ÌÕÌÜ¾¯Ç¯¤¬Â£¤ëÏÃÂê¤ÎËâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥¥ã¥¹¥È½Ð±éÆÃÈÖ¤ò2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷·èÄê¡ªÁá¸«º»¿¥¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬¥¢¥Ë¥á¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÇ®ÊÛ¡ª
(C)ÆîÌî³¤É÷¡¦Laruha/KADOKAWA/¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Øº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÙÆÃÈÖ¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡¢ÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÆîÌî³¤É÷¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤º¤«5¥ö·î¤ÇËâ½Ñ¤ò½¬½Ï¤·¤¿Å·ºÍËâ½Ñ»Õ¡¦¥¯¥Î¥ó¤¬¡¢¡ÈÉ¬¤ºËâ½Ñ¤ÇÌÜ¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯Ëâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥Î¥ó¤Î¶¯¤¤Ãµµæ¿´¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛÎÏ¤ÇËâ½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê2022Ç¯8·î31Æü»þÅÀ¡Ë¡£2026Ç¯1·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡Øº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÙÆÃÈÖ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡Ê¥¯¥Î¥ó¡¦¥°¥ê¥ª¥ó Ìò¡Ë¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ê¥ß¥ê¥«¡¦¥Ò¥åー¥°¥ê¥¢ Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÈÖÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ¤«¤éÌë8»þ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¡¦Âè8ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡£ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢Âè7ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¤è¤êÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¡£ºÇ¿·ÏÃ¤òÃÏ¾åÇÈ1½µ´ÖÀè¹ÔÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤ÎËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¡ÊÃÏ¾åÇÈÆ±¹ï¡Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷²ó¤Î1½µ´ÖÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎËâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Øº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÙÆÃÈÖ¡ÙÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡¡³µÍ×
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÌë8»þ～Ìë9»þ
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.go.link/4c1qv
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§Áá¸«º»¿¥¡Ê¥¯¥Î¥ó¡¦¥°¥ê¥ª¥ó Ìò¡Ë¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ê¥ß¥ê¥«¡¦¥Ò¥åー¥°¥ê¥¢ Ìò¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡ËÌë11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÈÖÄ¾Á°¤ËÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤â
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡¦#1～8
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ～Ìë8»þ
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.go.link/1tztR
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢#1～7¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÙËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¤è¤êÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ
ºÇ¿·ÏÃURL¡§https://abema.go.link/heZ2A
¢¨Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ1½µ´ÖÀè¹ÔÊüÁ÷¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè1ÏÃ¤ÏÊüÁ÷¸å¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¡£Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤ÎËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¤è¤ê1½µ´ÖÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
¡ÒINTRODUCTION¡Ó
¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°[Áí¹ç] 1°Ì¡ª¡Ê2022Ç¯8·î31Æü»þÅÀ¡Ë
ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾¯Ç¯¥¯¥Î¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¿åËâ½Ñ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÜ¤òºî¤ë¤³¤È¡£
Ëâ½Ñ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¶Ï¤«¸Þ¥õ·î¤Ç¶µ»Õ¤Î¼ÂÎÏ¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¥¯¥Î¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î»Ë¾å½é¤ÎÄ©Àï¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ä
¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¢ÌÕÌÜ¤ÎÅ·ºÍ¾¯Ç¯¤ÎËâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢³«Ëë¡£
¡ãCAST¡ä
¥¯¥Î¥ó¡¦¥°¥ê¥ª¥ó¡§Áá¸«º»¿¥
¥¤¥³¡¦¥é¥¦¥ó¥É¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥ß¥ê¥«¡¦¥Ò¥åー¥°¥ê¥¢¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥¸¥§¥Ë¥¨¡¦¥³ー¥¹¡§»³¸ýÎ©²Ö»Ò
¥¼¥ª¥ó¥êー¡¦¥Õ¥£¥ó¥íー¥ë¡§Åçºê¿®Ä¹
¡ãSTAFF¡ä
¸¶ºî¡§ÆîÌî³¤É÷¡¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§Laruha¡¡
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§La-na
´ÆÆÄ¡§ÂçÄí½¨¾¼
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹¾²ÆÍ³·ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍÛ»Ò¡¡¾®ÎÓÍø½¼¡¡
¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§ºÍÌÚ¹¯´²
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ùÂ¼Í§ÏÂ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µÜÅÄÍÚ²Ä
¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â·¬°ì
²»³Ú¡§Âìß·½ÓÊå¡ÊTRYTONELABO¡Ë
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ëー¥ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Ö¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´¡×
¥¨¥ó¥Ç¥¤¥ó¥°¼çÂê²Î¡§KOHTA YAMAMOTO¡ÖStory feat. katagiri¡×
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥×¥é¥Á¥Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó
¸ø¼°HP¡§https://kunonanime.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/animekunon
¢¨¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨1_·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÆ°²è¡¦ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¡Êhttps://abema.tv/¡Ë