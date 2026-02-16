¡Ú¸¦½¤¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¡ÛÃæ·ø¼Ò°÷¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸¦½¤¤Ç¾º³Ê´ü¤ÎÂÎÄ´Êø¤ì¤òËÉ¤®À®²Ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡³«»Ï
¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÀ¥²í¹°¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¾º³Ê´ü¤Î30～40Âå¡ÊÃæ·ø¼Ò°÷¡Ë¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ºÀ®²Ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼«¸Ê´ÉÍýÎÏ¤È²ñ¼ÒÂ¦¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÃæ·ø¼Ò°÷ ¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸¦½¤¡Ê³¬ÁØÊÌ¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤òÍ¾²Ë¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î´ðËÜÆ°ºî¡×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¡¢ÈËË»´ü¤Ç¤âÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤²óÉüÀß·×¡¢ÂÎÄ´°²½¤ÎÃû¸õ¸¡ÃÎ¡¢¼õ¿ÇÈ½ÃÇ¡¢½¬´·²½¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¶µ²Ê½ñ²½¤·¤Æ¸½¾ì±¿ÍÑ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
Ãæ·ø¼Ò°÷¡Ê30～40Âå¡Ë¤Ï¡¢¾º³Ê¤äÌò³ä³ÈÂç¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¡¢À®²Ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀÕÇ¤Áý¡¦Ä¹»þ´Ö²½¡¦²ñ¿©Áý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡¦ÈèÏ«ÃßÀÑ¡¦±¿Æ°ÉÔÂ¡¦¿©À¸³è¤ÎÍð¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎÄ´¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊø¤ì¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ®²Ì¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥óÄã²¼¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÅª¤Ë¤â¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦Í½Äê¤Î¿Íºà¤¬°ÂÄê²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢·×²èÃÙ±ä¡¦ÉÊ¼ÁÄã²¼¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉé²ÙÁý¤È¤·¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ãæ·øÁØ¤ÎÂÎÄ´Êø¤ì¤ò¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤µ¤»¤º¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤Î·¿¤È²ñ¼ÒÂ¦¤Î±¿ÍÑ¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÀ°È÷¤·¡¢Ãæ³Ë¿Íºà¤ÎÀ®²Ì·ÑÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¡ÊÃæ·ø¼Ò°÷¤ÎÀ®²Ì·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤ë¸¦½¤¡Ü²ñ¼ÒÂ¦¤Î±¿ÍÑÀß·×¡Ë
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¡¦¼ã¼ê¸¦½¤¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¼«¸Ê´ÉÍý¡Ê¿çÌ²¡¦ÈèÏ«¡¦¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦µÙ¤ßÊý¡¦¼õ¿Ç¡Ë¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ãæ·øÁØ¤Î¾º³Ê´ü¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÈ½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ë³¬ÁØÊÌ¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
¸¦½¤¸å¤Ë¸½¾ì¤Ç²ó¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Î»Ù±çºö¤ÎÃª²·¤·¤È±¿ÍÑÅö¤Æ¹þ¤ß¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡ÆâÍÆ
A. ¾º³Ê´ü¤ËÊø¤ì¤ä¤¹¤¤À¸³è¤òÀ°¤¨À®²Ì¤ò·ÑÂ³
¡¦¿çÌ²ÉÔÂ¤ÈÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÁØ¤Ë¡¢²óÉüÀß·×¡ÊºÇ¾®¥é¥¤¥ó¡¢½µ¼¡¥ê¥»¥Ã¥È¡¢µÙÆüÍ¥Àè½ç°Ì¡Ë¤òÉÕÍ¿
¡¦ÈËË»´ü¤Ç¤âÂÎÄ´¤òÍî¤È¤µ¤ºÀ®²Ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë½¬´·²½¤Î·¿¤òÀ°È÷
B. »Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·ò¹¯´ÉÍý¤Î°Õ»×·èÄê¤ò½¬ÆÀ
¡¦¼õ¿ÇÈ½ÃÇ¡¢¿çÌ²¡¦±¿Æ°¡¦¿©»ö¡¦°û¼ò¤ÎÀ°¤¨Êý¡¢Êø¤ìÃû¸õ¤Î¸«È´¤Êý¤ò¶µ²Ê½ñ²½
¡¦¼«¸Ê´ÉÍý¤ò¡Öµ¤¹ç¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¡×¤ËÊÑ´¹
C. Ãæ³Ë¿Íºà¤¬Ä¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç
¡¦²ñ¼ÒÂ¦¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤»Ù±ç¡ÊµÙ¤ßÊý¡¢¶ÈÌ³Éé²ÙÄ´À°¡¢ÁêÃÌÆ³Àþ¡¢¾å»Ê¤ÎÀ¼¤«¤±¡¢1on1Àß·×¡Ë¤òÌÀ³Î²½
¡¦¸Ä¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤±¿ÍÑ¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ÈÄêÃå¤ò¹â¤á¤ë
¸¦½¤¤Ç°·¤¦¼çÍ×¥Æー¥Þ¡ÊÎã¡Ë
¡¦ÈËË»´ü¤Î²óÉüÀß·×¡Ê¿çÌ²¤ÎºÇ¾®¥é¥¤¥ó¡¢ÈèÏ«¥ê¥»¥Ã¥È¡¢µÙÆü¤Î²óÉüÍ¥Àè½ç°Ì¡Ë
¡¦ÂÎÄ´°²½¤ÎÃû¸õ¸¡ÃÎ¡ÊÉÔÌ²¡¢ÄË¤ß¡¢¿©Íß¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢ÈèÏ«¥µ¥¤¥ó¤ÎÊÑ²½¡Ë
¡¦¼õ¿ÇÈ½ÃÇ¤È·ÑÂ³¡Ê²æËý¤·¤Ê¤¤´ð½à¡¢ÄÌ±¡¤È¶ÈÌ³¤ÎÎ¾Î©¡Ë
¡¦°û¼ò¡¦¿©»ö¡¦±¿Æ°¤Î°Õ»×·èÄê¡Ê²ñ¿©Áý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç²ó¤ë±¿Æ°½¬´·¡Ë
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½è¤È²óÉü¡ÊÊú¤¨¹þ¤ßËÉ»ß¡¢ÁêÃÌ¤Î½Ð¤·Êý¡¢»×¹Í¤ÎÊÐ¤ê¤ÎÀ°¤¨Êý¡Ë
¸¦½¤Æâ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡ÊÎã¡Ë
¡¦Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¶ÉÌÌ¡ÊÈËË»´ü¡¢½ÐÄ¥¡¢²ñ¿©¡¢É¾²ÁÁ°¸å¡Ë¤òÆÃÄê
¡¦Íè½µ¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ò3¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¹ÔÆ°·×²è²½
¡¦ÉÔÄ´»þ¤Î½éÆ°¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ê¶¦Í»ö¹à¡¢ÁêÃÌÀè¡¢Ä´À°°ÍÍê¡Ë¤òºîÀ®
´üÂÔ¤Ç¤¤ë·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÊÃæ³Ë¿Íºà¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ÇÀ®²Ì¤ò¼é¤ë¡Ë
1¡Ë¾º³Ê´ü¤ÎÂÎÄ´Êø¤ì¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Èµ¡²ñÂ»¼º¤òÍÞÀ©
Ãæ·øÁØ¤ÎÊø¤ì¤òÍ½ËÉ¤·¡¢½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤Ç¤Î²ÔÆ¯Äã²¼¤ä°Õ»×·èÄêÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
2¡ËÃæ³Ë¿Íºà¤ÎÄêÃå¤È¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¸þ¾å
²ñ¼ÒÂ¦¤Î»Ù±ç¤È±¿ÍÑ¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¸Ä¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´ü³èÌö¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
3¡Ë¸½¾ì¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉé²Ù¤ÎÄã¸º
Êú¤¨¹þ¤ß¤¬¸º¤ê¡¢ÌäÂê¤ÎÁá´ü¶¦Í¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢Éé²ÙÄ´À°¤È»Ù±ç¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡ËKPI¤Ç¸ú²Ì¸¡¾Ú¤·¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤ØÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë
KPIÎã¡§·ç¶ÐÆü¿ô¡¢ÃÙ¹ïÁáÂà¡¢ÈËË»´ü¤Î»Ä¶ÈÊÐ¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥à¡Ê¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤â²Ä¡Ë¡¢Ãæ·øÁØ¤ÎµÙ¿¦¡¦Î¥¿¦¡¢½ÅÍ×PJ¤ÎÃÙ±ä¡¦¼êÌá¤ê·¹¸þ¡£´ë¶È²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÎ®¤ì¡ÊÀß·×¤«¤é¿¦¾ìÄêÃå¤Þ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¡Ë
- ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÌò³ä¤ÈÉé²Ù¡Ê»Ä¶ÈÊÐ¤ê¡¢ÈËË»´ü¡¢½ÐÄ¥¡¢²ñ¿©¡Ë¤òÇÄ°®
- ¸¦½¤¥Æー¥Þ¤ò²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¡Ê²óÉüÀß·×¡¢Ãû¸õ¸¡ÃÎ¡¢¼õ¿ÇÈ½ÃÇ¡¢½¬´·²½¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½è¡Ë
- ¸¦½¤¤Ç¼«¸Ê´ÉÍý¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¶µ²Ê½ñ²½¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°·×²è¤òºîÀ®¡Ê3¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¡Ë
- ²ñ¼ÒÂ¦¤Î»Ù±çºö¡ÊµÙ¤ßÊý¡¢Éé²ÙÄ´À°¡¢ÁêÃÌÆ³Àþ¡¢¾å»Ê¤ÎÀ¼¤«¤±¡¢1on1¡Ë¤òÃª²·¤·¤·±¿ÍÑ¤ØÅö¤Æ¹þ¤ß
- 1¥«·î¸å¥Õ¥©¥íー¤Ç¾ã³²¤È²þÁ±¤òÆÃÄê¤·¹ÔÆ°½¤Àµ
- 3¥«·î¸å¤Ë·ç¶Ð¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥àÅù¤Î»ØÉ¸¤Ç¸¡¾Ú¤·¡¢¼¡²ó¸¦½¤¤È¿¦¾ì±¿ÍÑ¤ØÈ¿±Ç
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾º³Ê´ü¤ÎÃæ·ø¼Ò°÷¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ºÀ®²Ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²óÉüÀß·×¡¦Ãû¸õ¸¡ÃÎ¡¦¼õ¿ÇÈ½ÃÇ¤ò¶µ²Ê½ñ²½¤·¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Î»Ù±ç¡ÊÉé²ÙÄ´À°¡¢µÙ¤ßÊý¡¢ÁêÃÌÆ³Àþ¡¢1on1¡Ë¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¼ÂÁõ¤¹¤ë³¬ÁØÊÌ¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
¸¦½¤¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢1～3¥«·î¥Õ¥©¥íー¤ÈKPI¤Ç¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ãæ·øÁØ¤ÎÈËË»´ü¤ÎÊø¤ì¡¢½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤Ç¤Î²ÔÆ¯Äã²¼¡¢µÙ¿¦¡¦Î¥¿¦¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃÙ±ä¤¬²ÝÂê¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¸½¾õÀ°Íý¤«¤é¸¦½¤Àß·×¡¢±¿ÍÑÅö¤Æ¹þ¤ß¡¢¥Õ¥©¥íー¡¢KPIÀß·×¤Þ¤Ç°ìÂÎ¤Ç¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-14-34 ¸¶½É¿ÀµÜ¤Î¿¹ 4F
ÂåÉ½ : ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÀ¥²í¹°(¤¿¤«¤»¤Þ¤µ¤Ò¤í)
ÀßÎ© : 2020Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â : 5,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ: ·ò¹¯·Ð±Ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥µー¥Ó¥¹
URL:
https://body-palette.com/
https://fractal-workout.com/
²ÃÌÁÃÄÂÎ: PHR¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¶¨²ñ¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¤¬¤óÂÐºö¿ä¿Ê´ë¶È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Smart Life Project¡¢Sport in Life
