¥·ー¥ÉVC¡ÖANOBAKA¡×¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºþ¿·¡£Ä©Àï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Îµ¯¶È²È¤Ø¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò³«»Ï
¥·ー¥É´ü¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒANOBAKA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹ÌîÂÙÏÂ¡¢°Ê²¼ ANOBAKA¡Ë¤Ï¡¢Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¿Ê¤àÁ´¤Æ¤Îµ¯¶È²È¤È¡¢Èà¤é¤ÎÌµËÅ¤ÊÌ´¤ò¿®¤¸±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¡ÖÄ©Àï¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¡Ö¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ÈÍ¦µ¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥Èºþ¿·¤ÎÇØ·Ê
ANOBAKA¤Ï2021Ç¯¤«¤éYoutube¡ÖANOBAKA CH¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñÀè¤Îµ¯¶È²È¤òÃæ¿´¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢200ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ANOBAKA CH¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ÎTechCrunch Japan½ªÎ»¤äÆü·Ð¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Íó½Ì¾®¤Î²þÄû¤Ê¤É¡¢Âç¼êÇÞÂÎ¤Î¥·¥å¥ê¥ó¥¯·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿ô¼«ÂÎ¤ÏÁý²Ã¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆANOBAKA¤¬Youtube¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°ÕµÁ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥Èºþ¿·¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¡§Ä©Àï¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì´¸«¤ë¡È¤¢¤Î¥Ð¥«¡É¤Ë²Ð¤òßõ¤¹
»ä¤¿¤ÁANOBAKA¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»ê¹â¤Î³µÇ°¤È¤¹¤ë¡£¡×¥·ー¥É´ü¤Îµ¯¶È²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÌµËÅ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ´¤Î¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤¿¤Á¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¤³¤é¤·¡¢¼ª¤ò·¹¤±¡¢²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¯¶È²È¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ANOBAKA¤¬È¯¿®¤¹¤ëYoutube¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿Ã¯¤«¤Î¡ÖÄ©Àï¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦ÊÔ½¸¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¿Ê¤àÁ´¤Æ¤Îµ¯¶È²È¤È¡¢Èà¤é¤ÎÌµËÅ¤ÊÌ´¤ò¿®¤¸±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¡ÖÄ©Àï¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¡Ö¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ÈÍ¦µ¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Youtube¤Ï¥³¥Á¥é :
https://www.youtube.com/@anobakach103/featured
º£¸å¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥»¥×¥Èºþ¿·¸å¤ÎÇÛ¿®Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¤ÎÂç±º³Ø»á¤ÈANOBAKAÄ¹Ìî¤ÎÂÐÃÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥·ーÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¸½ohpnerÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð¤Î¥×¥í ÅÚ°æ·ò»á¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¥³¥Á¥é(https://www.youtube.com/@anobakach103)¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒANOBAKA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÈEmpowering Mad Dreams¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥·ー¥É´ü¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿±Ä¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò»ê¹â¤Î³µÇ°¤È¤·¡¢µ¯¶È²È¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒANOBAKA
ËÜ¼Ò¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5ÃúÌÜ9-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶B 406
ÀßÎ©¡§2015Ç¯10·î21Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§Ä¹Ìî ÂÙÏÂ
URL¡§https://anobaka.jp/