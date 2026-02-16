¡Ú¹©Äø´ÉÍý¤òÊÑ¤¨¤ëÁàºîÀ¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¡ÛÂçÎÓÁÈ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿·úÀß¶È¸þ¤±¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPROCOLLA¡×²òÀâ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡Ê2026Ç¯3·î3Æü¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒArent¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥×¥í¥³¥é¤Ç¹©Äø´ÉÍý¤¬ÊÑ¤ï¤ë～¸½¾ì¤ËÉ¬Í×¤Ê½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½·²～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÂçÎÓÁÈ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPROCOLLA¡Ê¥×¥í¥³¥é¡Ë¡×¤Î²òÀâ¥»¥ß¥Êー¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹©Äø´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¹©ÄøÉ½ºîÀ®¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÁàºîÊýË¡¤ä¡¢¹©ÄøÀþ¤´¤È¤Ë¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¤·¡¢ÃßÀÑ¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¼êË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Î²èÌÌ¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Excel¤Ç¤Î¹©Äø´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¹©»öÊªÎÌ¡¦¥ê¥½ー¥¹ÎÌ¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¾ðÊó¤ò¤è¤êÀºåÌ¤Ë´ÉÍý¡¦³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢PROCOLLA¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é²òÀâ¤¹¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥Æー¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Äê´üÅª¤Ê³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³µÍ×- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥×¥í¥³¥é¤Ç¹©Äø´ÉÍý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª～¸½¾ì¤ËÉ¬Í×¤Ê½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½·²～
- ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡¡16:30-17:00
- ¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)14:30
- ¼õ¹ÖÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
- ³«ºÅÊý¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß
- ¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒArent
¥¢¥¸¥§¥ó¥À
¢£Âè1Éô¡Ê16:30-16:55¡Ë
ÂçÎÓÁÈ´Æ½¤ AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPROCOLLA¡×µ¡Ç½¾Ò²ð
- À½ÉÊ³µÍ×
- ´ðËÜµ¡Ç½¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¤ÎÆ±»þ±ÜÍ÷¡¦ÊÔ½¸µ¡Ç½¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤°õºþµ¡Ç½Åù¡Ë
- ¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÁàºîÀ¡ÊÊÑ¹¹ÍúÎò¤Î³ÎÇ§¡¦Èæ³Óµ¡Ç½¡¢É½¼¨Ã±°Ì¤ÎÊÑ¹¹Åù¡Ë
- ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ÃßÀÑ¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê¹©»öÊªÎÌ¡¢¥ê¥½ー¥¹ÅêÆþÎÌ¡¢Êâ³ÝÅù¤ÎÅÐÏ¿¡Ë
¢£Âè2Éô¡Ê16:55-17:00¡Ë
¼Áµ¿±þÅú
¢¨¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹©Äø´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- Excel¤Ç¤Î¹©Äø´ÉÍý¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¸½¾ì¾ðÊó¡Ê¹©»öÊªÎÌ¡¢¥ê¥½ー¥¹ÎÌ¡¢Êâ³Ý¡Ë¤ò¤è¤êÀºåÌ¤Ë´ÉÍý¡¦³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý
ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒArent
¥×¥í¥À¥¯¥È±Ä¶ÈÉô¡¢DX±Ä¶ÈÉô¡¢±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¢
PlantStream¥«¥ó¥Ñ¥Ëー±Ä¶È¥Áー¥à ·óÌ³
ÀîËÌ ¼ÂÊæ
¿·Â´¤Ç¥×¥é¥ó¥È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÅÀ·²¡¦3D¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àß·×¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¤ä¿ÊÄ½´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾ìÅ¸³«¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤Î±Ä¶È¡¢·úÀßSaaS¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤Î±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤ÆArent¤ØÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥È¡¢¥¼¥Í¥³¥ó¡¢¥µ¥Ö¥³¥ó¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¯±Ä¶È³èÆ°¤Ëî²¿ÊÃæ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒArent
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô/¿·µ¬»ö¶ÈÉô ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¿â¿å ·ò°ì
¿·Â´¤ÇÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÊÝ¼é¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹©Äø´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò¼ÂÂÎ¸³¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò³è¤«¤·¤Ä¤ÄIT¤ÎÎÎ°è¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òµá¤á¡¢Arent¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡¢AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPROCOLLA¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢³«È¯¤Î¿ä¿Ê¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß
°Ê²¼¤è¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Î³ÎÇ§¤È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¸åÆüZoom¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®Æ°²è»ëÄ°ÊýË¡¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Þ¤¿¤ÏÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¡¦¶¥¹ç´ë¶È¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ ¤´»ëÄ°¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PROCOLLA¤È¤Ï
¡ØPROCOLLA¡Ù¤Ï¡¢ÂçÎÓÁÈ¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢·úÀß¶È³¦¸þ¤±¤Î¸½¾ì»Ù±ç·¿AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¸½¾ì´ÆÆÄ¤¬Ã´¤¦Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¡ÊQCDSE¢¨¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÂçÎÓÁÈ¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤ÈArent¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤È¹âÅÙ¤ÊAI»Ù±çµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÂçÎÓÁÈ¤Î¸½¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹©Äø´ÉÍý¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨QCDSE¡§·úÀß¸½¾ì¤Ç½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë5¤Ä¤Î´ÉÍý¹àÌÜ¡ÊQuality¡§ÉÊ¼Á¡¢Cost¡§¥³¥¹¥È¡¢Delivery¡§¹©Äø¡¢Safety¡§°ÂÁ´¡¢Environment¡§´Ä¶¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¡£
³ô¼°²ñ¼ÒArent¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ÅÌÛÃÎ¤òÌ±¼ç²½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖDX»ö¶È¡×¤È¡¢¼«¼ÒSaaS¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¡×¤ÎÆó¼´¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BIM¤òÃ¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Revit¸þ¤±¥×¥é¥°¥¤¥ó·²¡ÖLightningBIM¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÇ¯¤ÏM&A¤òÄÌ¤¸¤ÆM&A¤òÄÌ¤¸¤Æ6¼Ò¡¦7À½ÉÊ¥·¥êー¥º¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢·úÀß¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Á£ò£å£î£ô
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2-7-19 KDXÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡³ûÎÓ¹µ°
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯7·î2Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§12²¯87É´Ëü¡Ê2026Ç¯1·î23Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡¢¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://arent.co.jp/
Ìä¹ç¤»Àè¡¡¡§info@arent3d.com
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
E-mail¡§info@arent3d.com¡ÊÊ¿Æü 10:00～18:00 ½Ëº×Æü¤ò½ü¤¯¡Ë