¡ÚCath Kidston É½»²Æ»Å¹1¼þÇ¯¡Û¸ÂÄê¥¢ー¥È¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÎÈ¯Çä¡¢»É½«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
±Ñ¹ñÈ¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉCath Kidston¡Ê¥¥ã¥¹ ¥¥Ã¥É¥½¥ó¡Ë¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖCath Kidston É½»²Æ»Å¹¡×¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢É½»²Æ»Å¹1¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3¼ïÎà¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLiquem¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎCath KidstonÄ¾±ÄÅ¹¤È¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://cathkidston.jp/¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Cath Kidston É½»²Æ»Å¹¤Ë¤Æ3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤à10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤òÅ¹Æ¬¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢³ÆÆüÀèÃå20Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»É½«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Cath KidstonºÆ¾åÎ¦¸å¤Î1¹æÅ¹¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤¢¤ëÉ½»²Æ»Å¹¤Î¡¢¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¾®²Ö¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¢ー¥È¡¢Harmony Ditsy¤Ç3¼ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£²Ú¤ä¤«¤ÇÂ¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ë¡¢Cath Kidston¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥¢ー¥È¤ò¡¢Cath Kidston¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¤ËPVC¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê±£¤ì¤ëÆüËÜ¸ÂÄê¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥âー¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢ºÆ¾åÎ¦¸å¤«¤éÆüËÜ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥³¥Ã¥È¥óÁÇºà¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ýー¥Á¡¢¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ýー¥Á¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼þÇ¯µÇ°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤ª²Ö¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉLiquem¡Ê¥ê¥¥å¥¨¥à¡Ë¤È¤Î¥³¥ì¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ä¥Ïー¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£ÀÖ¤¤¥é¥¤¥È¥·¥ã¥à¤Î¥Ïー¥È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤È¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤¬¾åÉÊ¤Ë¤ª´é¤ä¼ê¸µ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Liquem¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥±ー¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Liquem¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥êー¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥È¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¸°¡×¤È¡Ö¥Á¥§ー¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢º£²ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢É½»²Æ»Å¹¤Ë¤Æ10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥Ïー¥È·¿¥ß¥éー¥Á¥ãー¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£É½»²Æ»Å¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤ÎºÝ¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥êー¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤ÈÆ±¤¸¡¢Harmony Ditsy¤Î¥¢ー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥Ïー¥È·¿¤Î¥ß¥éー¥Á¥ãー¥à¤Ï¡¢Cath Kidston¤é¤·¤¤PVC¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥í¥´Æþ¤ê¡£¥¹¥¿¥ó¥êー¤Î¥Á¥ãー¥à¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Cath Kidston É½»²Æ»Å¹1¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊÈ¯Çä¾ÜºÙ
È¯ÇäÆü¡§3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
È¯ÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎCath KidstonÄ¾±ÄÅ¹¡¢Cath Kidston¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://cathkidston.jp/¡Ë
¡¦¥¹¥âー¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥° Harmony Ditsy 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ýー¥Á Harmony Ditsy 2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ýー¥Á Harmony Ditsy 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à»É½«¥µー¥Ó¥¹
ÆüÄø¡§3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§
Cath Kidston É½»²Æ»Å¹ ¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-9-3 À¶¸¶¥Ó¥ë£±F
ÂÐ¾Ý¤Î²¼µ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤à¡¢ÅöÆü10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢³ÆÆüÀèÃå20Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç»É½«¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
»É½«¥µー¥Ó¥¹ÂÐ¾ÝÉÊ
¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥Õ¥ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥Õ¥ê¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥Õ¥ê¥ë¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
¢¨Ãí°Õ»ö¹à
¡¦»É½«¤Î¿§¤Ï5¿§¤«¤é1¿§¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦»É½«¤ÎÊ¸»ú¿ô¤È¡¢°ÌÃÖ¤ËÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤´°ÍÍê¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÐÍè¾å¤¬¤ê¸å¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤´¹ØÆþÅöÆü¤ÎÅ¹Æ¬¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Cath Kidston ¡ß Liquem È¯Çä¾ÜºÙ
Liquem¡Ê¥ê¥¥å¥¨¥à¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë°¦ÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥êー¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÈ¼«¤Î¡È¤Á¤å¤ë¤ó¡É¤È¤·¤¿¼ù»é»È¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£Â¼¾åÎ´¤µ¤ó¤ä¥»ー¥éー¥àー¥ó¥¹¥È¥¢¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¶»¸µ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ïー¥È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ïー¥È¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ê¥¹¥«¥é¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¤É¤³¤«Íµ¡Åª¤Ç°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¡£¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î»Ø¤ËÅ»¤¦¤«¤â¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¼¡Âè¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¢¥¹¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¥á¥¿¥ë¤Î¥Ïー¥È¤Î¾å¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Á¤ç¤³¤ó¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ÏÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¯¥ê¥Ã¥×¼°¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡¢°¦¤Î¸°¡£¸°¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¤¢¤¨¤Æº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥ÈÆÃÍ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ê°¦¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
È¯ÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎCath KidstonÄ¾±ÄÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://cathkidston.jp/¡Ë
¡¦CK¡ßLiquem ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ Love Notes 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CK¡ßLiquem ¥ê¥ó¥° Love Notes 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CK¡ßLiquem ¥Ô¥¢¥¹ Love Notes 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CK¡ßLiquem ¥¤¥ä¥ê¥ó¥° Love Notes 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CK¡ßLiquem ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È Love Notes 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Liquem¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥±ー¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Å·ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Liquem¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥êー¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥È¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¸°¡×¤È¡Ö¥Á¥§ー¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢º£²ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¤´Î¹¹Ô¤Ê¤É»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¥Õ¥Ã¥¯3ËÜ¡¢ºÇÂç6¤Ä¼ý¤Þ¤ë¥ê¥ó¥°¥Û¥ë¥Àー¡¢¼è¤ê³°¤·¤â²ÄÇ½»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¤ÇÇ¼¤á¤ëÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤ÊÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£Cath Kidston (¥¥ã¥¹ ¥¥Ã¥É¥½¥ó)
Cath Kidston¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä±Ñ¹ñ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£1993Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀßÎ©¸å¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î²È¶ñ¤ä¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼êÉÁ¤¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Èº£¤âÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê²ÖÊÁ¤ä¡¢åÌÌ©¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¥ÈÊÁ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤«¤é²ÈÄíÍÑÉÊ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Cath Kidston É½»²Æ»Å¹ 11:00 ~ 20:00 ¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ9-3
Cath Kidston µþÅÔ¥Ý¥ë¥¿Å¹ 10:00 ~ 20:00 ¢©600-8216 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ±ö¾®Ï©²¼¥ëÅì±ö¾®Ï©Ä®901 B2F
Cath Kidston ¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹ 10:30 ~ 20:30 ¢©530-8558 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3ÃúÌÜ1-3¥ë¥¯¥¢Âçºå¥ë¥¯¥¢8F
Cath Kidston Å·¿ÀÃÏ²¼³¹Å¹ 10:00 ~ 20:00 ¢©810-0001 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜÅ·¿ÀÃÏ²¼³¹Åì2ÈÖ³¹303¹æ
Cath Kidston À¾¶äºÂÅ¹ 11:00 ~ 20:00 ¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-1 NISHIGINZA 1F
Cath Kidston ¥³¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£ ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´Å¹ 10:00 ~ 21:00 ¢©330-0843 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èµÈÉßÄ®4-267-2 ¥³¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£ ¥³¥¯ー¥ó1 2³¬