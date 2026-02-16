¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡ÙÎß·×75ËüÉôÆÍÇË¡ª
Ê¸¸ËÈÇ¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢ーÃø¡Ë¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó£²½µ´Ö¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÊËÜÀþ︓ÃÓÂÞ±Ø～²®·¦±Ø¶è´Ö¡¢Ê¬´ôÀþ︓ÃæÌîºä¾å±Ø～ÊýÆîÄ®±Ø¶è´Ö¡Ë¤Ç¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¹¹ð¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¿¼ÖÆâÁ´·Ê
£±ÊÔÀ®Á´¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Å¤ê¤ä¤Þ¤É¾å¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¡¢ËÜºî¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ê¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡Ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤ò·ÇºÜ¡£¿È¶á¤Ê¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ê¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡Ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤Ë·à¾ì¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤ë¸¶ºîÆ±Ì¾±Ç²è¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌÆ°²è¤ò¼ÖÆâ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÆÊü±Ç¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¿Èâ¾å¥µ¥¤¥Íー¥¸
¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¿¥É¥¢²£
¡úÆÃÊÌÆ°²è30ÉÃ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¸ø³«¡ª¡Ê±Ç²èÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¼ÖÆâ¤Î¤ßÊü±Ç¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=EJ9M7tMvquw ]
¡ü±¿¹Ô´ü´Ö︓2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡ü±¿¹ÔÏ©Àþ︓Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÊËÜÀþ¡¿ÃÓÂÞ±Ø～²®·¦±Ø¶è´Ö¡¢Ê¬´ôÀþ¡¿ÃæÌîºä¾å±Ø～ÊýÆîÄ®±Ø¶è´Ö¡Ë
¢¨ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢±¿¹Ô¾õ¶·¡¦¥À¥¤¥ä¤ÎÍð¤ìÅù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤Ë±¿µÙ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ê¸¸ËÈÇ¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù´©¹ÔµÇ° ÆÃÀ½¥Û¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡ª
¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¹¹ð³«»ÏÆü¤Î2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ô¤ï¤¿¤·¤Î¥Ø¥¤¥ë¥á¥¢¥êー¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ê¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡Ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÚÆÃÀ½¥Û¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ø¥¤¥ë¥á¥¢¥êー¾Þ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ ¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤¦¤¨¡¢Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÁáÀî½ñË¼¤Î¸ø¼°X¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸øÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
Ê¸¸ËÈÇ¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù´©¹ÔµÇ° ÆÃÀ½¥Û¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)12:00～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)23:59
ÁáÀî½ñË¼¸ø¼°X¡§https://x.com/Hayakawashobo
¾ÜºÙ¡§https://www.hayakawabooks.com/n/ne43786b7724e
¢£ ÆâÍÆ¾Ò²ð
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¼ç±é¡¢2026Ç¯3·î20Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¸¶ºî¡ª
Ì¤ÃÎ¤ÎÊª¼Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÍÛ¤Ë°Û¾ï¤¬È¯À¸¡¢É¹²Ï´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃÏµå¡£±§Ãè¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î²Ê³Ø¶µ»Õ¤¬¡¢¿ÍÎà¤òµß¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡ª¡¡ÃÏµå¾å¤ÎÁ´À¸Ì¿ÌÇË´¤Þ¤Ç30Ç¯¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¿±¿¤òÅÒ¤±¤¿°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©¤àÃË¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡¢¶Ë¸Â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
¢£ ËÜ½ñ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¿äÁ¦
¾®Åç½¨É×¡Ê¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ë
¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡ª¡¡ÃÎÅª¶½Ê³¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëËÁ¸±¡¢¥»¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¥Àー¡ª¡¡¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÁÔÂç¤Ê·×²è¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥¥ã¥é¤È»þ·ÏÎó¤ò¸òº¹¤µ¤»¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¡ª¡¡¤³¤ì¤¾¡ÈSFÊ¸·ÝÉü¶½¡É¤À¡×
Âç¿¹Ë¾¡ÊËÝÌõ²È¡¦½ñÉ¾²È¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«SF¤¬ËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¤Õ¤À¤óSF¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âSF¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤âÅù¤·¤¯¿äÁ¦¤Ç¤¤ë´ñÀ×¤Î1ºý¡£¡Ø»°ÂÎ¡Ù¤Î¼¡¤ËÆÉ¤à¤Ê¤é¤³¤ì¡ª¡×
º´µ×´ÖÀë¹Ô¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ìÄ»È©¤È´¶Æ°¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î·æºîSF¡ª¡¡¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡ª¡×
¾®ÀîÅ¯¡Êºî²È¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾®Àâ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤éSF¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡×
´ß°æ¤æ¤¤Î¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËË×Æ¬¤·¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ¤á¤ëËÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Âç¶½Ê³¡ª¡×
ÅÏÉô½á°ì¡Ê¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¡Ë
¡ÖË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤Å¸³«¡¢¼¡¡¹¤È»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿²Ê³ØÅª¤Ê¥Í¥¿¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ¤Ë⼆¤Ä¤Î»þ´Ö¼´¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ò¤ï¤ë¹½À®¡£¤ª¸«»ö¡ª¡×
¸¶½É¡Ê¡Ö¥ª¥â¥³¥í¡×ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ø¥¤¥ë¥á¥¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦Æ°»ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤Ï¤³¤Î°ìÆü¤ò¥Ø¥¤¥ë¥á¥¢¤ë¡£¥ªー¥±ー¡¢·¯¤Ï¤É¤¦¤À︖¡×
¥ä¥Þ¥·¥¿¥È¥â¥³¡ÊÌ¡²è²È¡Ë
¡Ö´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÇ¤â²á¹ó¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ê³Ø¤äÂÐÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÀ¤¬¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤À¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ëÊª¸ì¡×
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢ー¡ÊAndy Weir¡Ë
1972Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£½Ð¿È¡£ºî²È¡£¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø²ÐÀ±¤Î¿Í¡Ù¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê±Ç²è²½Ì¾¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¡Ë¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏÂè£²Ä¹ÊÓ¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÁáÀî½ñË¼´©¡Ë¤ò´©¹Ô¡£Âè£³Ä¹ÊÓ¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¤Ï2026Ç¯¤Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¡£
(C)Aubrie Pick
½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¾å¡¦²¼
Ãø¡§¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢ー
Ìõ¡§¾®ÌîÅÄÏÂ»Ò
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü
ÂÎºÛ¡§Ê¸¸Ë¡¦¾å´¬464¥Úー¥¸¡¢²¼´¬448¥Úー¥¸
Äê²Á¡§³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ISBN¡§¾å´¬ 9784150125066¡¢²¼´¬ 9784150125073
¥Ï¥ä¥«¥ïÊ¸¸Ë