò»Ü¤·¤¿¹ñ»ºÏÂµí¤ÎÂç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢¥¹ー¥×¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥È¥í¥È¥í¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï3¼ïÎà¡£ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÌ¾Êª¡¦Âç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¤â¤ÄÆé¡ÊÇò¡Ë¡×¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤È¤í¤í¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤Î¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡ÖÂç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÌÀÂÀ¤È¤í¤í¤â¤ÄÆé¡×¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿ÉÌ£Á¹¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÀÖ¡ã¿ÉÌ£Á¹¡ä¡×¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤â¡ÈÂç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡º¤Ë¤Ï¡¢¥¹ー¥×¤Î»Ý¤ß¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÍñ»¨¿æ¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Áー¥º¥ê¥¾¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤ÈÍ¾±¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð
¡ÚÇîÂ¿¾ÆÄ»¡ÛÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»5¼ï1,199 ±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
º¸¤«¤é¤È¤í¥Ï¥Ä¡¢Êú¤¿È¡¢ÆÚ¥Ð¥é¡¢¥ì¥¿¥¹´¬¤¡¢¤¨¤Î¤´¬¤
Ä»¼è¸©»º¤ÎÌÃÊÁ·Ü¡ÖÂç»³¤É¤ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÅöÅ¹¼«Ëý¤Î¶ú¾Æ¤À¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿Âç»³¤É¤ê¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÆù¼Á¤È¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ë¾åÉÊ¤Ê»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ¹¡£¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢·ÜËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°ìËÜ°ìËÜÃúÇ«¤Ë¶úÂÇ¤Á¤·¡¢ÀäÌ¯¤Ê²ÐÆþ¤ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥åー¥·ー¤Ë¡£Éô°Ì¤´¤È¤Î¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
Âç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÌÀÂÀ¤È¤í¤í¤â¤ÄÆé °ì¿ÍÁ° 1,£¹99 ±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¹ñ»ºÏÂµí¤Î¤â¤Ä¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÅöÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏºî¤â¤ÄÆé¤Ç¤¹¡£¤¤áºÙ¤«¤Ê»é¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÏÂµí¤â¤Ä¤Ï¡¢²¼½èÍý¤«¤é»Å¹þ¤ß¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¤ß¤Î¤Ê¤¤¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÂÀ»Ò¤Î¤Û¤É¤è¤¤¿ÉÌ£¤È¡¢¤È¤í¤í¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸åÌ£¤Ï·Ú¤ä¤«¡£¤â¤Ä¤Î»Ý¤ß¡¢¤È¤í¤í¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡º¤Ë¤Ï¡¢»Ý¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤À¥¹ー¥×¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥Áー¥º¥ê¥¾¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÇÏ¤Î¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó»É¤· 1,599 ±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¤Ò¤ìÆù¤ÎÇÏ»É¤·¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ»É¤·¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤´¤È¤Ë¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤»ºÃÏ¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢Á¯ÅÙ¤ÈÉÊ¼Á¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤áºÙ¤«¤¯Æþ¤Ã¤¿¾å¼Á¤Ê»é¤¬¡¢ÀÖ¿È¤Î»Ý¤ß¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¶å½£¡¦ÇîÂ¿¤Î´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¾ßÌý¡£Áú¹ß¤êÇÏ»É¤·¤Î¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»ºÃÏ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ï¤Ë¡Èº£¤¤¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤·¤¤¾õÂÖ¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶å½£¤²¤ó¤³¤ÄÅâÍÈ¤² 199±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¶å½£¤Î¿©Ê¸²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¤²¤ó¤³¤Ä¡×¥µ¥¤¥º¤ÎÅâÍÈ¤²¡£³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤ÏÆù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â²¼Ì£¤ÈÍÈ¤²²Ã¸º¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Á³ÊÀßÄê¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÉÊÍß¤·¤¤¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤´¤Þ¥«¥ó¥Ñ¥Á 899±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¿·Á¯¤Ê¥«¥ó¥Ñ¥Á¤ò¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤´¤Þ¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿¶å½£ÄêÈÖ¤Î°ìÉÊ¡£»é¤Î¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥«¥ó¥Ñ¥Á¤Ë¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¤´¤Þ¤È¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤¬Íí¤ß¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¸åÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡£Á°ºÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¤µÙ¤á¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌÀÂÀ¥¯¥êー¥à¥Ý¥Æ¥µ¥é699±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ë¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤Î»Ý¤ß¤È¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÅöÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡£ÌÀÂÀ»Ò¤ÎÄø¤è¤¤¿ÉÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤Ù¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¹â¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇîÂ¿¾ÆÄ» ¤â¤ÄÆé ÇÎè½½§¡Ê¤Ð¤ê¤¹¡Ë¡×½ÐÅ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤
¡ã½ÐÅ¹ÇØ·Ê¡äÀîºê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤â¤ÄÆé¤Î¸¡º÷¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Ì¾Å¹¤ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶å½£µï¼ò²°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢50ÄÚ¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤ÊÊª·ï¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¶áÎÙ¤Ë»ÐËåÅ¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÁê¸ßÁ÷µÒ¤¬¸«¹þ¤á¤ëÎ©ÃÏ¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½ÐÅ¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸Å¹¡Ö¾ÆÄ»¤È¶¾Çþ ÉÚ¼£¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ÆÄ»¤Îµ»½Ñ¤È±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢Àîºê¤Î³¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãº£²ó¤ÎÄ©Àï¡ä¡ÖÇîÂ¿¾ÆÄ» ¤â¤ÄÆé ÇÎè½½§¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÄ»¤È¤â¤ÄÆé¤ò¼´¤Ë¡¢¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°û¤á¤ë¶å½£µï¼ò²°¡É¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤ÇÀîºê¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Ìó30¼ï¤Î¶ú¾Æ¤¤äËÜ³Ê¶å½£¾ÆÃñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÂµíÂç¥È¥í¥Û¥ë¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤ÄÆé¡¢»ÐËåÅ¹¤Î¿Íµ¤¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡ÖÌÀÂÀ¤È¤í¤í¤â¤ÄÆé¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤¿Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡ä¡ÖÇîÂ¿¾ÆÄ» ¤â¤ÄÆé ÇÎè½½§¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢°û¿©¡¦´ë²è¡¦²·¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¿©¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢Àîºê¤Î¿©Ê¸²½¤òÆâ³°¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¤´¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼ÒSunrise¤Ï¡¢2017Ç¯ÁÏ¶È¡£Àîºê¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÏÂ¿©¶ÈÂÖ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°û¿©Å¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²è°ìÅª¤ÊÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤¬ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¶¦Â¸¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤È¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë¡£Àîºê¡¦²£ÉÍ¡¦Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯¸½ºß7¥Ö¥é¥ó¥É¡¦10Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢°û¿©¡¦´ë²è¡¦²·¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¼ê¤¬¤±¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¿©¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Àîºê¤Î¿©¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌòµÆÃÓ ¸ü»Ö¡Ê¤¤¯¤Á ¤¢¤Ä¤·¡ËÀ¸Ç¯·îÆü¡§1990Ç¯3·î21Æü18ºÐ¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢°û¿©¶È¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ÍÍ¤Ê¿¦¼ï¤ò·Ð¸³¡£20ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö°û¿©¶È¤ÇÆÈÎ©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÄê¤á¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î½¤¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£24ºÐ¤ÇÀîºê¤Ë1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¡£²è°ìÅª¤ÊÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ±¤¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅ¹¤òÎÌ»º¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤È¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¶¦Â¸¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2017Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒSunrise¤òÁÏ¶È¡£Àîºê¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÏÂ¿©¶ÈÂÖ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¡¢Àîºê¡¦²£ÉÍ¡¦Åìµþ¤Ø¤È½ÐÅ¹¤ò³ÈÂç¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢7¥Ö¥é¥ó¥É¡¦10Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀîºê¤«¤éÏÂ¿©¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Å¹¤Å¤¯¤ê¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¼¡À¤Âå¡¦À¤³¦¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£