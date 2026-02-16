¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚDIOR¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥§¥ó¥Ç
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò
¡÷Wiener Staatsoper Michael Poehn
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡£
2026Ç¯2·î12Æü¡¢Âè68²ó ¥¦¥£ー¥ó ¥ª¥Ú¥éºÂÉñÆ§²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥§¥ó¥Ç¤¬¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¤¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥§¥ó¥Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤±©º¬¤Î»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥æÃÏ¤Ë¥â¥¢¥ìÌÏÍÍ¤¬Éâ¤½Ð¤ë¥Ó¥¹¥Á¥§·¿¥¬¥¦¥ó¤òÅ»¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡÷Dior #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947
https://x.gd/DYzir