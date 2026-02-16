¡ÚµþÅÔ¡¦¼¢²ì¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È 50¼Ò¤¬½¸·ë¡Û¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡ÖµþÅÔ¼¢²ì¤·¤´¤ÈNavi ½¢³è¥Õ¥§¥¢2026¡×¤ò3·î16Æü(·î)¤ËµþÅÔ·ÐºÑ¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ
µþÅÔÃæ¾®´ë¶È²ÈÆ±Í§²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡¢µþÅÔ·ÐºÑ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡ÖµþÅÔ¼¢²ì¤·¤´¤ÈNavi ½¢³è¥Õ¥§¥¢2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¢²ì¸©Ãæ¾®´ë¶È²ÈÆ±Í§²ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢µþÅÔ¡¦¼¢²ì¥¨¥ê¥¢¤Ç¡Ö¤è¤¤²ñ¼Ò¡×¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶ÈÌó50¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡£·Ð±Ä¼Ô¤äºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤¬¥Öー¥¹¤ËÎ©¤Á¡¢³ØÀ¸¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µá¿ÍÉ¼¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤ä¼ÒÉ÷¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½¢³è¤Î¡Ö·Á³¼²½¡×¤òËÉ¤®¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò
ºòº£¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤äAI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤äÁá´üÎ¥¿¦¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È²ÈÆ±Í§²ñ¤Ï¡Ö¿Í´ÖÂº½Å¤Î·Ð±Ä¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¼Ò°÷¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë°é¤Ä´ë¶È¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤Î·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¬¼«¤é³ØÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤¼Æ¯¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌä¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖµþÅÔ¼¢²ì¤·¤´¤ÈNavi ½¢³è¥Õ¥§¥¢2026¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§1. ·Ð±Ä¼Ô¡¦No.2¤È¡Öµ÷Î¥´¶¥¼¥í¡×¤ÇÏÃ¤»¤ë
Â¿¤¯¤Î¥Öー¥¹¤Ç¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¤¬Ä¾ÀÜÀâÌÀ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤Î²ñ¼ÒÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏ¶È¤ÎÁÛ¤¤¤äº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤ò·èºÛ¸¢¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¿Ê¤à¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2. ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡Ö¤è¤¤²ñ¼Ò¡×
½ÐÅ¸´ë¶È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ¾®´ë¶È²ÈÆ±Í§²ñ¤Î²ñ°÷´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö·Ð±Ä»Ø¿Ë¡ÊÍýÇ°¡¦Êý¿Ë¡¦·×²è¡Ë¡×¤ÎÀ®Ê¸²½¤ä¡¢¼Ò°÷¶¦°é¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
3. µþÅÔ¡¦¼¢²ì¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë±£¤ì¤¿Í¥ÎÉ´ë¶È¤òÈ¯¸«
BtoB´ë¶È¤ä¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ê¤É¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¯¤Æ¤â¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ä¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬Â¿¿ô½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¥Ê¥Ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Í¥ÎÉ´ë¶È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬´ë¶È¤ò¾Ò²ð
·Ð±Ä¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤»¤ë
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ µþÅÔ¼¢²ì¤·¤´¤ÈNavi ½¢³è¥Õ¥§¥¢2026
Æü»þ¡§ 2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë 13:30～17:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 13:00¡Ë
²ñ¾ì¡§ µþÅÔ·ÐºÑ¥»¥ó¥¿ー 2F¡ÊµþÅÔ»º¶È²ñ´Û¥Ûー¥ë¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö»Í¾ò±Ø¡×¡¦ºåµÞ¡Ö±¨´Ý±Ø¡×26ÈÖ½Ð¸ýÄ¾·ë
ÂÐ¾Ý¡§ 2026Ç¯¡¦2027Ç¯°Ê¹ßÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦Ã»ÂçÀ¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¡¢¤ª¤è¤Ó´ûÂ´¡¦Å¾¿¦´õË¾¼Ô
½ÐÅ¸¼Ò¿ô¡§ Ìó50¼Ò¡ÊÍ½Äê¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡ÊÆþÂà¾ì¼«Í³¡¦ÉþÁõ¼«Í³¡Ë
µþÅÔ¼¢²ì¤·¤´¤Ènavi ¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.kyo-navi.com/public/special
¢£¼çºÅÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþÅÔÃæ¾®´ë¶È²ÈÆ±Í§²ñ µþÅÔÉÜÆâÌó2000Ì¾¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢°Û¶È¼ï¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤¿³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¡Ö¤è¤¤²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡¦¤¹¤°¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¦·Ð±Ä´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¡×¤òÍýÇ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¡¢¶¯¿Ù¤Ê·Ð±ÄÂÎ¼Á¤Î¹½ÃÛ¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¼¼Ä®ÅìÆþÈ¡Ã«ËÈÄ®78ÈÖÃÏ µþÅÔ·ÐºÑ¥»¥ó¥¿ー4F
URL¡§https://kyoto.doyu.jp/