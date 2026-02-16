¼çÌò¤Î¥½¥Õ¥¡¤òºÌ¤ê¡¢Êë¤é¤·¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNATADORA¡×¤Î¿·ºî¤¬ÉÁ¤¯¡¢Ä´ÏÂ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¿¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Â¼ÅÄ ¸¬¡Ë¤Ï¡¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¢¥¯¥¿¥¹¡¦¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¡¢²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNATADORA¡×¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¡ØNATADORA STORE¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
·úÃÛÅª¤Ç¥·¥ãー¥×¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¡ÖNATADORA¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
2018Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖNATADORA¡×¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¥Ç¥ó¥Þー¥¯½Ð¿È¤Î¥ªー¥Êー¤Î´¶À¤¬Í»¹ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ¡Ç½Èþ¤È¡¢¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡Ê1940Ç¯Âå～60Ç¯Âåº¢¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²¹¤â¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤ä»þÂå¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ìµ¹¤ºà¤äËÜ³×¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿²È¶ñ¤Ï¡¢¿¦¿Í¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢»È¤¦¤Û¤É¤ËÉ÷¹ç¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦NATADORA ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://online.actus-interior.com/brand/natadora/
NATADORA¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¿ô¡¹
NATADORA¡¡¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¼çÎÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥Á¥§¥¢¡¢¥Á¥§¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥µ¥¤¥É¥Üー¥É¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
STOIC
È¾·î·¿¤ÎÅ·ÈÄ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥³ー¥Òー¥Æー¥Ö¥ë¡££²Âæ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±ß·Á¥Æー¥Ö¥ë¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï£µ¼ïÎà¡£Âç¾®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢£±Âæ¤ÇÊÉºÝ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¹¤µ¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Ï¥ªー¥¯ºà¡Ê£µ¿§Å¸³«¡Ë¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£
¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¥³ー¥Òー¥Æー¥Ö¥ë
Éý120¡ß±ü¹Ô60¡ß¹â¤µ23cm
144,100±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
PARLOUR
¥¢¥¯¥¿¥¹¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥Üー¥É¤Ç¤¹¡£·úÃÛÅª¤Ê½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Èâ¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊºÙ¿È¤ÎµÓ¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î£²ËçÈâ¡ÊÉý93.8cm¡Ë¤ò´Þ¤à£³¼ïÎà¡£ÁÇºà¤Ï¥ªー¥¯ºà¡Ê£µ¿§Å¸³«¡Ë¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñー¥éー¡×¥µ¥¤¥É¥Üー¥É
Éý93.8¡ß±ü¹Ô45¡ß¹â¤µ83.5cm
198,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
BUREAU -New Options-
¿Íµ¤¤Î¥½¥Õ¥¡¡ÖBUREAU¡Ê¥Ó¥åー¥íー¡Ë¡×¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ä¥ÃÏ¡ÖREDFORD¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©ー¥É¡Ë¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤¯¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¼ê¿¨¤ê¤Î¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤À¦¤Î±úÆÌ¤¬Ë¤«¤Ê±¢±Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÓÉô¤Ë¿·¿§¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ö¥í¥ó¥º¿§¤Ï¡¢¥Á¥§¥¢¡ÖSOLACE¡Ê¥½¥ì¥¤ㇲ¡Ë¡×¡¢¥Æー¥Ö¥ë¡ÖKORA OVAL¡×¤Ç¤âÁªÂò²ÄÇ½
¡Ö¥Ó¥åー¥íー¡×¥½¥Õ¥¡
µÓÉô¡§¥Ö¥í¥ó¥º¡¡Ä¥ÃÏ¡§REDFORD
Éý202¡ß±ü¹Ô90¡ß¹â¤µ73¡¿ºÂÌÌ¹â¤µ43cm
359,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥¿¥¹¡¦¿·½ÉÅ¹¤Ç¡¢NATADORA¤Î¿·ºî¤òÀè¹ÔÈ¯Çä
¥¢¥¯¥¿¥¹¡¦¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢NATADORA¤Î¿·ºî¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¡ÖNATADORA STORE¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥½¥Õ¥¡¤«¤é¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ëÃúÇ«¤Ê»Å¾å¤²¤È¡¢ÂçÃÀ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿ô¡¹¡£NATADORA¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨NATADORA¤Î¿·ºî¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥¯¥¿¥¹Å¹ÊÞ¤Ç£³·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
NATADORA STORE
¡¦ ²ñ´ü¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ ²ñ¾ì¡¡¥¢¥¯¥¿¥¹¡¦¿·½ÉÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2-19-1 BYGS¿·½É¥Ó¥ë1¡¦2F¡Ë
¡¦ ±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00 -19:00¡¿¿åÍËÆüÄêµÙ
¡¦ ¾ÜºÙ¡¡https://online.actus-interior.com/shopevent/natadora/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¿¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖË¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤È¤Ï¤¿¤À¾ÃÈñ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî¤ê¼ê¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤È¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¡×ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¬»Ä¤·¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸½ºß¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤®¡¢1969Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢²¤½£¤Î¥â¥À¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÆüËÜ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¹¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥¿¥¹¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤È¤ê¡¢¡ÈÃúÇ«¤Ê¤¯¤é¤·¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢±Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎÉ¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î²È¶ñ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾®Êª¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥°¥êー¥ó¤ÎÄó¶¡¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÈÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¿¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ ¸¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¡¦»¨²ß¤Î³«È¯¤È¾®Çä¡¢²·Çä¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¾¦¶È¶È»ÜÀßÅù¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×»Ü¹©¤Ê¤É
¸ø¼°HP URL¡¡https://www.actus-interior.com/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://online.actus-interior.com
Instagram https://www.instagram.com/actus_press