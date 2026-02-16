¥¢¥Ë¥á¡ÖTO BE HERO X¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä·èÄê¡ªÁ´¹ñ¤Î¥²¥ª50Å¹ÊÞ¤È¡ÖviviON BLUE¡×¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒviviON¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÀÀÐ¹Ìºî¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¥ªÅ¹ÊÞ¤ÈviviON¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆó¼¡¸µ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥¹¥È¥¢¡ÖviviON BLUE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖTO BE HERO X¡×¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¡¢2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¥ªÂÐ¾Ý50Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥³ー¥ÊーÀßÃÖ¤ª¤è¤Ó¡ÖviviON BLUE¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Â¾¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÖÉñÆ§²ñ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º
º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢ËÜ»Üºö¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÚÎï¤ÇÍ¥²í¤Ê¥É¥ì¥¹¤ä¥¿¥¥·ー¥É¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÁõ¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¥Òー¥íー¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈþÎï¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æー¥¶ーÉ¬¸«¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¥²¥ªÅ¹ÊÞ¤È¡ÖviviON BLUE¡×¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) ～ 3·î16Æü(·î)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§
Á´¹ñ¤Î¥²¥ª¡ÊGEO¡ËÂÐ¾Ý50Å¹ÊÞ¡§ Å¹Æ¬ÆÃÀß¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈÎÇä
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖviviON BLUE¡×¡§ https://vivionblue.com/pages/to-be-hero-x
viviON BLUE¸ø¼°X¡§ @vivionblue(https://x.com/vivionblue)
¢£¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ÉñÆ§²ñÉ÷¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§Á´10¼ï¡¡³Æ2,090±ß(ÀÇ¹þ)
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡§Á´10¼ï¡¡³Æ770±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー 5Ëç¥»¥Ã¥È¡§Á´2¼ï¡¡1,430±ß(ÀÇ¹þ)
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡§Á´10¼ï¡¡Ã±ÉÊ605±ß¡¿¥»¥Ã¥È6,050±ß(ÀÇ¹þ)
´Ì¥Ð¥Ã¥¸57mm¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°Á´10¼ï¡¡Ã±ÉÊ605±ß¡¿¥»¥Ã¥È6,050±ß(ÀÇ¹þ)
´Ì¥Ð¥Ã¥¸76mm¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°Á´10¼ï¡¡Ã±ÉÊ660±ß¡¿¥»¥Ã¥È6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¥ß¥Ë¿§»æ¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°Á´10¼ï¡¡Ã±ÉÊ1,100±ß¡¿¥»¥Ã¥È11,,000±ß(ÀÇ¹þ)
ºÏÇÝ¥¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥®¥Õ¥È´Ì(¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¼ïÆþ¤ê)¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥²¥ªÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¥ê¥¹¥È¡ÊÁ´¹ñ50Å¹ÊÞ¡Ë
°Ê²¼¤ÎÁ´¹ñ50Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÀß¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò²¼µ¥ê¥¹¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º¤ò2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²Ëè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛ¾ò·ï¡§ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë1Ëç¡£
¼ïÎà¡§ Á´2¼ï¡Ê¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖviviON BLUE¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¡ÖTO BE HERO X¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í¤ÏÃ¯¤·¤âËÞ¿Í¤Ç¡¢Â¨¤Á±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë――
bilibili¡ß¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÃÂÀ¸¡ª
À¤³¦¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë´ÆÆÄHaolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë¡Ê¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í-LINK CLICK-¡Ù¡ØÅ·´±»òÊ¡¡Ù¡Ø»íµ¨¿¥¡¹¡Ù¡ØTO BE HERO¡Ù¥·¥êー¥º¡Ë¤ÈBeDream¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë²£ÃÇ·¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡£
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://tbhx.net/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒviviON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æー¥¶ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢Áí¹çÆó¼¡¸µ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒviviON¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)bilibili/BeDream, Aniplex