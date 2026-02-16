¥«¥×¥»¥ë¼°¼«ÈÎµ¡¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¡¢ÀõÁð¥¨¥ê¥¢50²Õ½ê¤ËÅ¸³«¡£µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¿Íµ¤
³ô¼°²ñ¼Ò Cool Japan TV ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ö±ïµ¯¶Ì - FORTUNE CAPSULE JAPAN¡×¤ÎÅ¸³«¤ò2025Ç¯4·î¤è¤ê³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢ÂæÅì¶è¡¦ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Î50²Õ½ê¤ËÀßÃÖ¡£¹ñºÝ´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÀõÁð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×
¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤Ï¡¢¾·¤Ç¤ä¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ïµ¯Êª¤ò¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¡Ê500±ß¡Ë¤Î¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¸À¸ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Ä¾´¶Åª¤ÊÂÎ¸³Àß·×¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤äSNSÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ÈÍøÍÑ¤ÎÍÍ»Ò
ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤ä´Ñ¸÷Æ°Àþ¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ê¤É¡¢50²Õ½ê¤ÎµòÅÀ¤Ë¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢Å´À½¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥·¥ó¡£³¹Êâ¤¤ÎÅÓÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ¸³¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖÀè¤«¤é¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¤ò»ß¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡¢Å¹ÊÞÁ°¤Ç¤ÎÂÚÎ±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ÈÆÃÄ§
¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤Ï¡¢ÀßÃÖÂ¦¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿·Á¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÏÌµ½þÂß½Ð
¡¦ÀßÃÖÅ¹¤Ï½é´üÈñÍÑ¡¦»ÅÆþÈñ¡¦°Ý»ýÈñ¤¬ÉÔÍ×
¡¦ÀßÃÖÅ¹¤ÏÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¼ý±×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë°ÑÂ÷ÈÎÇäÊý¼°
¡¦Ìó30cm »ÍÊý¤Î¾®¥¹¥Úー¥¹¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¡¦¸À¸ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤áË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¸½¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö±ïµ¯¶Ì - FORTUNE CAPSULE JAPAN¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ç´Ñ¸÷»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ Cool Japan TV ¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤è¤êÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷°ÆÆâÁë¸ý¡×¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÈÆü¾ïÅª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î³¹Êâ¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ´ë²è³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§ÂÎ¸³¤È¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö³¹Êâ¤¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ø
º£¸å¤Ï¡¢Cool Japan TV ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂ¿¸À¸ì¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖASAKUSA LOVER¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¤òãþÂÎ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¤È´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°Å¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö³¹Êâ¤¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀßÃÖÅ¹Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¾¦Å¹³¹¡¢°û¿©Å¹¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¾ì½ê¤òÃæ¿´¤ËÀßÃÖÅ¹¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fortunecapsule.com