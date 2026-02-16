¡Ú¶È³¦ºÇÀèÃ¼¡Û360ÅÙ²óÅ¾¼°¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ªー¥Ö¥ó¡ÖYasur¥·¥êー¥º¡×¤¬¡Ö¿ßË¼ÀßÈ÷µ¡´ïÅ¸2026¡×¤Ë¤Æ½é¸ø³«¡¦¼Â±é¥Ç¥â¼Â»Ü·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥³¤Ï¡¢2025Ç¯¤è¤êºÇ¿··¿ÅÅµ¤¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ªー¥Ö¥ó¡ÖYR2-1006¡¿YR2-1010¥·¥êー¥º¡×¤Î¹ñÆâÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤¥à¥é¤òÍÞ¤¨¤¿¶Ñ°ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡¢¹âÃÇÇ®¤Ç¾Ê¥¨¥Í¡¢°ÂÁ´À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤Âå¥ªー¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ùー¥«¥êー¤ä°û¿©¶È³¦¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=75FvAN0s_zE ]
¡Ö¿ßË¼ÀßÈ÷µ¡´ïÅ¸2026¡×Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç½é½ÐÅ¸¡ª
¡Ú½ÐÅ¸³µÍ×📍¡Û
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§¿ßË¼ÀßÈ÷µ¡´ïÅ¸ 2026¡ÊHCJ 2026¡Ë
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î17Æü(²Ð) ～ 2·î20Æü(¶â)
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§E4-U03
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://x.gd/uKA2W
°û¿©Å¹¥ªー¥ÊーÍÍ¡¢¥Û¥Æ¥ë´Ø·¸¼ÔÍÍ¡¢Ä´ÍýÀßÈ÷Æ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î³§ÍÍ¤Î¥Öー¥¹¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Ï¼Âµ¡¤Ë¤è¤ëÄ´Íý¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ¾ÀÜ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚYasur 360ÅÙ²óÅ¾¼°¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ªー¥Ö¥ó¤ÎÆÃÄ¹¡Û
🔄 360ÅÙ²óÅ¾¼°¥È¥ìー
¥È¥ìー¤ò¼«Æ°¤Ç²óÅ¾¤µ¤»Ç®É÷¤ò¶Ñ°ì¤Ë½Û´Ä¤·¤Ê¤¬¤é¾ÆÀ®¡£¥È¥ìー¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤âÉÔÍ×¡£¾Æ¤¥à¥é¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¾å¼Á¤Ê¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£
🌬 Â¿ÃÊÄ´Íý
¥È¥ìー¤ò6ÃÊ¡¦10ÃÊ¤Þ¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½¡¢·Ú¤¤¥¯¥Ã¥ー¤«¤é¥Èー¥¹¥È¤Þ¤ÇÀ½ÉÊ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ÷Â®¤ò¼«Æ°Ä´À°¡£Á¡ºÙ¤Ê¾ÆÀ®´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¡£
Â¿ÃÊÄ´Íý
½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥×¥íµé¤Î¾ÆÀ®
¤è¤êÃ»»þ´Ö¤Ç³°¤Ï¤«¤ê¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¡õ¤â¤Á¤â¤Á¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¹â¤¤¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£
⚠ Â¿½Å°ÂÁ´Àß·×
¡¡Èâ³«Êü¥»¥ó¥µー¡¢²áÇ®¥¢¥éー¥à¡¢¥Ö¥í¥ï²áÇ®¥¢¥éー¥à¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢°ÂÁ´À¤òÅ°Äì³ÎÊÝ¡£
Ç®É÷Ä´Íý
°ÂÁ´À
¹âÃÇÇ®¹½Â¤
¡¡Low-E¥¬¥é¥¹¤Ç¥É¥¢³°ÌÌ²¹ÅÙ¤òÊ¿¶ÑÌó20¡îÄã²¼¡£¸ü¤µ8cm°Ê¾å¤Î´äÌÊÃÇÇ®ºà¤ÇÇ®Â»¼º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¹â¤¤ÃÇÇ®À¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¶¯²½¡£
📋 5¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¥·¥Ôµ¡Ç½
¡¡PIDÊý¼°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©¸æ¥Üー¥É¤Ç¡¢²¹ÅÙ¡¦»þ´Ö¡¦¥¹¥Áー¥à¡¦É÷ÎÌ¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç60¼ïÎà¤Î¥ì¥·¥ÔÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¡£16¸Ä¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ò½Ö»þ¤ËÁªÂò¡£
🌿 ECO¥âー¥ÉÅëºÜ
¡¡¸ËÆâ²¹ÅÙ¤¬100¡î¤òÄ¶¤¨¤¿¤Þ¤Þ°ìÄê»þ´ÖÁàºî¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼«Æ°¤Ç¾ÊÅÅÎÏ¥âー¥É¤Ë°Ü¹Ô¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò¤µ¤é¤ËºÇÅ¬²½¡£
¹âÃÇÇ®¹½Â¤
PIDÊý¼°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©¸æ¥Üー¥É
¡ÖYasur¥·¥êー¥º¡×Æ³Æþ¤¬¤â¤¿¤é¤¹7¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
£±. 360ÅÙ²óÅ¾¤Ç¾Æ¤¥à¥é¤òÂçÉý·Ú¸º ¸ËÆâ¤ÎÇ®É÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥ìー¼«ÂÎ¤¬360ÅÙ²óÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´Êý¸þ¤«¤é¶Ñ°ì¤Ë²ÃÇ®¡£ÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤è¤ë¾Æ¤¿§¤Îº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ã¯¤¬¾Æ¤¤¤Æ¤âºÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¹ØÇãÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª ¶Ñ°ì¤Ê¾ÆÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÎÁØ¤ä¿©¥Ñ¥ó¤ÎËÄ¤é¤ß¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¡£¾¦ÉÊ¤Î¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
£³. ÀìÌç¥¹¥¥ëÉÔÍ×¡ªÄ´Íý¤ÎÉ¸½à²½ ºÇÂç60¼ï¤Î¥ì¥·¥ÔÊÝÂ¸µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¼êÆ°¤Ç¥È¥ìー¤ò²ó¤¹¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç¥×¥íÊÂ¤ß¤ÎºÆ¸½À¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£´. À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¿Í·ïÈñ¤Îºï¸º ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©¸æ¡Ê²¹ÅÙ¡¦»þ´Ö¡¦¥¹¥Áー¥à¡¦É÷ÎÌ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´ÍýÃæ¤ÎÄ¥¤êÉÕ¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡£Â¾¤Îºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤È¿Í·ïÈñ¤ÎÀáÌó¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
£µ. ²Ð½ý¤òËÉ¤°°Â¿´¤Î°ÂÁ´Àß·× Èâ³«Êü¥»¥ó¥µー¤ä²ÃÇ®¥¢¥éー¥à¤òÁõÈ÷¡£ÃÇÇ®ºà¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥¦ー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢É½ÌÌ¤ÎÇ®¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÇ®Â»¼º¤òËÉ¤°¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤âÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¶. ¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥È¥ìーÆþÂØ¤¬ÉÔÍ× ¼«Æ°²óÅ¾¤Ë¤è¤ê¡¢¾Æ¤¥à¥é¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¥È¥ìー¤ÎÁ°¸åÆþÂØ¡×ºî¶È¤¬°ìÀÚÉÔÍ×¤Ë¡£¡È¥ªー¥Ö¥óÇ¤¤»¡É¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
£·. ¸¤¯¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¡ª¾Ê¥¨¥Í¥âー¥ÉÅëºÜ ÅÅµ¤»ÈÍÑÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿Àß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÄê»þ´ÖÁàºî¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°¤Ç¾ÊÅÅÎÏ¥âー¥É¤Ø°Ü¹Ô¡£Æü¡¹¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê¶È¼ï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á ¡õ À½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¡ÖYasur¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶Ñ°ì¾ÆÀ®¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î´ÊÎ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾®µ¬ÌÏÅ¹ÊÞ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¸½¾ì¤ÇÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÀìÌçÅ¹¡¦°û¿©Å¹¡Ê¥Ùー¥«¥êー¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë🥐 ¾Æ¤¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Çä¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ½¥Ñ¥ó¤ä¡¢Á¡ºÙ¤Ê²Ð²Ã¸º¤òÍ×¤¹¤ë¥ô¥£ー¥¬¥óÎÁÍý¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥í¥Æ¥£¥µ¥êーÄ´Íý¤Ë¡£
2. Âçµ¬ÌÏÀ½Â¤¡¦Ä´Íý¡Ê¹©¾ì¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ë🏭 Âçµ¬ÌÏ¥é¥¤¥ó¤äÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¡×¤È¡ÖÂçÎÌÄ´Íý¤Î¸úÎ¨²½¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. µë¿©¡¦Ê¡»ã¡¦¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡Ê³Ø¹»¡¦ÉÂ±¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë🍱 ¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ç¤ÎÂçÎÌÄó¶¡¤ä¡¢Å°Äì¤·¤¿±ÒÀ¸´ÉÍý¡¦¥à¥é¤Î¤Ê¤¤²ÃÇ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¿ßË¼µ¡´ï¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥êー¥¹¡¦Æ³Æþ¸¡Æ¤¡Ë💼 ¡Ö¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¡×¤ä¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬³«Å¹¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë»þ¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
Æ°²è
https://youtu.be/75FvAN0s_zE
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥³ HP
https://haruco.co.jp/yasuroven.html
¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥³
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÆîÀé½»1-15-4 ¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£»°¥ÎÎØ 7F
TEL : 03-3806-5503
Mail : info@haruco.co.jp