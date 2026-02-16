À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î10Âå¤¬Åìµþ¤ËÂç½¸·ë¡ª¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¡ÖZERO FES 2026¡×2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒIDEAR¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ìî ³®ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢10Âå¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·10Âå¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¡ÖZERO FES 2026¡Ê¥¼¥í¥Õ¥§¥¹¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÖTAKANAWA GATEWAY Convention Center¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ 2025 Ç¯ 7·î¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢7¥«¹ñ¤«¤é 10 Âå¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£DJ¡¢¥é¥Ã¥Ñー¡¢¥À¥ó¥µー¡¢¥É¥íー¥ó¥ìー¥µー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºÍÇ½¤¬¸òº¹¤·¡¢500 Ì¾°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òTAKANAWA GATEWAY Convention Center¤Ø°Ü¤·¡¢Ìó 3,000 Ì¾µ¬ÌÏ¤Ø¤È¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖTomorrowland¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëELFIGO¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥·¥ó¥¬ー Dom Innarella¡¢¤½¤·¤Æ DMC Middle East Championship¡ÖScratch¡×ÉôÌç¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ DJ MICHELLE ¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î10Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ZERO FES ¤Ï¡¢10 Âå¤¬¼«¤é´ë²è¡¦É½¸½¡¦È¯¿®¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Á¡¢¹ñ¶¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥ï¥ó¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËZERO FES¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢19ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ²Á³Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÍÇ½¤ä¶½Ì£¤ò»ý¤Ä10Âå¤¬¡¢Ç¯Îð¤ä´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ÅÍ×¤ÊÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤³Åìµþ¤«¤é¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡¦ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ZERO FES 2026
¡¦ ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ »þ´Ö¡§³«¾ì14:00, ³«±é15:00-20:00
¡¦ ²ñ¾ì¡§TAKANAWA GATEWAY Convention Center¡ÊLINKPILLAR Hall A+B+C¡Ë
¡¦ ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH B2F
¡¦ ¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¡Ö¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¡×Ä¾·ë
¡¦ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://zerofes.idear.world
¡¦ ¸ø¼°SNS
¡¡¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/idear.world/
¡¡¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@idear_world
¡¡¡¦X¡§https://x.com/idearw_official
¡¡¡¦YouTube¡§https://youtube.com/@idear-world
¡¦ Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@zerofes.idear.world
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://idear.zaiko.io/e/zerofes2026
¢£ ZERO FES ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
Gaito Amano
Gaito Amano¡Ê15ºÐ / ÆüËÜ¡Ë ZERO FES Producer
Åìµþ½Ð¿È¡£IDEAR Co., Ltd.¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖZERO FES¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£10ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»Ï¤á¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDear My Future Friends¡×¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢10ÂåÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥¤¥¸¥§¥ó¥·ーIDEAR Co., Ltd.¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖZERO FES 2025¡×¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é10Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î·Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¢£ ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ð¡ÊÂè°ìÃÆÈ¯É½¡Ë
ELFIGO
ELFIGO¡Ê14ºÐ / ¥¤¥Ó¥µÅç¡Ë DJ / Producer
11ºÐ¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹Tomorrowland¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢EDM¥·ー¥ó¤ËÀ¤³¦Åª¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢4¥Ç¥Ã¥¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÂî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢EDM¤Î¼¡¤Ê¤ëÃÏÊ¿¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î³Ú¶Ê¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢åÌÌ©¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥ê¥º¥à¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤·¡¢EDM¤ÎÌ¤Íè¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
Dom Innarella
Dom Innarella¡Ê14ºÐ / ¥¢¥á¥ê¥«¡ËSinger-Songwriter
¥½¥¦¥ë¤äR&B¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤Ä14ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£SNS¤ÇÂçÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Åù¿ÈÂç¤Î´¶¾ð¤òÉÁ¤¯³Ú¶Ê¤¬³Æ¹ñ¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¼¡À¤Âå¥Ý¥Ã¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¡£
Tim Bliss
Tim Bliss¡Ê15ºÐ / ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë DJ / Producer
ÍÄ¾¯´ü¤ËMartin Garrix¤«¤é¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Tim¤Ï¡¢EDM³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ºÇÍÎÏ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Î°ì¿Í¡£Tomorrowland¤äADE¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê²»³Ú¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Armin van Buuren¡¢Anyma¡¢Korolova¡¢John Summit¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â¼ê¤¬¤±¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
DJ MICHELLE
DJ MICHELLE¡Ê14ºÐ / UAE¡¦¥É¥Ð¥¤¡Ë DJ
¥É¥Ð¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëDJ MICHELLE¤Ï¡¢11ºÐ¤ÇTomorrowland¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤Ç½Ð±é¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢DMC Middle East Championship¡ÖScratch¡×ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤«¤Ä½é¤Î½÷À¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¡£Hip-Hop¤«¤éEDM¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤Î¿ÀÆ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Jack Manders
Jack Manders¡Ê17ºÐ / ¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë Drummer
±Ñ¹ñ¡ÖYoung Drummer of the Year 2025¡×Í¥¾¡¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØSchool of Rock¡Ù¤Ø¤Î½Ð±éÎò¤â»ý¤Á¡¢¥¸¥ã¥º¤«¤é¥í¥Ã¥¯¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥°¥ëー¥ô¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÅ·ºÍ¥É¥é¥Þー¡£
DJ OTEK
DJ OTEK¡Ê16ºÐ / ¥Ýー¥é¥ó¥É¡Ë DJ / Artist
¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î16ºÐ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¡¦2025Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ýー¥é¥ó¥É½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DJ OTEK¤Ï¡¢¤½¤Î¼ã¤µ¤òÄ¶¤¨¤ëÂî±Û¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸À®½ÏÅÙ¤È¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤Ç¤Ï23Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤È¿ôÉ´Ëü²ó¤ÎºÆÀ¸¤ò¸Ø¤ê¡¢¶¯¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÎÎ©¡£Sunrise Festival¤ÎRED Stage¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌ³¤á¤ë¡£
Cezary Machej
Cezary Machej¡Ê19ºÐ / ¥Ýー¥é¥ó¥É¡Ë DJ & Drummer
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤È¥é¥¤¥Ö¥É¥é¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëCezary Machej¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎDJ¥»¥Ã¥È¤Î³µÇ°¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢DJ¡¢¥É¥é¥Þー¡£2025Ç¯¤ÎTomorrowland DJ Competition¤Ç3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼çÍ×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢Steve Aoki¤äDon Diablo¤é¤ÎÁ°ºÂ¤È¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Kaiharubro
Kaiharubro¡Ê18ºÐ & 16ºÐ / ÆüËÜ¡Ë DJ
Unit DJ Kaito¤ÈDJ Haruto¤Ë¤è¤ë·»Äï¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ê¥¹¥È¥Ç¥å¥ª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î³Ú´ï¥·¥çー¡ÖNAMM Show¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢À¤³¦ÅªÍÌ¾¤Ê¡ÖSiriusXM Shade 45¡×¤Ê¤É³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÅÁÅý¤È¼¡À¤Âå¤Î´¶³Ð¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡¢¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£1990Ç¯Âå～2000Ç¯Âå¤Î²»¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¡£
DJ Ricardo
DJ Ricardo¡Ê15ºÐ / ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë DJ
DMC Spain ChampionshipÍ¥¾¡¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤ºÍÇ½¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¥¹¥¥ë¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤ÊDJ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤È³×¿·Åª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Á¡¢´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤Î¼ã¼êDJ¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¡£
Yuki Yamamoto
Yuki Yamamoto¡Ê15ºÐ / ÆüËÜ¡Ë Drone Racer
15ºÐ¤Î¥×¥í¥É¥íー¥ó¥ìー¥µー¡£9ºÐ¤Ç¥É¥íー¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£2024Ç¯³«ºÅ¤Î WDRC¡ÊWorld Drone Racing Cup¡Ë ¤Ç¤Ï¹ñÊÌÀ¤³¦3°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2026Ç¯2·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ ¡ÖBTW BIRD 2026¡× ¤ÇÍ¥¾¡¡£
¢£ ¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×
STANDARD U-19¡Ê19ºÐ°Ê²¼¡Ë
\1,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÃÆþ¾ì¤Î¤ß
STANDARD¡Ê20ºÐ°Ê¾å¡Ë
\4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÃÆþ¾ì¤Î¤ß
SILVER U-19¡Ê19ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¡Ë
\4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÃÆþ¾ì¡Ü19ºÐ°Ê²¼ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¥¢¥¯¥»¥¹
GOLD¡ÊÁ´Ç¯Âå¡Ë
\8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÃÆþ¾ì¡ÜVIP¥é¥¦¥ó¥¸ ¡Ê¢¨ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ÎÊý¤Ï19ºÐ°Ê²¼ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤âÍøÍÑ²Ä¡Ë
¥Õ¥§¥¹¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¡Ë
+\0
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÉ¬¿Ü
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÐ¾Ý
¢£ Ì¤½¢³Ø»ù¡¦¾®³ØÀ¸¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¤½¢³Ø»ù¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ë¸Â¤êÆþ¾ìÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§TAKANAWA GATEWAY Convention Center
ÂèÆó²óÌÜ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¤Î¡ÖTAKANAWA GATEWAY Convention Center¡×¤Ç¤¹¡£Ìó1,640Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢Å·°æ¹â7m¤ò¸Ø¤ë¡ÖLINKPILLAR Hall¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤È¡¢¼¡À¤Âå¤ÎºÍÇ½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄÉ²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Öー¥¹¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂèÆóÃÆ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥á¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ IDEAR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IDEAR¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡Ë¤È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë10Âå¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯10Âå¤¿¤Á¤¬¡¢¸À¸ì¡¦Ê¸²½¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦ÁÏ¤¹¤ë10ÂåÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥¤¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±ÇÁü¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢£ IDEAR²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒIDEAR
½êºßÃÏ¡§¢©150-0001¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-48-7 2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ìî ³®ÅÍ