¡Ú2026Ç¯±ã²ñ¼ûÍ×²óÉü¡ÛÅìµþ±ã²ñ¾ì332²ñ¾ì¤òÌÖÍå¡¢´´»öÌÜÀþ¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¡ÖSpeedy¡×
Speedy¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¿·½É¡¦Åìµþ±Ø¡¦¶äºÂ¡¦½ÂÃ«¡¦ÉÊÀî¡¦¿·¶¶¡¦ÆüÈæÃ«¡¦ÀÖºä¡¦ÃÓÂÞ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤òÉý¹¤¯¥«¥Ðー¡£20Ì¾µ¬ÌÏ¤Î´ë¶Èº©¿Æ²ñ¤«¤é300Ì¾¤ä1,000Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿±ã²ñ¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê²ñ¾ì¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´´»öÌÜÀþ¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë±ã²ñ¾ì¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÖSpeedy¡×
▪️¡ÖÅìµþ ±ã²ñ¾ì¡×¸¡º÷¥Ëー¥º¤ÎÁý²Ã
Åìµþ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â±ã²ñ¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢´ë¶È±ã²ñ¡¦¼þÇ¯¥Ñー¥Æ¥£ー¡¦É½¾´¼°¡¦MICE¼ûÍ×¤ÏµÞÂ®¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Speedy·ÐÍ³¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ150¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¡ÖÅìµþ¡¡±ã²ñ¾ì¡×
¡¦¡Ö¿·½É¡¡±ã²ñ¾ì¡×
¡¦¡Ö100Ì¾°Ê¾å¡¡±ã²ñ¡¡Åìµþ¡×
¡¦¡Ö½ÂÃ«¡¡¥Ñー¥Æ¥£ー²ñ¾ì¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¸¡º÷¥Ëー¥º¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´´»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ñ¾ìÁª¤Ó¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¿ôµ¬ÌÏ
Í½»»
Ê·°Ïµ¤
ÎÁÍýÆâÍÆ
¥¢¥¯¥»¥¹
¸ý¥³¥ßÉ¾²Á
Ê£¿ô¾ò·ï¤òÆ±»þ¤ËÈæ³Ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¾ðÊó¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¡×¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20Ì¾～1,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÅìµþ±ã²ñ¾ì¤òÌÖÍå
▪️Ã±¤Ê¤ë·ÇºÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´´»ö¤¬¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¾ðÊóÀß·×¡×
Speedy¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²ñ¾ì°ìÍ÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¼ÂºÝ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÎ©¾ì¡É¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÈæ³Ó¼´¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶¯¤ß¥¿¥°¡Ê¹âµé´¶¡¦Âç¿Í¿ôÂÐ±þ¡¦±Ø¶á¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÎÁÍý¥¸¥ã¥ó¥ë¥¿¥°¡ÊÏÂ¿©¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¼÷»Ê¡¦¥¹¥Æー¥¤Ê¤É¡Ë
¡¦Google¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤È·ï¿ô¤ÎÌÀ¼¨
¡¦ÃåÀÊ¡¿Î©¿©¿Í¿ô¤ÎÌÀ³ÎÉ½¼¨
¡¦¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Êー²Á³ÊÂÓÉ½¼¨
¡¦´Æ½¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³»ëÅÀ¥³¥á¥ó¥È
Ã±¤Ê¤ë²ñ¾ì°ìÍ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÎ©¾ì¡×¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤Ø²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´´»ö¤Ï¡É¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¾ì¡É¤Ç¤¹¡£
Speedy¤Ï¡¢¤½¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀß·×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡²ñ¾ì¼Ì¿¿¡¦¶¯¤ß¥¿¥°¡¦ÎÁÍý¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¿Í¿ô¡¦Í½»»¡¦Speedy´Æ½¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡¦Google¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤«¤éÈæ³Ó²ÄÇ½
▪️Åìµþ¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤òÌÖÍå
¸½ºß·ÇºÜ¥¨¥ê¥¢¡§
¿·½É¡¦Åìµþ±Ø¼þÊÕ¡¦¶äºÂ¡¦½ÂÃ«¡¦ÉÊÀî¡¦¿·¶¶¡¦ÆüÈæÃ«¡¦ÀÖºä¡¦ÃÓÂÞ¡¦É½»²Æ»¡¦Ï»ËÜÌÚ¡¦ÉÍ¾¾Ä®¤Û¤«
±Ø¶á¡¦Âç¿Í¿ôÂÐ±þ²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë¶È±ã²ñ¡¦º©¿Æ²ñ¡¦¼þÇ¯¥Ñー¥Æ¥£ー¡¦Æ±Áë²ñ¡¦É½¾´¼°¤Ê¤É¡¢20Ì¾～1000Ì¾µ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê²ñ¾ì¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ±ã²ñ¾ì°ìÍ÷¡Ê332²ñ¾ì¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡×(https://www.e-kaijou.space/venue/search/tokyo/)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Î¸·Áª²ñ¾ì¤ò·ÇºÜ
▪️´Æ½¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³»ëÅÀ
Speedy¤Ï¡¢±ã²ñ¾ì¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¾®ÅÄ¹îÊ¸»á¤¬´Æ½¤¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦MICE¡¦´ë¶È±ã²ñ¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö´´»ö¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¡×¤ò´ð½à¤Ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´´»ö¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èæ³Ó¼´¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖSpeedy¤ÏÃ±¤Ê¤ë½¸µÒ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼ÂÌ³ÌÜÀþ¤ÎÈæ³Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë´Æ½¤¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÀß·×
▪️Åìµþ±ã²ñ¾ìÁª¤Ó¤Î¿·´ð½à¤Ø
Åìµþ¥¨¥ê¥¢332²ñ¾ì·ÇºÜ¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢
¡¦¾ðÊóÀºÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å
¡¦Google¸ý¥³¥ß¥Çー¥¿¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½
¡¦¿Í¿ô¤äÍÑÅÓ¸¡º÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎÁÍý¡¢¶¯¤ß¥¿¥°¡¢¸ý¥³¥ßÊÌ¸¡º÷¥Õ¥£¥ë¥¿ー³È½¼
¡¦Âçºå¥¨¥ê¥¢¡Ê175²ñ¾ì¡Ëµ¡Ç½¶¯²½
¤ò¿Ê¤á¡¢Á´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±ã²ñ¾ìÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¡×¤«¤é
¡Ö´´»öÌÜÀþ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¡×¤Ø¡£
Speedy¤Ï¡¢Åìµþ±ã²ñ¾ìÁª¤Ó¤Î¿·´ð½à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È±ã²ñ¡¦¼þÇ¯¥Ñー¥Æ¥£ー¡¦Âç·¿º©¿Æ²ñ¤Ë¤âÂÐ±þ
Speedy¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.e-kaijou.space/)
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ø¡Û
¼èºà¡¦¥Çー¥¿Äó¶¡¡¦·ÇºÜ²ñ¾ì¿ô¿ä°Ü¥Çー¥¿¤ÎÄó¶¡¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£