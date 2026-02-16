¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬½éÅÐÃÅ¡ª²á·ã¤¹¤®¤ë·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤òÂç¹ðÇò¡Ö·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ä¡×¡ÈÍç·Ý¡É¤Ç·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¡ª¾×·â¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀä¶ç¡Ã¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡ÙÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤ò2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÌë9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬½éÅÐÃÅ¡ª²á·ã¤¹¤®¤ë·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤òÂç¹ðÇò
¡Ö·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ä¡×¡ÈÍç·Ý¡É¤Ç·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¡ª¾×·â¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀä¶ç
2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬½éÅÐÃÅ¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²á·ã¤ÊÍç·Ý¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤«¤é°æ¼ê¤é¤Ã¤¤çÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ë³¤¥Ñ¥ó¤òÀü¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªËß¤Ç±£¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯¤¬±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª¡×¡ÖµÒÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤âÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¡×¤È¾×·â¥ïー¥É¤òÏ¢È¯¤·¡¢¶µ¼¼¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸ÊüÁ÷¤Ç¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡É¡ª¡©¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î²á·ã¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë23ºÐ¡¦¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤âÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡Öº£¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
°Ë½¸±¡¸÷¡¢¾×·â¤Î½é¹ðÇò¡ª¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡É¤Ë¡ÖºÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤Ë°ìÆ±¶ÃØ³¡Ö¤¨ー¡ª¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê°æ¼ê¤é¤Ã¤¤çÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÇú¾ÐÏ¢È¯¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÍç·Ý¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡ÈÍç·ÝÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡É¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÍç·Ý¡É¤ÎË½Áö¤Ç¾·¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¤·¤¯¤¸¤ê»ö·ï¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ÇÌîµå¥Áー¥àºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°æ¼ê°ì½ï¤ËÌîµå¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°æ¼ê¤é¤Ã¤¤çÀèÀ¸¡£·³ÃÄÆþ¤ê¤·¤ÆºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ø¥¹ー¥ÑーJOCKEY¡Ù¤Î¡ÖÇ®Åò¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÇ®Åò¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤Î¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡È30ÉÃ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤ÎËë¤¬¶¯À©Åª¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¤È¤¤¤¦²á·ã¤Ê¥ëー¥ë¤Ë¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿23ºÐ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡©¡×¡Ö º£¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈØ³Á³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°Ë½¸±¡¸÷¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¦¥Á¤Î¥«¥ß¤µ¤ó½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¥¿¥ì¥ó¥È»þÂåCD¤Î¹ðÃÎ¤Ç½Ð¤¿¡×¤È¾×·â¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨ー¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢°æ¼ê¤é¤Ã¤¤çÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤½¤ÎVTR¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿°Ë½¸±¡¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬Á´ÉôÇ³¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÈÍç·Ý¤ÎÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¹ー¥ÑーJOCKEY¡ÙÆâ¤Î¥³ー¥Êー¡ÖTHE¥¬¥ó¥Ð¥ë¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Î¡È¿åÃæ¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¡É¤ÇºÇ¸å¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¿¤â¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤»¤á¤Æ¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡Ä¤è¤·¡¢Ã¦¤´¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÇÍç·Ý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤çÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢·Ù»¡¤«¤é¡Ö¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀµÄ¾Êá¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ÏËö½ñ¤ò½ñ¤¤¤ÆÙÅ°õ¤ò²¡¤·¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íç·Ý¤¬·Ù»¡º»ÂÁ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍç·Ý¤ò·ÑÂ³¤·¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤·¤¯¤¸¤êÃÏ¹ö¤Ø¡£¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Â·¤¦ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢»î¹ç¸å¤Î¶À³«¤¤Ç¡¢¡ÖÃ¦¤°¤Ù¤¤«¡¢¤¤¤ä¡ÈÀäÂÐ¤Ë¡ÉÃ¦¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼òÃ®¤¬³ä¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´Íç¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ～¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼òÃ®¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·ー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢±ó¤¯¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¡É¤¬Âç·ãÅÜ¡Ä¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀïØË¤¬Áö¤Ã¤¿¡¢Âç¸æ½ê¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«...¡©
¤µ¤é¤Ë°æ¼ê¤é¤Ã¤¤çÀèÀ¸¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤È¡ÈÍç·Ý¤Ç¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¼ÂÂÎ¸³¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡Ä¡£¥³¥ó¥×¥é¤Ë¸·¤·¤¤¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Éµé¤Î¤·¤¯¤¸¤êÏ¢È¯¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¶È½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ ¡Ö¤Ê¤¼¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤âÍç·Ý¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£²á·ã¤ÊÍç·Ý¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿·³ÃÄ¤ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Óー¥È¤¿¤±¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡©ËÜÊÔ¤ÏÇÛ¿®¸å7Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®URL¡§https://abema.go.link/5HOLp¡Ë
