HOUSEI¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯
AI¡¦DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢HOUSEI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´É¾Í¹È¡¢°Ê²¼¡§HOUSEI¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í½çÅ·Æ² ½çÅ·Æ²Âç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢³ØÄ¹¡§ÂåÅÄ¹ÀÇ·¡¢Ã´Åö¼Ô¡§Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê³Ø¹ÖºÂ¼çÇ¤¶µ¼øÆâÆ£½ÓÉ×¡¢°Ê²¼¡§½çÅ·Æ²Âç³Ø¡Ë¤è¤ê¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢´µ¼Ô¤Î¡Ö¼«Î©»Ù±ç°åÎÅÈñ¡Ê¹¹À¸°åÎÅ¡Ë»ÙµëÍ×ÈÝ°Õ¸«½ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö°Õ¸«½ñ¡×¡Ë¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ëµ»½Ñ¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¹ñ¤¬ÎáÏÂ5Ç¯6·î¤ËÄê¤á¤¿¡Ö°åÎÅDX¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¹©ÄøÉ½¡ÊÁ´ÂÎÁü¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢²ð¸î»ö¶È½ê¤È¾ðÊó¤ò¶¦Í¡×¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¼«¼£ÂÎ¤ØÄó½Ð¤µ¤ì¤ë³Æ¼ï½ñÎà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¸úÎ¨²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï³Æ¼ï½ñÎà¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¶ÈÌ³¤¬°å»Õ¤ä°åÎÅ»öÌ³¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤ÎÉ¸½à²½¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¤è¤ê½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ëHIV´¶À÷¼Ô¤Î¡Ø¼«Î©»Ù±ç°åÎÅÈñ¡Ê¹¹À¸°åÎÅ¡Ë»ÙµëÍ×ÈÝ°Õ¸«½ñ¡ÙºîÀ®¤Î¼ÂÍÑ²½¸¦µæ¡×¤ò¿Ê¤á¡¢HOUSEI¤¬¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öimprai¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿À¸À®AI¤Ë¤è¤ë°Õ¸«½ñ¤ÎºîÀ®¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬¹¹À¸°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡Ö°Õ¸«½ñ¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥«¥ë¥Æ¾ðÊó¤«¤é½ñÎà¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿¹àÌÜ¤ä¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¸¡Æ¤¡¦À°Íý¤·¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅDX¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸¦µæ¤Î³µÍ×
HOUSEI¤ÎÀ¸À®¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öimprai¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢´µ¼Ô¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡ÊÆ¿Ì¾²½¥Çー¥¿¡Ë¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç°Û¤Ê¤ë°Õ¸«½ñÍÍ¼°¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«Æ°ºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£°Õ¸«½ñ¤Ï¡¢°å»Õ¤¬¼ÂºÝ¤ËºîÀ®¤·¤¿°Õ¸«½ñ¤È¾È¹ç¤·¡¢µÆþ¹àÌÜ¤´¤È¤Î°ìÃ×Î¨¤òÉ¾²Á¡£¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤êAI¥â¥Ç¥ë¤ò²þÁ±¤·¡¢ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤ÏÆ¿Ì¾²½¡¦¸·½ÅÊÝ´É¤µ¤ì¡¢³°Éô¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¥»¥¥å¥¢´Ä¶²¼¤ÇÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨HOUSEI¤Ï¥Õ¥íー¡¦¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Îº¸3¤Ä¤òÃ´Åö¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÉ¾²Á
°å»Õ¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¡¦½¤Àµ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«½ñºîÀ®¤ËÍ×¤¹¤ëÉéÃ´·Ú¸º¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ø¤Î´óÍ¿¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÎÊä½õ¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍÍÑÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤Î²þÁ±¥×¥í¥»¥¹¤âÍ¸ú¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀºÅÙ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ñÎàºîÀ®»Ù±ç¶ÈÌ³¤ò³ÈÂç¤·¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿Í½çÅ·Æ² ½çÅ·Æ²Âç³Ø
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿£²ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§³ØÄ¹¡¡ÂåÅÄ¹ÀÇ·
ÀßÎ©¡§1838Ç¯
URL¡§ https://www.juntendo.ac.jp/
HOUSEI³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÄÅµ×¸ÍÄ®£±ÈÖ8¹æ¿À³ÚºäAK¥Ó¥ë9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´É ¾Í¹È
ÀßÎ©¡§1996Ç¯
URL¡§https://www.housei-inc.com(https://www.housei-inc.com)
HOUSEI¤Ï¡¢DX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»ö¶È¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¡¦ÊªÎ®»ö¶È¡¦³¤³°IT»ö¶È¡×¤Î
5¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃì¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎDX²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹
HOUSEI¤Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ ¶¦Æ±³«È¯¡¦ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤ò´Þ¤à¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£