¥Ú¥Ã¥Ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¡»Ò¸¤¤Î°äÅÁ»ÒÉÂÈ¯À¸¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ö¥êー¥Àー¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¼è°úÊý¿Ë¤òºöÄê

¡ÖPets always come first¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë ¥Ú¥Ã¥Ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜÀ²É§¡Ë¤Ï¡¢»Ò¸¤¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¥¼¥í¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢2026Ç¯11·î¤è¤ê¡¢·ÀÌó¥Ö¥êー¥Àー¤È¤Î»Ò¸¤¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊý¿Ë¤Ï¡¢°äÅÁ»ÒÉÂ¤ò¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ¯À¸¤½¤Î¤â¤Î¤òËÉ¤°¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿Æ¸¤¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¸¡ººÅ°Äì¤È¡¢¼è°úÁ°¤Ë°äÅÁ»ÒÉÂÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¸òÇÛ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¸¤¤Î°äÅÁ»ÒÉÂÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ú¥Ã¥È¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¤Î¸½¾õ¤ÈËÉ»ßºö
°äÅÁ»ÒÉÂ¤È¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°°äÅÁ¾ðÊó¤ÎÊÑ°Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸¤¤äÇ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1,000¤òÄ¶¤¨¤ë°äÅÁ»ÒÉÂ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Æ¸¤¤¬Å¬ÀÚ¤Ê°äÅÁ»ÒÉÂ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ³Î¤Ê¸òÇÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï°äÅÁ»ÒÉÂ¤ÎËÉ»ßºö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤µ¤ì¤ë¡¢ºÇ¤âÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
¸½ºß¥Ú¥Ã¥È¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢»Ò¸¤¼«¿È¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ëÊýË¡¤¬¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢°äÅÁ»ÒÉÂ¤ò¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¥Ö¥êー¥Àー¤ÈÄ¾ÀÜ¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¡¢°äÅÁ»ÒÉÂÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï»Ò¸¤¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¸¡ºº·ë²Ì¤ò¥Ö¥êー¥Àー¤Ø¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢º£¸å¤Î¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°²þÁ±¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°äÅÁ»ÒÉÂ¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÙ·ÀÌó¥Ö¥êー¥Àー¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¼è°úÊý¿Ë¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤Î¥Ö¥êー¥ÀーÍÍ¤È¤Î¼è°úÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï2026Ç¯11·î¤è¤ê¡¢Éã¸¤¤Þ¤¿¤ÏÊì¸¤¤¤¤º¤ì¤«¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÄó¼¨¤òÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¸¤¡¦»ÒÇ¼«¿È¤Î¸¡ºº¤â¼Â»Ü¤·¡¢°äÅÁ»ÒÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¸òÇÛ¡¢¤ª¤è¤Ó¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¾Ú¤·¤¿¾å¤Ç¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¡¢»Ò¸¤¡¦»ÒÇ¤ËÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢Åö³º¥Ö¥êー¥ÀーÍÍ¤È¤Î¤½¤Î¸å¤Î¼è°ú¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ö¥êー¥ÀーÍÍ¤Ë¤è¤ë¸¶°øµæÌÀ¤ª¤è¤Ó¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´Ä¶¤Î²þÁ±¤òµá¤á¡¢¾ÍèÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¸¤¡¦»ÒÇ¤¿¤Á¤¬ÆóÅÙ¤È°äÅÁ»ÒÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤ÎÅ°Äì¤òÅö¼Ò¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊý¿Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤¬¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ØÍ¿¤·¡¢¸·³Ê¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°äÅÁ»ÒÉÂ¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¸òÇÛ¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÏËÜÊý¿Ë¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦¤Ë¡Ö°äÅÁ»ÒÉÂ¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥êー¥ÀーÍÍ¤È¤Î¤ß¡¢·ÑÂ³Åª¤«¤Ä¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¥Ú¥Ã¥È¶È³¦Á´ÂÎ¤Ø¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ËÉÔ¹¬¤Ê°äÅÁ»ÒÉÂ¤¬°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯ËÐÌÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£PRA:CORD1ËÐÌÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë°äÅÁ»ÒÉÂ¡ÖPRA:CORD1¡×¤ÎËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿Æ¸¤¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¸¡ºº·ë²Ì¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¸òÇÛ¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤À¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£*1
¤Þ¤ÀÆ³ÆþÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¸¤¤ÎPRA:CORD1¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Õ¥§¥¯¥Æ¥Ã¥ÉÎ¨¡ÊÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë³ä¹ç¡Ë¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤ß³«»Ï°ÊÁ°¤Î3.1%¤«¤é¡¢2026Ç¯1·îËö»þÅÀ¤Ç2.3%¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Æ¸¤¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤È¼è°úÁ°¤Î³ÎÇ§¤¬¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹À®²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎPRA:CORD1¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¼è°úÊý¿Ë¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢Â¾¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡§PRA:CPRD1ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ ¥Ú¥Ã¥Ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤ÎPRA¡Ê¿Ê¹ÔÀÌÖËì°à½Ì¾É¡ËËÐÌÇ¤Ø(https://pfirst.jp/news_251106.pdf)
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
¶È³¦Æâ¤Ç»Ò¸¤¤ÎÈÎÇä¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¥Ú¥Ã¥Ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°äÅÁ»ÒÉÂ¤Î»Ò¸¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´Ä¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÂÐ¾Ý¤òÇ¤Ø¤â³ÈÂç¤·¡¢¸¤Ç¤È¤â¤Ë°äÅÁ»ÒÉÂ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¸¤¡¦Ç¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ³Î¤Ê¸òÇÛ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤ê¡¢°äÅÁ»ÒÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¶È³¦¤Î¾ï¼±¤«¤é¸«¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖPets always come first¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢·ÀÌó¥Ö¥êー¥Àー¤È¶¦¤ËÃå¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼¯»ùÅçÂç³Ø ¶¦Æ±½Ã°å³ØÉô ÂçÏÂ½¤¶µ¼ø ¥³¥á¥ó¥È
¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡ÂçÏÂ½¤ ¶µ¼ø
°äÅÁ»ÒÉÂÂÐºö¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ö¥êー¥Àー¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥Ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤¬¼çÆ³¤¹¤ëº£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¼è°úÊý¿Ë¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÄ«°ìÍ¼¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï°äÅÁ»ÒÉÂ¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬Ãå¼Â¤ËÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥Ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§ÂçÏÂ½¤ ¶µ¼ø
·ÐÎò¡§¼¯»ùÅçÂç³Ø ¶¦Æ±½Ã°å³ØÉô ¶µ¼ø
1998Ç¯¤ËGM1¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥·¥Éー¥·¥¹¤ÎºÇ½é¤Î¼Æ¸¤¾ÉÎã¤òÈ¯¸«¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤ò·Ð¤ÆÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÆ±¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¹×¸¥¡£¸¤Ç¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¤¯¤Î°äÅÁ»Ò¼À´µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
researchmap ID: 1000200110
ORCID: 0000-0002-4430-5645
¢£¡Ö°äÅÁ»ÒÉÂ¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥êー¥Àー¡¡¸ñ¾Â¶³»Ò¥³¥á¥ó¥È
¤³¤³10Ç¯Í¾¤ê¤Ç¡¢½Ã°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï°äÅÁ»ÒÉÂ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ººµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¸¤Ç¼ï¤ËÆÃÍ¤Î°äÅÁ»ÒÉÂ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¸¤Ç¼ï¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤À¼Á¤ò»Ä¤¹¸òÇÛ¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤«¤é¡¢°¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ä°äÅÁ»Ò¤âÉÊ¼ïÆâ¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç°äÅÁ»ÒÉÂ¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢Éã¸¤¤ÎPF Lab¤Ë¤è¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº·ë²ÌÄó¼¨¤òÉ¬¿Ü¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢·òÁ´¤Ê¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥êー¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¥Ö¥êー¥Àー¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢°äÅÁ»ÒÉÂ¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢º£¸å¤â¿¿·õ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§PF Lab¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Æ¸¤¤ª¤è¤Ó»Ò¸¤¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ººµ¡´Ø¡ÖPF Lab¡Ê¥Ôー¥¨¥Õ¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PF Lab¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¡ºº¼êË¡¤ª¤è¤ÓÈ½Äê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸¡ÂÎ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤«¤é²òÀÏ¡¢È½Äê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î³«È¯·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¸¡ººµ»½Ñ¤ÈºÇ¿·¤Î¸¡ººµ¡´ï¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ³ÎÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿×Â®¤Ê¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÊÖµÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò°ÆÆâ
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û¥Ú¥Ã¥Ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©153-0063 ÅìµþÅÔÌÜ⿊¶èÌÜ⿊ 1-24-12 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÌÜ⿊¥Ó¥ë 9F
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û100 É´Ëü±ß
¡ÚÇä¾å¹â¡Û14,659 É´Ëü±ß¡Ê2024 Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡Û1,263 Ì¾¡Ê¤¦¤Á½Ã°å»Õ 96Ì¾ °¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ 99 Ì¾¢¨¶ÈÌ³°ÑÂ÷´Þ¤à¡Ë¢¨1·îËö»þÅÀ
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ CEO ºäËÜÀ²É§
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO Àµ½¡¿Ëã
¡Ú¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡Ûhttps://www.pfirst.jp/newsletter.html
¢¨2025 Ç¯ 6 ·î 6 Æü¡¢¥Ú¥Ã¥Ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©955-8501 ¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¾å¿Üº¢ 445 ÈÖÃÏ
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û6,462 É´Ëü±ß
¡ÚÇä¾å¹â¡Û 315,700 É´Ëü±ß¡Ê2025 Ç¯ 2 ·î´ü¡Ë
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡Û13,094 Ì¾
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ CEO ºäËÜÀ²É§
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO º´Æ£¹¥Ê¸
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¤¯¤é¤·¡¢Ëþ¤¿¤¹¡£¤³¤³¤í¡¢Ëþ¤¿¤¹¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀ¸³è²ÁÃÍÄó¶¡¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¡Ö¥à¥µ¥·¡×¡¢¡Ö¥Ó¥Ð¥Ûー¥à¡×¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¡¢¤«¤é¤¢¤²Äê¿©ÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ¡×Åù¤Î¡Ö½»¡×¤È¡Ö¿©¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ÈÊÑ²½¤òÂ³¤±¤ë»ö¤ÇÀìÌçÀ¤ò¶Ë¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¤¯¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤â¤¤¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
