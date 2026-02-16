¿··Ð±ÄÍýÇ°¡ÖBelief¡×¡ÖPrinciple¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¥È¥ì¥¸¥ãー¥Õ¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ì¥¸¥ãー¥Õ¥Ã¥È¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëBelief¤ÈPrinciple¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¡¢¥È¥ì¥¸¥ãー¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È´ü¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¼«¤éÃÛ¤¾å¤²¤ë¼«Î§Åª¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥È¥ì¥¸¥ãー¥Õ¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤È¤Ï
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼çÂÎÅª¡¦¼«Î§Åª¤Ê³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥½¥Õ¥È¡Ê»ÅÁÈ¤ß¡¦¼ÒÆâÀ©ÅÙ¡Ë¡¦¥Ïー¥É¡Ê¶õ´Ö¡¦´Ä¶¡ËÎ¾ÎØ¤«¤éÁÈ¿¥É÷ÅÚ¡¦ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¸þ¤¹ç¤¦ÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¤ÏÍ£°ì¤ÎÀµ²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤Ï¡¢·¿ÄÌ¤ê¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ÆÆ°¤¯¸Ä¤Î¶¯¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÍýÇ°¤òºþ¿·¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000054136.html)¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²ñ¼Ò¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¼çÂÎÀ¤È¤¤¤¦Ì·½â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼Ò°÷¼«¤é¤¬ÁÈ¿¥¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÊ¸²½¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼çÂÎÀ¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö¥È¥ì¥Õ¤Î¸×¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ì¥Õ¤Î¸×¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Í½»»ÇÛÊ¬¤ä¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼Ò°÷¼«¤éÀß·×¤¹¤ë·Ð±Ä¤ÎÌÏµ¼Àï¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÍø±×¤¬¤¢¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¼çÂÎÀ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢½©ÅÄ¸©¤Î·ÀÌóÇÀ²È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿©¤ÈÃÏ°è¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òºî¤ë¥È¥ì¥¸¥ãー¥Õ¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡Ö¤¢¤·¤Ò¤«¤ê¡×¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ä´Ø·¸À¤Î¼Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÉ÷ÅÚ·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤ë¼ÒÆâ¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCultivate Garden¡×¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Î»°¤Ä¤Î»Üºö¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÁö¤ê¹þ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê´ðÁÃÂÎÎÏ¤òÇÝ¤¦¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÇËá¤«¤ì¤¿¼«Î§À¡¦¼çÂÎÀ¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤äÃÏ°è¤È¤¤¤¦Â¾¼Ô¤ÎÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¶¦¤Ë´À¤ò¤«¤¯¡Ö³ùÁÒ¥ª¥Õ¥£¥¹ 2¹æ´Û¡×
¥Ïー¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï³ùÁÒ»Ô¤ÎÍ³Èæ¥öÉÍ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹2¹æ´Û¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤ÇÂÐÌÌ´Ä¶¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤Ç®°Õ¤ä¡¢ºÙ¤«¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÇº¤ß¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÈò¤±¡¢¥Áー¥à¤Çº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½¸ÃÄÅª¤ÊÇ®¶¸¤òÀ¸¤àÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»öÌ³Åª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê½ÀÆð¤ÊÀß·×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥ÈÌÌ¡¦¥Ïー¥ÉÌÌ¤Î2ÌÌ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¥¸¥ãー¥Õ¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÍÍ¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ø´Ô¸µ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ì¥¸¥ãー¥Õ¥Ã¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæÍ´¼ù
2025Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎMission¤ÈVision¤ò¿·¤¿¤Ê¡ÖBelief¡×¤ËÅý¹ç¡£¤Þ¤¿¡¢Belief¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎValue¤ò¡ÖPrinciple¡ÊBelief¤ò»Ù¤¨¤ë¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¡¢Á´¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤¤»Ø¿Ë¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤¿È½ÃÇÎÏ¤ÈÇ®ÎÌ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬¼Ò°÷¤Ë¼çÂÎÀ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¼«¤é¤¬ÁÈ¿¥¤ÎOS¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤òÊ¸²½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤ë¸Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ÃÏ¾ì»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
