¡Örockin¡Çstar¡ú¡×¡ßTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Örockin¡Çstar¡ú¡×¡ßTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Örockin¡Çstar¡ú¡×¡ßTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼õÃí¤ò2·î9Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/208,309,779,1862,1977?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡¢¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¡¢ÇÃ¥Þ¥ß¡¢Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¡¢º´ÁÒ°É»Ò¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§rockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Örockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç 75mm¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \605(ÀÇ¹þ), BOX \6,050(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â75mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§rockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· Âè2ÃÆ ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Örockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· Âè2ÃÆ ½¸¹ç 75mm¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \605(ÀÇ¹þ), BOX \6,050(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â75mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§rockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Örockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç ¥Û¥í¥°¥é¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \5,500(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë21¡ß8cm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§rockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· Âè2ÃÆ ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Örockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç ¥Û¥í¥°¥é¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \5,500(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë21¡ß8cm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§rockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Örockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \2,750(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§rockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· Âè2ÃÆ ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Örockin'star¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· Âè2ÃÆ ½¸¹ç ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \2,750(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§rockin¡Çstar¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç ¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥ºÉ÷T¥·¥ã¥Ä
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \5,478(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´2¼ï¡Ê½¸¹ç¡¢Âè2ÃÆ ½¸¹ç¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ XL¡¢XXL
ÁÇºà ¡§ÌÊ100¡ó
¢§rockin¡Çstar¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë
Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \3,080(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´2¼ï¡Ê½¸¹ç¡¢Âè2ÃÆ ½¸¹ç¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë34¡ß84cm
ÁÇºà ¡§É½¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ¸ÃÏ¡¡Î¢¡§ÌÊÀ¸ÃÏ
¢§rockin¡Çstar¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ¤ªÅÚ»º¥»¥Ã¥È
¢¨²èÁü¤Ï¡Örockin¡Çstar¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤· ¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤« ¤ªÅÚ»º¥»¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¿¼¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \2,420(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï¡Ê¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡¢¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¡¢ÇÃ¥Þ¥ß¡¢Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¡¢º´ÁÒ°É»Ò¡¢¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤« Âè2ÃÆ¡¢¶ÇÈþ¤Û¤à¤é Âè2ÃÆ¡¢ÇÃ¥Þ¥ß Âè2ÃÆ¡¢Èþ¼ù¤µ¤ä¤« Âè2ÃÆ¡¢º´ÁÒ°É»Ò Âè2ÃÆ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¤ª¼é¤ê¡§¡ÊÌó¡Ë78¡ß50mm¡¢¸ü¤ß3mm
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡§¡ÊÌó¡Ë85¡ß69mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¤ª¼é¤ê¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡§»æ¡¢PP
¢§rockin¡Çstar¡ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖROCK¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Örockin¡Çstar¡ú¡×¡Ê¥í¥Ã¥¥ó¡¦¥¹¥¿ー¡Ë¡£ROCK¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÆÏ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/208,309,779,1862,1977?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web https://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project