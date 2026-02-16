À¤³¦36¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é532Ì¾¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬³Ø¤Ö¡¡～¥âー¥É³Ø±à¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³～
¥âー¥É³Ø±à¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ±³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¶µ°é´Ä¶¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÎ±³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ö～¥âー¥É³Ø±à¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³～¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥âー¥É³Ø±à¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤«¤é¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¡ÖÈþÍÆ¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¡×¤Þ¤Ç¡¢¡È¹¥¤¡É¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ëÀìÌç¶µ°é¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¿¦¤Ë¶¯¤¤Æ±¹»¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦36¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é532Ì¾¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯2·î¸½ºß¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Î¼ÂÀÓ¡Ë
ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢µ¯¶È¤ò¼Â¸½¤·¤¿³ØÀ¸¤ä¡¢ÍÌ¾Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËºÆ¿Ê³Ø¤òÁªÂò¤·¤¿³ØÀ¸¤Ê¤É¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£
ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢ËÜµ¤¤Ê¤éÉ¬¤º±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤«¤é¡¢Î±³ØÀ¸¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ëÆÈ¼«¤Î¶µ°éÀß·×¤È¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥í¤«¤é¥×¥í¤Ø¡£
Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ÀìÌç¶µ°é¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÎ±³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÎ±³ØÀ¸150¿Í°Ê¾å¤¬¡¢¡Ö¥âー¥É³Ø±à¤Ë·è¤á¤¿ÍýÍ³¡×¤òWEB¤Ç¸ø³«Ãæ
Åìµþ¥âー¥É³Ø±à
https://www.mode.ac.jp/tokyo/for/international_student/voice
Âçºå¥âー¥É³Ø±à
https://www.mode.ac.jp/osaka/for/international_student/voice
Ì¾¸Å²°¥âー¥É³Ø±à
https://www.mode.ac.jp/nagoya/for/international_student/voice
À¤³¦½é¡¢¥Ñ¥ê¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¯ー¥ë¤òÍ¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤Ø
¥âー¥É³Ø±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¶µ°éºâÃÄ¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î¶µ°éÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢1841Ç¯ÁÏÎ©¡¦À¤³¦½é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖESMOD¡Ê¥¨¥¹¥âー¥É¡Ë¡×¤¬»±²¼Æþ¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯12·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¡ÖLIM¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤¬¥°¥ëー¥×¹»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¯ー¥ë¤òÍ¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âµ©Í¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µ°éµ¡´Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ä¶¤¬¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¹» ESMOD¡Ê¥¨¥¹¥âー¥É¡Ë
1841Ç¯ÁÏÎ©¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶µ°é¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿Ì¾Ìç¹»¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ6¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¢¥Ñ¥ó¥¿¥ó¡¢¥Ü¥ë¥Éー¡¢¥ê¥è¥ó¡¢¥ì¥ó¥Ì¡¢¥ëー¥Ù¡Ë¤òÅ¸³«¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯ー¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ù¢¨¤Ë¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹No.1¤ËÁª½Ð¡£
¢¨CEOWORLD magazineÄ´¤Ù
¥Ë¥åー¥èー¥¯¹» LIM¥«¥ì¥Ã¥¸
1939Ç¯ÀßÎ©¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¡£
Louis Vuitton¡¢Chanel¡¢Gucci¡¢NIKE¡¢Microsoft¡¢Financial Times¡¢Ulta Beauty¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¡£
VOGUE»ï¤è¤ê¡ÖThe Best Fashion Schools for Design, Marketing and More¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¡£
¸«³Ø¡¦½Ð´ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸«³Ø¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ÏËèÆü¼Â»Ü¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ²Ä¡Ë¡£
³Ø²Ê¤´¤È¤ËÄê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½Ð´êÄùÀÚ¡£
WEB½Ð´ê²ÄÇ½¡£Î±³ØÀ¸Æþ³Ø¼õÉÕÃæ¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.mode.ac.jp/