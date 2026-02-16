µÜºê»Ô¤ÈPR TIMES¤¬Ï¢·È¶¨Äê¡¡ÃÏ¸µ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÈ¯¿®»Ù±ç¤Ç¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý Âó¸Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦Ì¾¾Ú¥×¥ì¥ß¥¢¡§3922¡Ë¤Ï¡¢µÜºê»Ô¡ÊµÜºê¸©¡¢»ÔÄ¹¡§À¶»³ÃÎ·û¡Ë¤È2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤ÏÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿»ÔÆâ´ë¶È¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢µÜºê»ÔÆâ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤ä¹Êó¡¦PR¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¡¢¤Þ¤¿µÜºê»Ô¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÌµ½þ²½¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ë¤è¤ë¶å½£ÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï2025Ç¯12·î¤Î¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¼¡¤°4ÎãÌÜ¤Ç¡¢µÜºê¸©¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤ÎµÜºêÆüÆü¿·Ê¹¼Ò°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¶¨Äê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
¡¦µÜºê»Ô¤¬»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¡ÖPR TIMES¡×¤òÌµ½þ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡
¡¦µÜºê»ÔÆâ¤Ç¹Êó¡¦PR¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
¡¦µÜºê»Ô¤Ë¤è¤ë»ÔÀ¯¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ËºÝ¤·¡ÖPR TIMES¡×¤òÌµ½þÄó¶¡
µÜºê»ÔÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Î³ÈÂç¤Ø
µÜºê»Ô¤Ï»ÔÌ±²Î¤Ç¤â¡ÖÂÀÍÛ¤ÈÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡×¤È²Î¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ò³è¤«¤·¡¢°ì¼¡»º¶È¤«¤é´Ñ¸÷¡¢IT»º¶È¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Íºà°éÀ®¤äÁÏ¶È»Ù±ç¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¡ÖÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë ³«¤«¤ì¤¿¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×À°È÷¤ÈÎÏ¶¯¤¤·ÐºÑ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢µÜºê»Ô¤Ç»ö¶È¤ò±Ä¤à¿Í¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹¡¦³èÆ°¤Ï¡¢»ÔÆâ¡¦¸©Æâ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´¹ñ¤Ë¤â¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤¬¹¤¯À¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤òÎå¤Þ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¸µ´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¸ø¼°¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES¡×¤Î2024Ç¯ÅÙÍøÍÑ´ë¶È¿ô(2024Ç¯3·î1Æü～2025Ç¯2·î29Æü¤Ë1·ï°Ê¾åÇÛ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È)¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬59.38%¤ËÂÐ¤·¤ÆµÜºê¸©¤Ï0.22%¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»ö¶È¼ÔÊ¬ÉÛ¤È¾È¤é¤·¤Æ¤âÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Åö¼Ò¤ÏµÜºê»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤¬¡ÖPR TIMES¡×¤òÌµ½þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖµÜºê»Ô¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤¬¡ÖPR TIMES¡×¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹Êó¡¦PR¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÜºê»Ô¤¬¡ÖÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë ³«¤«¤ì¤¿¤Þ¤Á¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±çÆâÍÆ¡§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤ÎÌµ½þÄó¶¡¡¢¹Êó¥»¥ß¥Êー¡¢»ÔÀ¯¤Î¾ðÊóÈ¯¿®Â¥¿Ê
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥µÜºê»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¡ÖÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¡Ê¾ò·ïÉÕ¤Ìµ½þ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
µÜºê»Ô¤¬¾Ò²ð¤¹¤ëÂÐ¾Ý´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÍèÍ½þ¤ÎPR TIMES¤Ç¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤ò°ìÄê´ü´Ö¡¢°ìÄêÏÈ¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¸³è¼Ô¤Ø¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/112/table/1622_1_450c246863e76e2f7b565e35e4e6a341.jpg?v=202602161251 ]
£². »ö¶È¼Ô¸þ¤±¡Ö¹Êó¡¦PR¥»¥ß¥Êー¡×¤Î³«ºÅ
»ÔÆâ´ë¶È¤Î¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹Êó¡¦PR¤ä¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹Êó¡¦PR¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î½ñ¤Êý¡×¡Ö·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤¹PR»×¹Í¡×¤Ê¤É¡¢´ðÁÃÅª¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£³. µÜºê»ÔÈ¯¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¶¯²½¤ò¥µ¥Ýー¥È
µÜºê»Ô¤Ë¤è¤ë»ÔÀ¯¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ä¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç»Üºö¤«¤é¡¢½»Ì±¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤äÂÐ³°Åª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÜºê»Ô¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡ÖÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë ³«¤«¤ì¤¿¤Þ¤Á¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤Ë´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È
µÜºê»Ô »ÔÄ¹¡¡À¶»³ ÃÎ·û »á
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMESÍÍ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ µÜºê»Ô¤Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¿©¤ä¼«Á³¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ñ¸»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ËÜ»Ô¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¹Êó³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¼«¿®¤ä¸Ø¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨Äê¤òµ¡¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ÔÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¡¢µÜºê¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¡×¤ò¹ñÆâ³°¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³¸ý Âó¸Ê
¤³¤Î¤¿¤ÓµÜºê»ÔÍÍ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°ìºòÇ¯4·î¡¢µÜºêÂç³Ø¤Ç¡ÖÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë―ÃÏ°èPR¤Î²ÄÇ½À―¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹ÖµÁ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖµÜºê¤Î¥¹¥¤ー¥È¥Ôー¤¬Çä¤ì¤ëPR¡×¤ò¼õ¹Ö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿»þ´Ö¤¬¡¢º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê¤Ë¤Ï¡¢°ì¼¡»º¶È¤«¤é´Ñ¸÷¡¢IT¤Þ¤Ç¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤ÎÇ®¤È¡¢¤Þ¤ÀÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢µÜºê¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÜºê¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»ä¤¿¤ÁPR TIMES¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÌò¤ËÎ©¤Æ¤ëÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºêÈ¯¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆÏ¤¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£È¯¿®¤¬°ì²áÀ¤Î»Üºö¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î¡Ö½¬´·¡×¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¯¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢µÜºê¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES ¥Ñー¥È¥Êー¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¼¼¡¡¿¹ ÍªºÈ
¤³¤Î¤¿¤ÓµÜºê»ÔÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸©Ì±À¤Ç¤·¤¿¡£µÜºê»Ô¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤·¡¢¸©Æâ³°¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Àè¶î¼Ô¤ËÂ³¤¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃæ¾®´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Á´¹ñ¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ò»×¤¤¡¢Çº¤ß¡¢¹ÔÆ°¤·¤¿Ëö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Ä©Àï¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£ µÜºê»Ô¤Î²¹¤«¤¤ÅÚ¾í¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ø¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¸å²¡¤·¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÏ¢·È¤Ï102ÎãÌÜ¤Ë¡£¶å½£ÃÏ°è¤Ç¤Ï11ÎãÌÜ
¡ÖPR TIMES¡×¤Ï¡¢ÃÏÊýÃÏ°èÈ¯¤Î¾ðÊóÎ®ÄÌ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÈÄó·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬ÃÏ°è´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎÅùÃÄÂÎ¤ÈÃÏÊý¾ðÊóÎ®ÄÌ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç100Îã°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÃÏÊý¶âÍ»µ¡´Ø43Îã¡Ê35¹Ô¡¦8¿®¶â¡Ë¡¢ÃÏÊý¥á¥Ç¥£¥¢38¼Ò¡¢´±¸øÄ£¡¦¼«¼£ÂÎÅù1Æ»1ÉÜ3¸©12»Ô4µ¡´Ø¤Î¹ç·×102Îã¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÄó·È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊµìÆÃÊÌ¥×¥é¥ó´Þ¤à¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿¤´ÍøÍÑ´ë¶È¿ô¤Ï±ä¤Ù4200¼Ò°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äó·È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬¸øÇ§¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Êó¤Î´ðÁÃ¤«¤é¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î³èÍÑË¡¤òÅÁ¤¨¤ëÊÙ¶¯²ñ¤ä¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡ÖµÜºê»Ô¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÜºê»Ô¤Î»ö¶È¼ÔÈ¯¤Î¾ðÊóÎ®ÄÌ¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¡¢¹ÔÆ°¤ÎÀ®²Ì¤ä»×¤¤¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PR TIMES¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ôー¥¢ー¥ë¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÆ°¼ÔÈ¯¤Î¾ðÊó¤¬¡¢¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»þÂå¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¹ÔÆ°¼Ô¡×¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤¬¥Ë¥åー¥¹¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±Á°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ä´èÄ¥¤ê¤Î·ë¾½¤ò¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òËÂ¤¤¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤À¤È¹Í¤¨¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡Ö¹ÔÆ°¼Ô¡×¤¬¼«¤éÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¡¢PR¤ÎÌ±¼ç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES¡×¤ÎÍøÍÑ´ë¶È¼Ò¿ô¤Ï12Ëü1000¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¾å¾ì´ë¶È¤Î64¡óÄ¶¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤¿¤á²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô2Ëü8000¿ÍÄ¶¡¢¥µ¥¤¥È¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Ï·î´ÖÌó9000ËüPV¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹·ï¿ô¤Ï·î´Ö4Ëü6000·ïÄ¶¡¢Îß·×¤Ç200Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ»æWEB¥µ¥¤¥ÈÅù´Þ¤à¥Ñー¥È¥Êー¥á¥Ç¥£¥¢260ÇÞÂÎ°Ê¾å¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡ÖPR TIMES STORY¡×¡¢Æ°²è¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡ÖPR TIMES TV¡×¡¢PR³èÆ°¤ÎÀß·×¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ëPR¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¡¢¥¢ー¥ÈÆÃ²½·¿¤ÎPR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMARPH¡×¡¢¡ÖSTRAIGHT PRESS¡×Åù¤Î¥Ë¥åー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ç¡¢¾ðÊóÈ¯É½¤È¤½¤ÎÅÁÇÅ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¾¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿´ë²è¤¬È¯É½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù¤¨¤ë¥¿¥¹¥¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖJooto¡×¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯É½¸å¤Î¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤ä¾ðÊóÀ°Íý¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡ÖTayori¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¹ÔÆ°¼Ô¡×¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖBRIDGE¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTHE BRIDGE¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼õÂ÷³«È¯¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ë¥³ー¥¹¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES²ñ¼Ò³µÍ×
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¹ÔÆ°¼ÔÈ¯¤Î¾ðÊó¤¬¡¢¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»þÂå¤Ø
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES ¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢Ì¾¾Ú¥×¥ì¥ß¥¢¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3922¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-11-44 ÀÖºä¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£8F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2005Ç¯12·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý Âó¸Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§- ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES¡×¡Êhttps://prtimes.jp/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥¹¥Èー¥êーÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES STORY¡×¡Êhttps://prtimes.jp/story/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¹Êó¡¦PR»Ù±ç¤Î¼Â»Ü
- Æ°²èPR¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES TV¡×¡Êhttps://prtimes.jp/tv¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥¢ー¥ÈÆÃ²½·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óPR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMARPH¡×¡Êhttps://marph.com/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡ÖTayori¡×¡Êhttps://tayori.com/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥¿¥¹¥¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖJooto¡×¡Êhttps://www.jooto.com/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¹ÊóPR¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPR TIMES MAGAZINE¡×¡Êhttps://prtimes.jp/magazine/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÀìÍÑ¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡ÖPR Editor¡×¡Êhttps://preditor.prtimes.com/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¡ÖSTRAIGHT PRESS¡×(https://straightpress.jp/)Åù¤ÎWeb¥Ë¥åー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢Åù
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://prtimes.co.jp/