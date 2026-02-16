Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤ÇÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¤Î»ÜÀß¶õ¤­¾ðÊó¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖCOHANA¡ã¥³¥Ï¥Ê¡ä¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬³«»Ï

¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÃæÈø ÍµÌé¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ2-1-1 ¹¾¸ÍËÙ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 8F)¤¬Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¤Î»ÜÀß¶õ¤­¾ðÊó¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Öcohana¡ã¥³¥Ï¥Ê¡ä¡×¤òÀµ¼°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£


2026Ç¯2·î2Æü¤è¤êÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¶õ¤­¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Öcohana¡ã¥³¥Ï¥Ê¡ä¡×¤¬Àµ¼°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Ë¤Æ2»ÜÀß¤Ç±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£


°ì»þÍÂ¤«¤ê/ÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¶õ¤­¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Öcohana¡ã¥³¥Ï¥Ê¡ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



°ËÃ°»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æcohana¤¬OPEN

cohana¤Ï¡¢°ì»þÍÂ¤«¤ê¤äÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤È¡¢¼õÆþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ò·ë¤ÖWEB¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£



ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ò¸¡º÷¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´õË¾¤ÎÆü»þ¤Ë¶õ¤­¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤ê¡¢¶õ¤­¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¤ÎÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ß(¥ê¥¯¥¨¥¹¥È)¤Þ¤Ç¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£


½¾Íè¤ÎÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¼«¿È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë»ÜÀß¤ò¸¡º÷¤·¡¢³Æ½ê¤ËÅÅÏÃÅù¤Ç¤Î³ÎÇ§¡¦ÅÐÏ¿Åù¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢cohana¤Ï¿½¹þ¤ß¥×¥í¥»¥¹¤òÃ±°ì²½¤·¡Ö¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Î¿½¹þ¤ß¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢»ÜÀßÂ¦¤âËèÄ«ÅÅÏÃ±þÂÐ¤Ë¿Í°÷¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÏ«ÎÏ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÂ¾¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¼ÂÀÓÊó¹ð¤Ê¤É¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µÞ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤­¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤!¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£


¢¨cohana¤Ï°ì»þÍÂ¤«¤ê¡¦ÉÂ»ùÉÂ¸å»ùÊÝ°é¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÃ°»Ô¤Ç¤ÏÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¤Î¤ß¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



URL: https://cohana.info


¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢PC¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹



¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼«¼£ÂÎÍÍ¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢°èÆâ¤Î»ÜÀßÍÍ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè


¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò:06-6441-1155(µÜºê¤Þ¤Ç)



°ËÃ°»ÔÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


¤³¤É¤âÌ¤ÍèÉôÍÄ»ù¶µ°éÊÝ°é¼¼¶µ°éÊÝ°é²Ý


https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/HOIKU/byoujihoiku/